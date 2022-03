Polska została ponownie doceniona na Expo 2020

Pawilon Polski na Wystawie Światowej Expo 2020 Dubai otrzymał srebrną nagrodę za aranżację wnętrz pawilonów średniej wielkości. To już druga tak istotna nagroda. Wcześniej Pawilon Polski otrzymał nagrodę the Best Large Pavilion (najlepszy duży pawilon) w konkursie World Expo Awards organizowanym przez Exhibitor Magazine.

Nagrody, przyznane przez Bureau International des Expositions (Biuro Wystaw Światowych) – międzyrządową organizację odpowiedzialną za nadzorowanie i regulowanie Wystaw Światowych, zostały ogłoszone podczas ceremonii „BIE Day Awards Ceremony” 30 marca 2022 r..

Wyróżnienia przyznawane były w trzech kategoriach: architektura i krajobraz, aranżacja wnętrz i interpretacja tematu.

Laureaci zostali wybrani przez międzynarodowe jury złożone z dziewięciu ekspertów. Jury odwiedziło każdy pawilon na Expo 2020 Dubai w trakcie dwóch sesji, w styczniu i marcu 2022 roku.

Pawilon Polski podczas dzisiejszej gali BIE odebrał Srebrną nagrodę za Interior Design. Tym samym zdobyliśmy jako jedyni komplet nagród: za architekturę (Magazyn Exhibitor) oraz ekspozycję (Biuro Wystaw Międzynarodowych). https://t.co/56Edji3j7Z — PAIH (@PAIH_pl) March 30, 2022