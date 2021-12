Polska - Rosja. Relacje gospodarcze pod ciężarem stereotypów

Stosunki polsko-rosyjskie są w fatalnym stanie, co jednak nie zaburza relacji handlowych. Na naszych kontaktach gospodarczych , na współczesnych relacjach elit i społeczeństw ciąży jednak historia, niezwykle trwałe stereotypy i uprzedzenia oraz brak zdecydowanej poprawy tego stanu rzeczy.



***

Nie powinno więc dziwić, że i zwykli Rosjanie, karmieni tamtejszą propagandą, powielają często te opinie. Mówi o tym nasz rozmówca – proszący o anonimowość – politolog pracujący w administracji miasta Kemerowo w dalekim Kuzbasie, a zarazem wykładowca na tamtejszym uniwersytecie. To także wielokrotny uczestnik forów ekonomicznych w Polsce. Podkreśla z lubością tak popularną w Rosji tezę, że „mamy wiele sobie wzajemnie do wyjaśnienia. Bo i polska strona nie jest bez winy w historii naszych stosunków”.- Nie jestem specjalistą od historii. Nie wolno jednak zapominać o losie jeńców sowieckich podczas wojny 1920 roku. Ta kwestia jest bardzo często podnoszona w programach telewizyjnych czy wielkonakładowej prasie. Ona bardzo psuje atmosferę wzajemnych kontaktów.- Co by jednak nie mówić, nasi jeńcy siedzieli w polskich obozach koncentracyjnych.- Nie zawsze te argumenty do mnie trafiają! Ponadto Rosjanie bardzo często protestują, nawet oficjalnie, wobec przeinaczeń w polskich filmach fabularnych, dotyczących wojny polsko-bolszewickiej.- W roku 1919 to Polska zaatakowała Rosję, a nie odwrotnie. Tego się w polskiej historiografii nie pisze…- Ale to nie powód, by atakować stacjonujące tam oddziały rosyjskie.- Są też i inne sprawy niezbyt dobrze wpływające na polski image. Polska była choćby jednym z państw, które jako pierwsze w Europie proponowało siebie jako sojusznika Hitlera. Wojska polskie wzięły udział w rozbiorze Czechosłowacji w roku 1938. Ofiarą tej agresji padło 1 proc. powierzchni państwa czechosłowackiego, która to część została włączona do Polski.- To, co prezentujecie, to tylko wersja. Można się z nią zgadzać bądź nie. A faktem jest, że Polska do września 1939 występowała praktycznie jak sojusznik Hitlera.- W przypadku Abchazji mamy do czynienia z realną chęcią uniezależnienia się od Gruzji, a w przypadku Czeczenii takiego dążenia jednoznacznie stwierdzić nie można. To bardziej problem z bandytyzmem, który rozlewał się po tym regionie Kaukazu. To także problem rozszerzania się wpływów islamu. Nie było tam żadnego referendum o chęci oddzielenia się od Rosji. Inna rzecz, iż w Abchazji też takich referendów, do roku 2008, nie było.- Gruzini chyba zbyt daleko poszli z chęcią gruzinizacji Abchazji. To miało miejsce jeszcze w czasach sowieckich. Przecież dopiero dekretem Stalina Abchazja została włączona w skład Gruzji.- Dla mnie różnica jest tu fundamentalna.- To zawsze była i będzie polityka.- Gazprom musi realizować politykę państwa, ale nie może też być deficytowy. Wszystko by się pewnie między nami ułożyło, gdyby Europejczycy (ci z Brukseli, jak i ci z Warszawy, Wilna czy Berlina) zechcieli spojrzeć na Rosję przyjaźniej i przyjąć jednocześnie płynące z Moskwy, kompromisowe projekty.- Rosja, mój kraj, jest mocarstwem i powinna mieć możliwości realizowania swojej polityki.Widać z tych wypowiedzi, że opinie o Polsce w Rosji ciągle zasadzają się na jednym schemacie: „oni byli z nami (za czasów sowieckich), a potem nas zdradzili”.Są też światełka w tunelu, dające powody do optymizmu odnośnie dalszych stosunków pomiędzy naszymi narodami. Wielu Rosjan przenosi się na stałe do Polski. I bardzo sobie te przenosiny chwalą. Czy to wpłynie na postrzeganie Polski w Rosji? Pewnie nie od razu. Tym bardziej, że paszport zagraniczny ma raptem niecałe 20 proc. obywateli Rosji. Ci ludzie raczej wierzą w wizję świata przedstawianą im przez komentatorów rządowych mediów elektronicznych.Polski biznes radzi sobie w kontaktach z Rosją całkiem nieźle. Przy czym co charakterystyczne, trudno o większe inwestycje polskie w Rosji. Mniejsze projekty wyglądają skromnie - szczególnie przy miliardach inwestowanych przez Niemcy czy USA. Z Rosji wycofał się Atlas (bo Rosjanie masowo i bezkarnie podrabiali wyroby łódzkiej firmy). Wycofały się także firmy meblarskie.Polski kapitał w Rosji nie może liczyć na ochronę na podstawie specjalnych, międzypaństwowych umów dwustronnych, jak amerykański czy niemiecki. Czy wobec tego nasza szansa to handel. Nie miejmy złudzeń. Rynek rosyjski nie jest nieograniczony, jak chcieliby niektórzy polscy komentatorzy. To wedle wyliczeń siły nabywczej i liczby ludności – nie więcej niż 1/13 rynku europejskiego