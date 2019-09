Polska-USA: "Jesteśmy rodziną". Tak dobrze jeszcze nie było?

Wiceprezydent Mike Pence podczas przemówienia zamykającego jego wizytę w Polsce powiedział: „nie jesteśmy jedynie sojusznikami, jesteśmy rodziną”. Jak się okazuje, również na poziomie handlowym współpraca pomiędzy polskimi i amerykańskimi firmami przybiera coraz bardziej efektywną formę.

- W Polsce świetnie się inwestuje. Jak pokazują nasze statystyki, jest wiele firm, które reinwestują w Polsce. Jeśli ktoś tu przyjechał i zainwestował swój kapitał, jest duże prawdopodobieństwo, że pojawi się tu raz jeszcze – podkreśla Dorota Dąbrowska-Winterscheid, dyrektor zarządzająca Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.AmCham od blisko 30 lat wspiera kontakty polsko-amerykańskie w dziedzinie handlu. Od 2019 roku w sposób szczególny pomaga polskim firmom planującym wejść na rynek amerykański. Tu dość mocno wybijają się start-upy, które swoje szanse na rozwój widzą właśnie w Stanach Zjednoczonych. Podczas kampanii promującej inwestowanie w Stanach Zjednoczonych z przedstawicielami izby skontaktowało się blisko 200 firm, potencjalnie zainwestowanym ekspansją za ocean.- Ostatnio rozmawiałam z firmą zajmującą się IT, która zaczęła na rynku amerykańskim pokazywać nowoczesne formy płatności. Nie tylko bankowość internetową, ale możliwość na przykład płacenia telefonem. Musimy bowiem wiedzieć, że w Stanach nadal dominuje płacenie czekami, w tej kwestii oni mogą nauczyć się wiele od nas – podkreśla Dąbrowska-Winterscheid.Szansą dla Polski i krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej mogą być z jednej strony dość napięte relacje na linii USA-Chiny, z drugiej coraz mniej opłacalna produkcja na Dalekim Wschodzie.- Polska jest bardzo atrakcyjnym miejscem dla amerykańskich firm. Muszą one dostarczać swoje produkty zarówno do Europy, jak i bardziej na wschód. Zdecydowanie prościej jest dostarczać produkty tworzone nie w fabrykach zlokalizowanych w USA, lecz tu, na miejscu. Pod tym względem Polska jest bardzo ciekawym miejscem - podkreśla dyrektor zarządzająca AmCham.Przeczytaj: Czy Meksyk i Turcja staną się nowymi Chinami?

Więcej na temat relacji handlowych w materiale wideo.