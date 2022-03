Polska w Dubaju. Jak nas widzą na Bliskim Wschodzie

Zaprezentowanie oferty na Expo 2020 w Dubaju ma szansę przełożyć się nie tylko na kontrakty i umowy, ale przede wszystkim pozwoli zbudować świadomość, że Polska to nie tylko surowce, produkcja rolna i tanie, nieprzetworzone produkty. Chcemy odczarowywać wizerunek Polski – mówi WNP.PL Adrian Malinowski, komisarz generalny sekcji polskiej Expo 2020 Dubai.

- Wojna w Ukrainie to kolejny czynnik, który również będzie mieć wpływ. Wcześniej były kolejne fale pandemii. Musimy pamiętać, że wiele wydarzeń, które miało się odbyć na przełomie grudnia i stycznia, zostało odwołanych i poprzesuwanych właśnie z powodu zaostrzonej sytuacji epidemicznej. Omikron zbierał żniwo nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale przede wszystkim w Europie i Azji, co przełożyło się na ilość odwiedzin, nie tylko gości, ale także samych wystawców.Czytaj także: EXPO w Dubaju to szansa dla polskich firm sektora OZE… w Afryce Wiele z tych przełożonych wówczas spotkań komasuje się właśnie teraz, w ostatnim miesiącu wystawy, dlatego czas na podsumowania jeszcze przyjdzie.- Przede wszystkim Expo było doskonałą okazją do zaprezentowania się polskich regionów. Możemy się też pochwalić uczestnictwem w wielu imprezach targowych, w których albo byliśmy partnerem strategicznym, albo mieliśmy największą reprezentację narodową z uczestniczących krajów.Takim przykładem może być GITEX Technology Week, jedne z największych i najbardziej prestiżowych na świecie targów prezentujących innowacje oraz najciekawsze rozwiązania z obszaru nowych technologii, IT i elektroniki. Udział w tegorocznej edycji w Dubaju wzięło 116 polskich firm i była to największa narodowa reprezentacja.- Na takie konkretne podsumowanie musimy jeszcze poczekać i wiele też zależy tu od dobrej woli samych firm, czy zdecydują się podzielić z nami takimi informacjami. Jednak mogę powiedzieć, że wiele umów czy MoU (z ang. Memorandum of Understanding) zostało już podpisanych.Przykładem może być firma oferująca rozwiązania dla branży lotniczej w zakresie ograniczania spalania paliw, która prezentując swoją ofertę podczas wystawy województwa śląskiego, szybko nawiązała współpracę zarówno z Fly Dubai, jak i z Etihad. Pracujemy teraz nad możliwością współpracy z Emirates.Takich przykładów jest o wiele więcej, chociażby w branży spożywczej. Polski kawior Antonius robi furorę na bliskowschodnich rynkach.Tego typu spotkania, seminaria biznesowe, sympozja, których pełno jest na Expo, są najlepszą okazją do nawiązywania kontaktów, które są później kontynuowane. Za sobą mamy też Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze, które odbyło się 6 grudnia. Udział w nim wzięło ok. 1000 osób. Do tego trzeba doliczyć również uczestników online. Wiele z zainicjowanych tam kontaktów zaowocuje później.- Tak, tutaj najważniejsze są relacje. Taka jest specyfika lokalnego rynku i kultury biznesowej. W przeciwieństwie do Europy pierwsze, drugie, a nawet trzecie spotkanie jest dopiero wstępem do właściwych rozmów biznesowych. Do namacalnego konkretu dojść możemy dopiero po 15., a nawet 20. spotkaniu. Należy przy tym pamiętać, że tego typu rozmowy toczą się w świecie arabskim wyłącznie osobiście. Tego wymaga tutejsza kultura, która nie uznaje spotkań online czy korespondencji mailowej.To, z czego najbardziej się cieszę, to fakt, że udaje się nam właśnie tę wiedzę o bliskowschodniej kulturze zaszczepić w polskich firmach. Mamy ich tu już 400.- Fakt, to bardzo atrakcyjny region, premia za wejście tutaj może być ogromna. Ale trzeba też uzbroić się w cierpliwość, nauczyć nawiązywać kontakty, pielęgnować je. Biznes na Bliskim Wschodzie oparty jest na relacjach, personalnym podejściu do partnerów, a nie jak w Europie na wartościach mierzalnych, takich jak chociażby cena produktu.W dodatku wchodząc na ten rynek, otwierają się nie tylko kraje Zatoki, ale również szerzej całego Półwyspu Arabskiego, a także rynki afrykańskie.Czytaj także: ZEA zapłaciły za Afrykę w Dubaju. Polska chce to wykorzystać Przed nami na Expo 2020 w Dubaju Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze, które odbędzie się w ramach programu gospodarczego Polski 28 marca 2022 r. Będzie to bardzo ciekawe wydarzenie. Już wiemy, że będziemy gościć dużą reprezentację z Afryki. Expo to pierwsza taka wystawa w tej części świata, która pozwala na liczną reprezentację firm z tego regionu.- Hasło, które przyświeca naszej obecności na Expo to "Creativity inspired by nature – Kreatywność inspirowana naturą".Z jednej strony jest to natura, której tak tu brakuje, z drugiej strony kreatywność, którą chcemy odczarowywać wizerunek Polski z lat 70., 80., kiedy byliśmy w tym regionie bardziej obecni. Od tego czasu nie zadbaliśmy o wiedzę na temat naszego kraju. W toku przemian skoncentrowaliśmy się na rynkach europejskich, zaniedbując bliskowschodnie.Poprzez naszą obecność na Expo 2020 chcemy skończyć z opinią o polskich firmach, jako dostawcach mało przetworzonych produktów, producentach mebli i żywności. Teraz nasza wizja jest zupełnie inna. Pokazujemy, jak nasz kraj przeszedł od gospodarki opartej na prostych, nieprzetworzonych surowcach i rolnictwie do gospodarki o charakterze przemysłowym, a obecnie wchodzącej w świat Przemysłu 4.0. Przedstawiamy przy tym przede wszystkim ludzi, którzy stoją za tą transformacją i zmianą naszej gospodarki.Właśnie to tu robimy, odczarowujemy wizerunek naszego kraju i pokazujemy, że nie tylko podążamy za światowymi trendami, ale sami je wyznaczamy. Mam na myśli branżę fintech, ICT, rozwiązania z zakresu smartcity, smarthome, mówimy o polskiej telemedycynie, polskich technologiach w edukacji.W tym kontekście szczególnie cieszy mnie, że większość regionów, które pojawiły się na Expo 2020, oprócz mówienia o pięknie Polski i walorach turystycznych ich regionu, koncentrowało się głównie właśnie na technologiach i nowoczesnych rozwiązaniach. Przy tym nie jest tu najważniejszy kontekst poszukiwania inwestora, bo na Bliskim Wschodzie kapitału szuka cały świat, ale zaprezentowania się jako dostawca nowoczesnych technologii. Tego potrzebuje teraz arabski świat - konkretnych rozwiązań, gotowych do wdrożenia, czy to z zakresu oszczędzania i zarządzania wodą, czy ściekami, zarządzania i produkcją energii, odsalania wody, zarządzania miastem, hotelami itd.- Rok temu, kiedy w związku z organizacją wystawy zacząłem spotykać się z przedstawicielami różnego rodzaju lokalnych instytucji, funduszy, najczęściej słyszałem dwa zdania: nie miałem pojęcia, że Polska jest zaangażowana w takie projekty… nie miałem pojęcia, że robicie takie rzeczy...Dlatego tak ważne było pokazanie tu tych firm, zaprezentowanie ich oferty, co ma szansę przełożyć się na kontrakty i umowy, ale przede wszystkim pozwoli zbudować świadomość, że Polska to nie tylko surowce, produkcja rolna i tanie, nieprzetworzone produkty.- Koszty są doskonale znane. Mimo tego, co się wydarzyło w trakcie pandemii, czyli przedłużenia całego projektu o ponad rok, całkowity budżet na organizację imprezy nie uległ zmianie. Umiejętności zarządcze, właściwe sformułowania kontraktowe przygotowane przez zespół, który pracował nad tym projektem od początku, sprawiły, że udało się zmieścić w kwocie około 84 mln zł.