Polska wzorem na drodze do Unii

To w Polsce władze Bośni i Hercegowiny upatrują wzoru i partnera w swojej drodze do Unii Europejskiej. - W przyszłości, gdy staniemy się członkami UE, chcielibyśmy bazując na doświadczeniu Polski równie dobrze wykorzystać środki unijne – mówił podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego Boris Pašalić, minister rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej Republiki Serbskiej Bośni i Hercegowiny.

- Bośnia i Hercegowina chciałby zostać członkiem Unii Europejskiej. Jesteśmy bardzo zainteresowani omówieniem z Polską jej doświadczeń w kwestiach związanych z rolnictwem, czy na przykład z edukacją. W przyszłości, gdy staniemy się członkami UE, chcielibyśmy bazując na doświadczeniu Polski równie dobrze wykorzystać środki unijne - powiedział Boris Pašalić podczas sesji "15 lat w Unii Europejskiej" inaugurującej Wschodni Kongres Gospodarczy.

O korzyściach wynikających z członkostwa we Wspólnocie mówiła Natalja Luts, konsul ds. ekonomicznych ambasady Republiki Estonii w Rzeczpospolitej. - Nasza gospodarka rozwinęła się 2,5-krotnie, a przeciętna pensja wzrosła 3-krotnie. Unia Europejska wspomogła naszych przedsiębiorców, dzięki członkostwu mogli oni zaistnieć na wspólnotowym rynku i rozwijać się nie tylko w Europie, ale również na całym świecie – powiedziała Luts.



Balázs Rákossy, sekretarz stanu ds. funduszy europejskich w węgierskim Ministerstwie Finansów również podkreślił wpływ członkostwa w UE na rozwój każdego państwa, na wagę jednolitego rynku i podstawowych wolności wymiany gospodarczej, które prowadzą do wzrostu dobrobytu państw członkowskich.



- Obecność w UE ma wie zalet, widocznych chociażby w sferze bezpośrednich inwestycji czy kwestiach ich dofinansowania. Ale są też negatywne strony, jak na przykład biurokracja Brukseli. Często trudno ją zrozumieć, przez różne modele podejmowania decyzji, niekiedy bardzo żmudne. Jest też konkurencja między starymi i nowymi członkami UE. Kolejna rzecz to zdolność radzenia sobie z trudnymi tematami, jak brexit czy kryzys gospodarczy. Patrząc obiektywnie, UE nie była w stanie poradzić sobie z tymi problemami - mówił Rákossy.



Zadeklarował też, że Węgry popierają stanowisko Polski, że nie należy uzależniać podziału środków od praworządności danego kraju.

