Polski biznes na Białorusi trzyma się mocno. Jeszcze

Nowe sankcje nałożone na Białoruś przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię oraz Kanadę spotkały się z odpowiedzią reżimu Aleksandra Łukaszenki. Rosnące napięcie może negatywnie wpływać na działalność polskiego biznesu na Białorusi. Działa tam aktywnie co najmniej 400 firm z naszego kraju.

Polityka sobie, a gospodarka sobie

Druga strona medalu

Zamrożenie aktywności biznesu

Jak dodaje, w tej chwili, z uwagi na dynamikę sytuacji, trudno jest prognozować realne konsekwencje wprowadzenia europejskich i amerykańskich sankcji dla działalności CDRL, lecz wcześniejsze doświadczenia firmy z sankcjami na rynkach wschodnich pozwalają jej zachować umiarkowany optymizm w tym względzie.Napięcie w relacjach Białorusi z Zachodem nie szkodzą planom największego polskiego inwestora na Białorusi. Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, firma Atlas, bo o niej mowa, nie rezygnuje z nowych inwestycji w tym kraju i rozszerzenia produkcji w przyszłym roku. Ich białoruska marka, „Tajfun” ma się dobrze. Działają cztery linie produkcyjne, a zakład zatrudnia w sumie 250 osób.Na Białorusi ciągle też nie ma problemu ze znalezieniem pracowników. Koszty zatrudnienia są o wiele niższe niż w Polsce. Ceny energii - również. Aparat państwowy chroni też prawa autorskie do znaków towarowych. A to przecież było wielkim kłopotem tej polskiej firmy w Rosji...Łukasz Mazur, współzałożyciel międzynarodowej firmy doradczej Grupa ECDP uważa, że Białoruś jest wciąż bezpiecznym i stabilnym dla biznesu krajem.Jego zdaniem na świecie są państwa, które bardziej zasługują na określenie ich „dyktaturami” niż Białoruś, gdzie obecnie nie ma problemu z wymuszaniem haraczy, próbami zastraszania biznesmenów czy korupcją. System administracyjny jest scentralizowany i przewidywalny.Ponadto Białoruś jest dla wielu firm - również tych z Zachodu - furtką do rynków Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Białoruś to ciągle największa „przepakowalnia” świata. To tam jabłka polskie szły na eksport do Rosji jako... białoruskie. W ten sam sposób „białoruskie” okazywały się homary czy łososie morskie.Jeśli zaś mówimy o wpływie kryzysu politycznego na Białorusi na biznes międzynarodowy, to przede wszystkim trzeba tu wymienić kłopoty przy tranzycie towarów. To przede wszystkim negatywnie odbija się na polskich eksporterach. Bo przecież to my sprzedajemy więcej na Białoruś, niż stamtąd importujemy.Polscy inwestorzy na Białorusi też działają bez większych zmian. Notabene trudno mówić o wstrzymywaniu jakichkolwiek polskich inwestycji na Białorusi. Te zakończone działają normalnie, zaś nowych na razie nie ma... A sankcje powodują tylko tyle, że biznes musi znaleźć inne ścieżki dostarczania towarów. Tak jak to się stało w przypadku rosyjskich „kontrsankcji”.Konkludując: na Białorusi obecnie w pełni znajduje odzwierciedlenie stara zasada, że polityka sobie, a gospodarka - sobie. Przynajmniej na razie...- Oficjalnie na Białorusi korupcji nie ma. Funkcjonuje jednak legalnie - na zasadzie opłat za obecność na tym rynku. Obecnie jednak biznesmeni działający na Białorusi obawiają się, że przy pewnym rozchwianiu władzy te opłaty mogą stać się bardziej "uznaniowe", a poszczególni urzędnicy lokalni mogą próbować „uniezależniać” się od centrali w egzekwowaniu opłat. O tym jednak, że biznes polski na Białorusi ma się całkiem dobrze świadczy choćby bardzo udana budowa galerii handlowej Trinity w Grodnie. Powstała ona w całości rękami robotników jednej z największych polskich firm budowlanych Unibepu -mówi WNP.PL działacz polskiej organizacji pozarządowej zajmującej się między innymi pomocą polskim firmom działającym w kraju „baćki”.Podkreśla też, że ciągle trwa rozbudowa kolejowego przejścia granicznego w Geniuszach. Tu jest mocno zaangażowany kapitał chiński, ale przecież będą z tego korzystały także firmy polskie.- Jeśli zaś chodzi o inwestycje na Białorusi to widać tu dużą aktywność kapitału rosyjskiego. Ten jednak jest zainteresowany przede wszystkim dużymi, pracujacymi już zakładami, jak Grodnoazot. Z drugiej strony filia rosyjskiego Transnieftu na Białorusi jest na skraju zamknięcia. O wyjściu z Białorusi zakomunikował także Gazprombank. Dla polskiego kapitału jednak ciągle jest tam miejsce. Choć dla bezpieczeństwa lepiej poczekać, aż sytuacja polityczna tu się uspokoi. A uspokoi się na pewno... - sumuje nasz rozmówca.Sankcje to jednak nie tylko straty. Polscy producenci cementu od dawna narzekają na rosnący import surowca z Białorusi. W 2020 roku import z Białorusi wyniósł 440 tys. ton, o 80 proc. więcej niż rok wcześniej. W porównaniu zaś z rokiem 2016 import cementu z Białorusi wzrósł o niemal 300 proc.Podobna była sytuacja z paliwami. Białorusini produkują je z ropy kupowanej w Rosji, po preferencyjnych cenach. Tym sposobem są bardzo konkurencyjni dla wyrobów litewskiej rafinerii w Możejkach, należącej do PKN Orlen. Także nawozy sztuczne z Białorusi wytwarzane z kupowanego po bardzo preferencyjnych cenach, gazu rosyjskiego, rywalizowały skutecznie z polskimi wyrobami.Zakaz eksportu tych towarów jest więc korzystny dla polskich producentów. Choć konsumenci mogą być niezadowoleni - z powodu wyższych cen detalicznych produktów.Całkowicie niezwiązany z obecną sytuacją polityczną jest natomiast przyszły status licznych na Białorusi specjalnych stref ekonomicznych. Tam z reguły lokowali swe inwestycje zagraniczni biznesmeni. Funkcjonowanie stref jest powoli wygaszane... Niewykluczone zatem, że inwestorzy zagraniczni będą musieli na Białorusi zacząć płacić podatki. Ich wielkość zależy od tego, w jakiej kondycji będzie kasa państwa.Elementem unijnych sankcji jest także odcięcie Białorusi od możliwości pozyskiwania kapitału w UE. Aleksander Łukaszenka w odpowiedzi nie wykluczył przejęcia kontroli nad zakładami przemysłowymi przez przedstawicieli resortów siłowych. Premier Raman Hałouczenka zagroził, że władze w Mińsku rozpatrzą możliwość ograniczenia funkcjonowania firm z państw UE na Białorusi.Nic dziwnego zatem, że z nowych inwestycji na Białorusi zrezygnowali już m.in. EPAM, największy pracodawca białoruskich programistów, francuska sieć Leroy Merlin, czy A1 Telekom Austria Group. Inwestycje w środki trwałe na koniec 2020 roku zmniejszyły się o 6,8 proc. O blisko 56 procent zmniejszyły się kredyty banków zagranicznych przeznaczone na finansowanie inwestycji białoruskich firm w środki trwałe.Jak się nieoficjalnie dowiadujemy, zachodni inwestorzy, w tym polscy, często chcieliby sprzedać swe aktywa na Białorusi. Brakuje jednak chętnych... W 2020 r na Białorusi zawarto tylko 15 transakcji obejmujących fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Za jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy uważa się (prócz pandemii i recesji) niestabilność polityczną.Łukaszenka stawia obecnie przede wszystkim na kapitał chiński. Tyle że Chińczycy wydają się być zainteresowani jedynie eksportem swoich towarów na Białoruś. Za cały ubiegły rok inwestycje chińskie na Białorusi to niewiele ponad 20 milionów dolarów. A sprzedaż towarów z Chin na Białoruś to prawie 4 miliardy dol. rocznie!Sumując: można powiedzieć, że obecne kontakty gospodarcze biznesu europejskiego z Białorusią ograniczają się do utrzymywania już istniejących projektów. Nowe projekty w większości są zamrażane. To wszystko przy gromkich oświadczeniach przedstawicieli administracji Łukaszenki, że będą oni... walczyli z nielojalnym biznesem. Tylko kto jest ten nielojalny?