Polska trzecim największym odbiorcą funduszy ratunkowych UE

Propozycja KE w sprawie funduszu na odbudowę jest bardzo dobra dla Polski i pokazuje, że argumenty naszego kraju są słuchane - ocenili w czwartek w Brukseli eurodeputowani PiS. Zaapelowali przy tym do polityków opozycji o współpracę i skończenie z "donoszeniem na Polskę".

Projekt Komisji Europejskiej zakłada, że Polska będzie po Włoszech i Hiszpanii trzecim największym odbiorcą pożyczek i grantów na odbudowę gospodarczą w UE.

Z wartego 750 mld euro funduszu nad Wisłę - według wstępnego podziału - ma trafić około 64 mld euro.

To praca, a nie kłótnie sprzyjają temu, że można przyjmować dobre rozwiązania dla Polski i Polaków w Europie - przekonywała europosłanka PiS Beata Mazurek.

"To bardzo dobra decyzja dla Polski i Polaków. To jest decyzja, która pokazuje, że argumenty strony polskiej są słyszalne i są wysłuchane. To pokazuje tak naprawdę, że dobra i skuteczna współpraca rządu i prezydenta Andrzeja Dudy może przynosić, przynosi i będzie przynosiła dobre efekty dla Polski i Polaków" - powiedziała na konferencji prasowej w Parlamencie Europejskim europosłanka PiS Beata Mazurek.

Jak przekonywała, to praca, a nie kłótnie sprzyjają temu, że można przyjmować dobre rozwiązania dla Polski i Polaków w Europie. "O tę dobrą współpracę, a nie kłótnie chcielibyśmy apelować do opozycji; po pierwsze, żeby wreszcie przestali donosić na Polskę i inspirować różnego rodzaju rezolucje, a po drugie by pozwolili nam spokojnie pracować" - oświadczyła polityk.

Eurodeputowani PO i PSL mówili wcześniej, że propozycja KE powinna skłonić rządzących do tego, by przeprosili m.in. za słowa o "wyimaginowanej wspólnocie" i zaczęli budować wiarygodność, aby móc skutecznie obronić proponowane Polakom środki.

"Po tym, co zostało przedstawione, oczekiwałbym od polityków Prawa i Sprawiedliwości, w tym od prezydenta Andrzeja Dudy, przeprosin za to, co w ostatnich czasach mówili o UE. KE zachowuje się niezwykle profesjonalnie, ponieważ z jednej strony wytyka błędy i łamanie praworządności rządowi PiS, ale z drugiej nie chce karać za to Polaków, przedsiębiorców, rolników czy samorządowców" - ocenił eurodeputowany PSL Krzysztof Hetman.

Mazurek odpowiadała, że "polityka poklepywania się po plecach, którą reprezentował poprzedni rząd, odeszła do lamusa". "Dobre negocjacje, dobra współpraca rządu i prezydenta daje nam szanse na to, że ten start jest dobry i miejmy nadzieję, że będzie utrzymany. Skończmy z donoszeniem na Polskę, skończmy z podpisywaniem rezolucji, tak jak to robił Rafał Trzaskowski będąc tutaj w europarlamencie" - oświadczyła.

Europoseł PiS Ryszard Czarnecki uważa, że projekt KE to efekt presji negocjacyjnej polskiego rządu, a przede wszystkim premiera Mateusza Morawieckiego. "Ten efekt, to, że jesteśmy trzecim największym beneficjentem, wynika z tego, że polski rząd pokazał power. Myśmy wygrali te negocjacje. To jest wielki polski sukces" - zaznaczył.

Jak przekonywał, fakt, że Polska jest największym beneficjantem w naszej części Europy, ze wszystkich "nowych" krajów UE, a w skali całej "27" krajem nr. 3 po Włoszech i Hiszpanii świadczy o tym, że Polska potrafi tworzyć koalicje.

"Wbrew temu, co mówiono przez wiele lat, że Polska jest rzekomo w izolacji, że Polska jest sama w Europie, Polska jest silna umiejętnością uzyskiwania właśnie takie takich efektów, efektów na całe pokolenia" - oświadczył Czarnecki.

Europoseł Zbigniew Kuźmiuk (PiS) zauważył, że udało się zwiększyć fundusz spójności, wydatki na Wspólną Politykę Rolną, a dodatkowe środki będą też w funduszu odbudowy. Polityk zauważył, że projekt KE zrywa z myśleniem w kategoriach płatnicy netto-beneficjenci netto. "To ciążyło nad negocjacjami budżetowymi" - podkreślił.