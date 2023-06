Polska uhonorowana nagrodą Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu za mniejszą liczbę śmiertelnych ofiar wypadków na drogach

Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) po raz pierwszy przyznała Polsce nagrodę za zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków na drogach. W ciągu dekady ich liczba spadła o niemal połowę - poinformowała we wtorek ETSC.

W latach 2012-2022 Polska zmniejszyła liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych o 47 proc., co jest wynikiem lepszym jedynie od zeszłorocznego zwycięzcy, Litwy. Średnio kraje unijne zredukowały ten wskaźnik o 22 proc. - podała ETSC.

Śmiertelność na drogach wyniosła w Polsce w ubiegłym roku 50 na milion mieszkańców; jeszcze 10 lat temu wskaźnik ten wynosił 93 na milion. Najbezpieczniejsze drogi w Europie ma Norwegia (21 ofiar na milion mieszkańców), drugie miejsce zajmuje w tym zestawieniu Szwecja (22 na milion) - wynika z raportu opublikowanego na stronie ETSC.

Jednocześnie ETSC poinformowała, że liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w UE wzrosła w 2022 roku o 4 proc. i wyniosła 20 679. Jest to jednak o 9 proc. mniej niż w w roku 2019, ostatnim przed pandemią COVID-19. Należy to jednak wiązać nie z ostrożniejszą jazdą, lecz ze znacznym spadkiem natężenia ruchu. Celem UE i ONZ jest zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych o połowę do 2030 r.

"W ciągu dziesięciu lat Polska znacznie poprawiła bezpieczeństwo na drogach i dała przykład, jak poważnie podchodzić do tej kwestii. Prawdziwe zaangażowanie w wyznaczanie celów, poprawę infrastruktury i skuteczniejsze egzekwowania prawa to kluczowe czynniki, które przyczyniły się do tak imponującego spadku liczby wypadków" - powiedział Antonio Avenoso, dyrektor wykonawczy Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu.

ETSC twierdzi jednak, że ograniczenia prędkości i faktyczna obserwowana prędkość pojazdów w Polsce są nadal zbyt wysokie. Maksymalna prędkość 140 km/h na autostradach jest niemal najwyższa w UE - wyższą mają tylko Niemcy. ETSC z zadowoleniem przyjęła decyzję o zniesieniu wyższych ograniczeń prędkości w nocy na obszarach miejskich, która wynosi 50 km/h bez względu na porę. ETSC twierdzi jednak, że Polska powinna również rozważyć ograniczenie prędkości do 30 km/h na drogach używanych przez pieszych i rowerzystów na obszarach miejskich.

Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (ang. European Transport Safety Council), to niezależna organizacja pozarządowa powołana w celu zmniejszenia liczby i ciężkości wypadków transportowych w Europie. Powstała ona w 1993 roku w wyniku wspólnej inicjatywy organizacji z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Holandii, a z czasem przyłączali się do niej przedstawiciele kolejnych europejskich państw, m.in. polski Instytut Transportu Samochodowego. Jej siedziba znajduje się w Brukseli.