Polska przypomniała sobie o Mongolii

Niedawna wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Mongolii miała konkretny gospodarczy wymiar.





W dniach 24-26 kwietnia prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką złożył oficjalną wizytę w Mongolii. Wizycie towarzyszyła misja polskich przedsiębiorców. Do Ułan-Bator udali się między innymi przedstawiciele KGHM. Przeprowadzono Polsko-Mongolskie Forum Biznesowe. Zorganizowały je Polska Agencja Inwestycji i Handlu, ambasada RP w Ułan Bator oraz Mongolska Narodowa Izba Handlu i Przemysłu Mongolii.

Ze strony mongolskiej w forum uczestniczyło około 350 osób. Podczas tego wydarzenia PAIH zawarła dwa porozumienia - z Mongolską Narodową Izbą Handlu i Przemysłu oraz Mongolską Radą Biznesu. Krajowa Izba Gospodarcza podpisała porozumienie z Mongolska Narodową Izbą Handlu i Przemysłu Mongolii.

Polska zainteresowana bogatymi złożami Mongolii

Głowa państwa polskiego odwiedziła kraj zasobny w surowce mineralne takie jak np.: miedź, węgiel, srebro, złoto, uran, molibden. Przy czym bogactwo to wciąż jest w dużej mierze nieodkryte, co stanowi dużą szansę dla podmiotów potrafiących wykorzystać potencjał branży wydobywczej. Według niektórych szacunków w Mongolii na odkrycie czeka bogactwo surowców o wartości od 1 do 3 bilionów dolarów.

Podczas wizyty doszło do zacieśnienia relacji pomiędzy Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym a Państwową Służbą Geologiczną Mongolii w dziedzinie poszukiwań surowców krytycznych. Podpisano Umowę o międzynarodowych przewozach drogowych, memorandum o porozumieniu w zakresie służb weterynaryjnych. W 2022 r. obroty handlowe pomiędzy Polską i Mongolią przekroczyły 90 mln USD.

Zielona energetyka, edukacja... Wiele obszarów polsko-mongolskiej współpracy

Mongolia ma spory potencjał, jeżeli chodzi o rozwój energetyki odnawialnej w tym wiatrowej i słonecznej. Kraj może być ciekawym rynkiem dla inżynierów, geodetów, geologów, ekspertów ds. urbanistyki, przedstawicieli branży FMCG, producentów technologii rolniczej do procesowania mięsa i uboju, materiałów budowlanych. Wydaje się być interesującym miejscem dla rozwoju relacji w dziedzinie edukacji, dlatego podpisanie dokumentu odnoszącego się do współpracy między Uniwersytetem Warszawskim a Mongolską Akademią Nauk do jakiego doszło podczas wizyty prezydenckiej wydaje się być dobrym kierunkiem działań.

Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Mongolii pozwoliła na osobiste zaprezentowanie polskiego stanowiska w zakresie wojny na Ukrainie, która w krajach azjatyckich nie jest tak jednoznacznie postrzegana jak nad Wisłą. Pobyt głowy państwa w Mongolii nie umknął mediom rosyjskim. W tamtejszej narracji wizyta jest odbierana jako przejaw rusofobii polskiego prezydenta, a jej cel to pogorszenie relacji tego kraju z Rosją.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma