Polska w Brukseli wychodzi z inicjatywą w sprawie integracji krajów bałkańskich z UE

Podczas spotkania ministerialnego w Brukseli Polska wyszła z inicjatywą zorganizowania wizyty ministrów spraw zagranicznych kilku krajów UE w Albanii i Macedonii Północnej. O wizycie, która miałaby się odbyć na początku marca - poinformował szef MSZ Jacek Czaputowicz.

Czaputowicz w Brukseli uczestniczył w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw UE. Jak mówił, spotkanie dotyczyło m.in. perspektyw rozpoczęcia rozmów z Albanią i Macedonią Północną na temat przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej.

Podkreślił, że zadeklarował poparcie Polski dla rozpoczęcia rozmów. "Polska wyszła z inicjatywą. Od 3 do 5 marca będziemy chcieli udać się do Skopje i Tirany razem z ministrami niektórych innych państw, którzy dołączą do nas, żeby demonstrować naszą solidarność ze społeczeństwem tych państw (Albanii i Macedonii Płn. - PAP), podtrzymać to proeuropejskie nastawianie, pokazać, że UE pamięta o tych społeczeństwach. Liczymy na rozpoczęcie negocjacji z tymi dwoma państwami na najbliższej Radzie w marcu" - powiedział.

Francja była ostro krytykowana na forum UE za zablokowanie rozpoczęcia negocjacji z Albanią i Macedonią Północną. Liderzy instytucji unijnych mówili w zeszłym roku, że to strategiczny błąd.

Komisja Europejska dwukrotnie - w kwietniu 2018 roku i pod koniec maja 2019 r. - rekomendowała krajom unijnym rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Macedonia Północną i Albanią. Brak zaangażowania Wspólnoty w tym regionie jest postrzegany jako pozostawienie próżni, w którą chętnie wschodzą Chiny oraz Rosja.

W lutym KE przedstawiła nowe propozycje, które mają odblokować proces akcesyjny w dobie niechęci zachodnich społeczeństw do przyjmowania nowych członków do UE. Nowa metodologia oceny gotowości krajów, które chcą dołączyć do UE, to odpowiedź głównie na krytykę Francji, która w zeszłym roku zablokowała rozpoczęcie rozmów akcesyjnych Albanii i Macedonii Północnej. KE i PE mają nadzieję, że teraz proces ten zostanie odblokowany przez państwa członkowskie.

Z Brukseli Łukasz Osiński