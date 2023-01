Polskę zalewają inwestycje zagraniczne. Właśnie padł rekord

126 zagranicznych inwestycji za ponad 3,7 mld euro – takim nowym rekordem zamknęła 2022 rok Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH).

Jak wynika z informacji PAIH, w 2022 roku zagraniczne firmy zainwestowały w Polsce przy wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu ponad 3,7 mld euro. To 200 mln euro więcej niż przed rokiem i aż o miliard więcej niż w roku 2020.

O ponad 20 proc. wzrosła także liczba samych projektów. W ubiegłym roku pozytywną decyzją inwestycyjną zostało zakończonych 126 z nich, co jest znacznym wzrostem w porównaniu do 96 w 2021 roku.

Zmieniają się kierunki, z których napływają inwestycje do Polski. Zmienia się też ich charakter

- Od 2020 każdy kolejny rok jest dla nas coraz lepszy. Dowodzimy, że niepewność na rynkach, wejście gospodarki światowej w erę postpandemiczną i wojna w Ukrainie nie są w stanie zatrzymać napływu inwestycji do Polski. Nadal jesteśmy atrakcyjnym krajem dla inwestorów. 126 inwestycji za ponad 3,7 mld euro w 2022 roku jest tego dobitnym dowodem. Chcę również podkreślić, że dołożymy również wszelkich starań, by w kolejnym roku działać jeszcze lepiej na rzecz promocji Polski na arenie międzynarodowej i zanotować jeszcze lepszy wynik - podkreśla Piotr Dytko, członek zarządu wykonujący funkcję i obowiązki prezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Zmieniają się kierunki, z których napływają inwestycje zagraniczne do Polski

Trend wzrostowy w liczbie i wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) jest stały, widać jednak zmiany chociażby w kierunkach, z których napływają inwestycje.

Porównując rok 2021 z 2022 PAIH wskazuje na zmianę w krajach, z których pochodzą najwięksi inwestorzy zagraniczni pod względem nakładów finansowych.

W poprzednim roku były to Korea Południowa, Niemcy i USA. W 2022 roku z dotychczasowego top 3. utrzymały się jedynie Niemcy, które awansowały na pierwsze miejsce inwestując w Polsce ponad 1,4 mld euro i tworząc przeszło 4000 miejsc pracy. Drugą lokatę zajęła Szwajcaria realizując projekty w kwocie 611 mln euro i generując ponad 300 miejsc pracy. Pierwszą trójkę zamyka Japonia planując inwestycje na łączną kwotę ponad 320 mln euro i deklarując przeszło 1000 miejsc pracy.

Zmienia się postrzeganie Polski przez inwestorów

Jak wylicza Agencja, według planów inwestorów w Polsce ma powstać blisko 14 000 nowych stanowisk. To mniej, że w 2021 r., co PAIH tłumaczy specyfiką zeszłorocznych inwestycji, w których większy nacisk położono na automatyzację procesów.

- Dzięki inwestycjom z zeszłego roku powstaną nowe dobrze płatne miejsca pracy. Pokazuje to jak zmieniło się postrzeganie Polski przez inwestorów. Nie jesteśmy już krajem oferującym słabo opłacaną siłę roboczą. Stawiamy na wykwalifikowane kadry, przede wszystkim wśród inżynierów i szeroko rozumianego sektora R&D - mówi cytowany w komunikacie PAIH Grzegorz Piechowiak, wiceminister rozwoju i technologii, pełnomocnik rządu ds. inwestycji zagranicznych.

Pod względem liczby projektów w najnowszych statystykach przoduje Białoruś z 50 projektami inwestycyjnymi. PAIH wskazuje, że jest to efekt sukcesu programu Poland. Business Harbour. W 2022 roku w jego ramach wydano ponad 44 000 rekomendacji wizowych. Jest to ogromny wzrost w porównaniu z 6000 rok wcześniej. Program to również 50 firm relokowanych z Białorusi, 86,95 mln euro nakładów inwestycyjnych zadeklarowanych przez firmy objęte programem PBH i ponad 2700 nowych miejsc pracy dla specjalistów w Polsce.

W top 3 krajów z największą liczbą projektów oprócz Białorusi znalazły się również Stany Zjednoczone (12) i Niemcy (9).

Branże technologiczne przyciągają inwestorów zagranicznych do Polski

Analizując inwestycje sektorowo, to PAIH wskazuje, że największym zainteresowaniem cieszyły: e-mobility, BSS-IT, R&D oraz branża spożywcza, maszynowa i motoryzacyjna. Najwięcej projektów pochodziło z sektora BSS-IT, bo aż 51. Pod względem wartości projektów najwięcej zainwestowano natomiast w branżę e-mobility - ponad 1,4 mld euro.

Patrząc zaś na zainteresowanie konkretnymi regionami widać kilku liderów. Najwięcej projektów inwestycyjnych przyciągnęło województwo mazowieckie, gdzie zlokalizowano 40 z nich, małopolskie z 13 inwestycjami i ex aequo dolnośląskie i śląskie - po 11 projektów każde. Pod względem wartości inwestycji niekwestionowanym zwycięzcą jest województwo dolnośląskie z inwestycjami za niemal 2 mld euro.