Polska ważnym partnerem krajów nadbałtyckich. Via Carpatia i Rail Baltica wspólnym interesem?

Polski handel ma charakter regionalny. W głównej mierze opiera się na wymianie towarowej z Niemcami i Czechami. Ale zarazem warto zauważyć, że polski projekt Via Baltica pokrywa się w Polsce na pewnych odcinkach z Via Carpatią, co stwarza szansę uczynienia z Polski hubu transportowego w znacznie szerszym wymiarze, niż tylko z krajami nadbałtyckimi – mówi Aleksander Siemaszko z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.



Co jest wspólną cechą, charakterystyczną dla trzech republik nadbałtyckich?



Aleksander Siemaszko, naczelnik Wydziału Krajów Europejskich Departamentu Handlu i Współpracy Gospodarczej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii: Są to gospodarki mocno nastawione na wymianę gospodarczą z zagranicą, zarówno w sferze usług, jak i wymiany towarowej. W istocie, są to gospodarki proeksportowe, dla których eksport stanowi duży odsetek w PKB, od ok. 42 proc. na Łotwie, 56 proc. na Litwie, do 64 proc. w Estonii.



Kraje te różnią się nieco głównymi kierunkami sprzedaży towarów. Dla Estonii kluczowe są rynki skandynawskie, w przypadki Litwy i Łotwy – są to rynki niemiecki i polski.



Wszystkie trzy kraje należą też do strefy euro. Czy to zapewnia im utrzymanie wysokiego tempa rozwoju, skoro np. Estonia w 2011 r. zanotowała 8,3 procentowy wzrost PKB, w 2014 r. – 7,6 proc.



- Euro jako waluta jest pochodną prowadzonej polityki gospodarczej, ze wspomnianą silną ekspansją zagraniczną. Te trzy kraje znacznie wcześniej powiązały swoje waluty z euro. Zresztą przez pewien czas znalazły się w pułapce walutowej – doświadczyły wszystkich wad integracji z euro, nie korzystając z zalet, np. w postaci tańszego kapitału, czy stabilności walutowej.



Dlatego np. bardzo mocno odczuły skutki światowego kryzysu gospodarczego w 2008 r. Prawdę mówiąc, ich recesja też była bez precedensu w historii Europy. Dzięki zdecydowanej, asertywnej polityce gospodarczej, ale i przyjętym bezkompromisowym rozwiązaniom oszczędnościowym - bardzo szybko udało im się wyjść z tarapatów.



A co jeszcze łączy te trzy kraje?



- Obawa przed drenażem mózgów, zarówno z powodu emigracji osób najbardziej aktywnych, jak i „kupowaniem” ich przez bogatsze kraje. Ten problem, podobnie jak mały przyrost naturalny i depopulacja, wymusza z kolei kreatywność tych gospodarek, innowacyjne rozwiązania prawne, społeczne i gospodarcze.



W dalszej części wywiadu czytaj o o roli handlu przygranicznego, szczególnie polsko-litewskiego i o wspólnych problemach, jakie mają do rozwiązania kraje nadbałtyckie i Polska. Aleksander Siemaszko odpowiada też, czy realizacja takich projektów infrastrukturalnych, jak Via Carpatia i Rail Baltica może zwiększyć potencjał współpracy czy raczej zagrozić interesom polskich portów, a korzystnie wpłynie na rozwój portów litewskich i łotewskich.