Polski biznes może "przegrać Ukrainę". Potrzebny jest długofalowy plan

Polska wspierała Ukrainę poprzez dostawy wojskowe i humanitarne. Przyszedł czas na rozwiązania długookresowe i pomoc rozwojową. Mamy tu sporo do nadrobienia.

- Ze strony polskich instytucji brakuje niestety własnych inicjatyw w zakresie pomocy rozwojowej, która wychodziłaby poza zachodnie strumienie finansowe - mówi w rozmowie z WNP.PL Bogdan Zawadewicz, jeden z głównych autorów strategii Banku Gospodarstwa Krajowego wobec Ukrainy, dyrektor Biura Analiz Ryzyka Geopolitycznego BGK.

- W optymalnym scenariuszu w inicjatywy pomocy rozwojowej powinny zaangażować się polskie instytucje. Istotne jest wyznaczenie jakiejś puli środków na projekty pomocy rozwojowej. Powinniśmy te środki lokować w Ukrainie i wprowadzać za ich pomocą polskie firmy na lokalny rynek - uważa Bogdan Zawadewicz.

- Mam nadzieję, że niezależnie od tego, kto będzie sprawował władzę w Polsce, pojawi się pełniejsze zrozumienie dla kwestii pomocy rozwojowej na świecie i więcej aktywnych działań, także polegających na przekierowaniu pewnych środków finansowych na pomoc dla Ukrainy - podkreśla nasz rozmówca. To jego zdaniem najlepszy sposób budowania dobrych, trwałych i partnerskich relacji z tym państwem.

Jakie zadania stoją przed Polską w związku z odbudową Ukrainy? Czy nasz kraj ma szansę odegrać ważną rolę w tym procesie?

- Na dziś sytuacja jest taka, że polskie państwo zdało egzamin, wysyłając szerokim strumieniem pomoc wojskową i humanitarną walczącej Ukrainie. Wykonaliśmy naprawdę duży wysiłek, także jako społeczeństwo i gospodarka.

Problemem dzisiaj jest - i jest to coś, czego wiele instytucji polskich, ale również ogólnie opinia publiczna nie rozumie w kontekście relacji polsko-ukraińskich - zapewnienie pomocy rozwojowej dla Ukrainy przy odbudowie państwa.

Przechodzimy z etapu pomocy humanitarnej i wojskowej, które miały charakter krótkookresowy (chociaż nadal je realizujemy), do działań średnio- i długookresowych, rozwojowych, w których państwa członkowskie Unii Europejskiej, ale też instytucje finansowe w ramach tak zwanego „Ukraine Facility” (instrument wsparcia na rzecz Ukrainy - przyp. red.) będą lokowały środki, które mają wesprzeć rozwój, głównie w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządów terytorialnych w Ukrainie.

W ten instrument finansowy wpisany jest mechanizm warunkowości, czyli kolejne środki będą przekazywane wraz z postępem w realizacji reform.

Jakie sumy są przeznaczone dla Ukrainy w ramach pomocy rozwojowej i jak Polska może się w te projekty zaangażować?

- Budżet tego instrumentu finansowego wynosi do 50 miliardów euro na najbliższe 4 lata. Reasumując, przechodzimy do myślenia długofalowego i w tym obszarze dostrzegamy pewną szansę dla polskich firm. Po pierwsze będą one mogły funkcjonować na rynkach ukraińskich w różnej roli: to może być kwestia bycia wykonawcą jakieś inwestycji czy też podmiotem inwestującym, budującym coś dla siebie i rozwijającym swoją działalność gospodarczą.

Jeśli chcemy być obecni w Ukrainie, budować i rozwijać firmy, to potrzebujemy tego kanału, jakim jest pomoc rozwojowa

Z perspektywy BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego - przyp. red.) jest to strategia "podłączenia się" pod zachodnie strumienie finansowe w celu wzmocnienia procesów rozwojowych w Ukrainie, ale też wsparcie zaangażowania polskich firm w tym kraju.

Aplikować o środki w ramach „Ukraine Facility”, szczególnie w ramach tzw. drugiego i trzeciego filaru, jako instytucja wdrażająca będzie mógł jedynie Bank Gospodarstwa Krajowego, ponieważ jako jedyna instytucja finansowa dzięki tak zwanemu „EU Pillar Assessment” może zarządzać środkami unijnymi w Polsce oraz poza naszym krajem. Ze strony polskich instytucji brakuje niestety własnych inicjatyw w zakresie pomocy rozwojowej, która wychodziłaby poza zachodnie strumienie finansowe.

Jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy?

- W ostatnich miesiącach byliśmy w okresie przedwyborczym. Ostatnie 6 miesięcy to był czas, w którym priorytetowo były traktowane nieco inne tematy niż pomoc dla Ukrainy, kiedy była dość obniżona decyzyjność pewnych organów państwowych.

W optymalnym scenariuszu w inicjatywy pomocy rozwojowej powinny zaangażować się polskie instytucje - czy to będzie Skarb Państwa (poprzez Ministerstwo Finansów) czy inna struktura, nie ma znaczenia. Istotne jest wyznaczenie jakiejś puli środków na projekty pomocy rozwojowej. Powinniśmy te środki lokować w Ukrainie i wprowadzać za ich pomocą polskie firmy na lokalny rynek.

Informacje, które często się w mediach pojawiają, dotyczą przede wszystkim relacji ze spotkań polskich firm z partnerami z Ukrainy. To wszystko są bardzo ważne inicjatywy, ale, jeśli chcemy być obecni w Ukrainie, budować tam fabryki, rozwijać firmy, to potrzebujemy tego kanału, jakim jest pomoc rozwojowa. Problem polega na tym, że w przeciwieństwie do państw Europy Zachodniej mamy bardzo ograniczone kompetencje w tym obszarze i nie mamy do tego rozbudowanej siatki instytucjonalnej.

Nasz bank dopiero buduje kompetencje w zakresie pomocy rozwojowej oraz tworzy zasoby wiedzy i relacji w innych państwach.

Mamy projekty pomocowe w Afryce z obszaru cyfryzacji, w 10 państwach tego kontynentu, ale ta inicjatywa była podpięta pod zachodnie źródła finansowania, a konkretnie EFSD+ (ang. European Fund for Sustainable Development Plus).

Realizujemy również projekt w Mołdawii, gdzie są zaangażowane już nasze własne środki. Natomiast w kontekście Ukrainy brakuje nam na przykład podmiotu tworzącego jedną strukturę, odpowiedzialnego za podział kompetencji np. przy pomocy technicznej czy finansowej, który to będzie wypracowywał pewne procedury, mechanizmy i praktyki.

Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedynym podmiotem w Polsce posiadającym wystarczające zasoby ludzkie oraz kompetencyjne, aby np. we współpracy z Ministerstwem Finansów i Fundacją Solidarności Międzynarodowej (FSM) realizować politykę rozwojową poza granicami naszego kraju. Zresztą w Europie jest taka praktyka, że kontrolę nad pomocą zewnętrzną mają banki rozwoju, np. niemiecki KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau - przyp. red.) lub francuski CDC (Caisse des Dépôts Group - przyp. red.) czy też ich odpowiedniki w Hiszpanii i Włoszech. My jesteśmy na etapie dalszego budowania tych kompetencji, jak tego typu pomysły powinniśmy realizować.

Czy nie jest jednak tak, że wolny rynek i biznes najlepiej regulują inwestycje rozwojowe?

- Istnieje powszechne przekonanie dotyczące tego, że biznes może funkcjonować na własnych warunkach bez żadnego wsparcia. Tak nie jest. Nie odnosi się to tylko do Ukrainy, ale również do innych państw spoza Unii Europejskiej, gdzie inwestycje są obciążone pewnym ryzykiem.

Firmy wchodzące na rynki afrykańskie, azjatyckie czy w Ameryce Południowej potrzebują wsparcia instytucji swojego państwa. W Polsce tymi instytucjami wspierającymi są BGK, Polski Fundusz Rozwoju, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, KUKE (Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych - przyp. red.). Największa sprawczość jest jednak po stronie BGK i KUKE, obie te instytucje zresztą bardzo dobrze ze sobą współpracują.

W przygotowaniu pomocy rozwojowej pomoże zaadaptowanie na polskim gruncie rozwiązań z takich państw jak Niemcy czy Francja

Próbujemy zrozumieć i przenieść na grunt polski doświadczenia niemieckie czy francuskie, które pozwolą nam na wypracowanie odpowiednich mechanizmów i łatwiejsze wejście polskiego kapitału na rynki pozaeuropejskie. W kontekście Ukrainy, gdzie ryzyko dla biznesu jest bardzo wysokie z powodu toczącej się wojny, pojawiają się też wewnętrzne problemy, takie jak korupcja, brak przejrzystości niektórych rozwiązań prawnych…

Skomplikowane procedury przetargowe.

- Tak, ale to będzie się zmieniało w ramach instrumentu unijnego „Ukraine Facility”, który jest bardzo dobrze przemyślany. W zakresie tych działań to wsparcie naszych instytucji państwowych jest konieczne, w formacie pomocy rozwojowej, i to trzeba jasno komunikować.

Mam nadzieję, że niezależnie od tego, kto będzie sprawował władzę, pojawi się pełniejsze zrozumienie tej problematyki i większa ilość aktywnych działań, także polegających na przekierowaniu pewnych środków finansowych na pomoc rozwojową dla Ukrainy, ponieważ jest to najlepszy sposób budowania dobrych, trwałych i partnerskich relacji z tym państwem.

Jeżeli nie rozwiniemy odpowiednich pomocowych mechanizmów u naszych wschodnich sąsiadów, to relacje z nimi będą dalej funkcjonowały w obrębie symbolicznym. Ponadto istnieje ryzyko, że "przegramy Ukrainę" w tym sensie, że nas tam nie będzie. Jedyną formą bycia tam trwale jest właśnie realizowanie projektów z obszaru pomocy rozwojowej.

Jak przygotowywaliście się do wdrażania projektów z zakresu pomocy rozwojowej?

- Przez ostatni rok jako BGK budowaliśmy zasoby wiedzy i relacji z partnerami ukraińskimi, żeby zrozumieć ich potrzeby rozwojowe i żeby zaangażować bank w zbudowanie instrumentów rozwojowych dla Ukrainy. W banku działa Departament Międzynarodowych Instrumentów Rozwojowych, którego pracownicy mają wiedzę ekspercką z obszaru pomocy rozwojowej oraz pierwsze doświadczenia w realizacji takich projektów. We współpracy z tym departamentem oraz naszymi ukraińskimi partnerami opracowaliśmy strategię zaangażowania BGK w Ukrainie.

Warto zaznaczyć, iż naszą intencją było odwrócenie logiki funkcjonowania polskich instytucji. Dominującym modus operandi w polskim państwie jest opracowywanie strategii, a dopiero później badanie realnych potrzeb i możliwości. My zastosowaliśmy inny model działania w naszym banku, tj. najpierw wykonaliśmy pracę badawczo-analityczną, żeby po roku przedstawić spójną, kompleksową i rzetelną strategię działania BGK w kontekście programów pomocowych w Ukrainie.

BGK na tle instytucji państwowych posiada najlepsze kompetencje w tych obszarach. Ich trzonem było zbudowanie relacji z naszymi zachodnimi partnerami zaangażowanymi w Ukrainie, takimi jak Bank Światowy, IFC (Międzynarodowa Korporacja Finansowa - przyp. red.), EBI (Europejski Bank Inwestycyjny - przyp. red.), EBRD (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - przyp. red.), Komisja Europejska, KfW etc., jednocześnie inwestując w relacje z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi z takich instytucji jak Kijowska Szkoła Ekonomii czy też liczne lokalne organizacje pozarządowe.

Dzięki realizowanym i planowanym projektom badawczym coraz lepiej rozumiemy potrzeby gospodarcze Ukrainy. Dodatkowo dzięki budowie w strukturach banku think tanku zajmującego się oceną ryzyka geopolitycznego jesteśmy w stanie monitorować wpływ sytuacji za naszą wschodnią granicą na procesy gospodarcze i społeczne w naszym kraju.

Ponadto nasz bank bierze udział również w przedsięwzięciach wspomagających ukraińskich przedsiębiorców, w tym również tych, którzy prowadzą swoją działalność w strefach przyfrontowych.

26 stycznia br. BGK, Komisja Europejska oraz ukraiński KredoBank podpisały umowę trójstronną. W ramach tej współpracy Komisja Europejska przeznacza 10 mln euro na zabezpieczenie przez BGK akcji kredytowej KredoBanku (jego właścicielem jest PKO Bank Polski - przyp. red.) dla firm działających na terenie Ukrainy. Jest on jedynym bankiem w Ukrainie, który udziela kredytów na obszarach objętych działaniami zbrojnymi.

Wspomniał pan już o instrumencie „Ukraine Facility”. Jak on działa i jakie korzyści może przynieść polskiemu biznesowi?

- „Ukraine Facility” jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej, który integruje wszystkie dotychczasowe unijne mechanizmy pomocowe dla Ukrainy. Chodzi tu głównie o wsparcie dla budżetu Ukrainy oraz stworzenie wehikułu inwestycyjnego, który pozwoli nie tylko przetrwać ukraińskim firmom, ale także przyciągnie kapitał zewnętrzny. Jednocześnie jest tutaj zawarty bardzo silny komponent pomocy technicznej, który ma pomóc rozwinąć instytucjom ukraińskim zdolności absorpcji i efektywniejszego zarządzania napływającymi środkami.

Powstanie tego instrumentu finansowego zostało oficjalnie ogłoszone na konferencji „Ukraine Recovery” w Londynie tego roku, w której brałem udział z panią prezes BGK Beatą Daszyńską-Muzyczką. „Ukraine Facility” było najpopularniejszym tematem podczas tego wydarzenia. Temat ten został jednak przemilczany przez polskie media oraz część ośrodków analitycznych. Myślę, że wiele osób nie zrozumiało znaczenia tego instrumentu, co po części wynika z faktu, iż posiada on dość skomplikowaną wewnętrzną logikę. Ten mechanizm jest najbardziej zrozumiały dla przedstawicieli sektora finansowego i bankowego.

Ukraina otrzyma finansowanie dopiero wtedy, kiedy wdroży odpowiednie reformy

Trwają rozmowy o ostatecznym kształcie „Ukraine Facility”, który będzie uchwalony na posiedzeniu Rady Europejskiej w grudniu tego roku. Instrument finansowy podzielony jest na trzy filary: pierwszy to pomoc finansowa dla rządu ukraińskiego, czyli środki, które będą przekazywane Ukrainie na różnego rodzaju wydatki, nie tylko te stricte socjalne, ale również inwestycyjne. Środki te będą przekazywane co kwartał w transzach i będą uwarunkowane tempem wprowadzania reform. Okres wydatkowania tych pieniędzy przypada na lata 2024-2027. W ramach tych 50 miliardów euro 2/3 środków będą stanowiły instrumenty pożyczkowe/zwrotne (kredyty, gwarancje etc.), 1/3 to są granty.

Podstawowym warunkiem Komisji Europejskiej w kwestii wprowadzenia pomocy w ramach instrumentu „Ukraine Facility” jest zrealizowanie przez Kijów tzw. Ukraine Plan, który jest pewnego rodzaju mapą drogową wprowadzanych reform, przygotowywaną obecnie przez rząd Ukrainy. Zostanie ona w ostatecznej formie przesłana do Brukseli do końca listopada i tam ma zostać zatwierdzony harmonogram, który będzie dotyczył konkretnych reform w danych sektorach, za które będą wypłacane środki. W tym dokumencie przedstawiona jest też diagnoza potrzeb sektorowych różnych branż gospodarki ukraińskiej.

W drugim filarze będą uczestniczyć europejskie instytucje finansowe, takie jak Europejski Bank Inwestycyjny, BGK, niemiecki KfW czy inne banki rozwoju. „Ukraine Investment Framework” w ramach drugiego filaru będzie oferował różnego rodzaju instrumenty gwarancyjne, pożyczkowe, które mają przede wszystkim pomóc rozwinąć się małym i średnim firmom ukraińskim, a także samorządom.

W ramach drugiego filaru pomocy rozwojowej pieniądze na inwestycje w Ukrainie mogą pozyskać polskie firmy

W tym filarze istnieje też możliwość finansowania polskich firm, które będą np. w roli wykonawcy realizować projekty budowy kanalizacji w Ukrainie. W ramach tego filaru tego typu inwestycje będą zabezpieczone i finansowane i tutaj jest też duża rola naszego banku do odegrania.

Istnieje także potencjał dla polskich firm, które są zainteresowane inwestycjami w Ukrainie. Na przykład firma transportowa, która chce zbudować terminal intermodalny, też może tego typu inwestycję zabezpieczyć z tego drugiego filaru, ponieważ przyczynia się ona do rozwoju gospodarczego Ukrainy.

W tym sensie ten filar jest kluczowy, ponieważ ma on być swoistym wehikułem z dość otwartą formułą inwestycyjną. Tak jak powiedziałem, na cały budżet składa się 50 miliardów euro. Natomiast w tym drugim filarze jest prawie 9 miliardów euro, które to środki posłużą na przyciągnięcie dodatkowego kapitału z zewnątrz. Według pewnych szacunków ma to być ponad 20-30 miliardów euro.

Dzisiaj wiele mniejszych i średnich przedsiębiorstw ukraińskich znajduje się w fazie walki o przetrwanie, dlatego też tak ważne są środki w ramach Ukraine Facility. To jest absolutnie kluczowa kwestia. Ewentualne wygaszanie się tych podmiotów będzie negatywnie wpływało na dochody budżetu władz w Kijowie, co wygeneruje kolejne problemy finansowe dla tego kraju i obniży odporność państwa ukraińskiego w obliczu trwającej wojny.

Ukraina ma duże trudności z absorpcją funduszy głównie ze względu na brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników

Trzeci filar stanowi głównie pomoc techniczna, na którą ma być przeznaczone 2,5 mld euro. Te pieniądze zostaną przekazane na rozwój kompetencji, z czym dzisiaj Ukraina ma duże problemy. Kolejnym wyzwaniem jest kapitał ludzki. Brakuje ludzi do obsługi projektów inwestycyjnych, w związku z czym Ukraina ma bardzo ograniczone zdolności absorpcji środków finansowych. Same pieniądze obecnie nie stanowią problemu w kontekście Ukrainy, realne trudności znajdują się zupełnie gdzie indziej i są powiązane z wyzwaniami, o których mówiliśmy wcześniej: wojną, korupcją, a także deficytami kapitału ludzkiego.

Szkolenie pracowników z obsługi projektów jest właśnie tym obszarem, w który takie instytucje jak BGK powinny się zaangażować, żeby pomóc Ukrainie zbudować kapitał ludzi w oparciu o nabycie odpowiednich umiejętności i wiedzy, które pozwolą jej na łatwiejsze wykorzystanie środków z takich instrumentów jak „Ukraine Facility”.