Polski biznes wraca na Ukrainę

Gdy polska gospodarka podźwignęła się z potransformacyjnego szoku i zaczęła myśleć o ekspansji zagranicznej, nasz wschodni sąsiad Ukraina wydawał się naturalnym celem. Duży rynek, podobne kulturowo społeczeństwo, a jednak efekty współpracy gospodarczej wciąż były dalekie od oczekiwań. Może teraz wreszcie pojawia się szansa na nowe otwarcie.

– W ostatnich latach zaimplementowano kilka pożytecznych dla ukraińskiego biznesu regulacji. Na pewno dużym plusem dla przedsiębiorców ukraińskich było wprowadzenie nowego prawa dewizowego na Ukrainie, które obowiązuje od połowy stycznia, ułatwiając transfer waluty za granicę, co tak naprawdę ułatwiło relacje z zagranicznymi kontrahentami – podkreśla Piotr Kuffel z departamentu finansowania strukturalnego BGK, który zwraca uwagę również na ważne z punktu widzenia przedsiębiorców reformy w sądownictwie, np. dotyczące hipotek.



Na razie ożywienie w polsko-ukraińskich relacjach gospodarczych widać w handlu zagranicznym. Jeśli chodzi o inwestycje, to polski biznes – co skądinąd zrozumiałe – jest znacznie bardziej wstrzemięźliwy. Prędzej czy później pojawią się i inwestycje.



- Rynek jest bardzo obiecujący. Tak naprawdę od 2013 roku, z uwagi na sytuację polityczną i gospodarczą, na Ukrainie przestały być realizowane duże inwestycje kapitałowe. I to jest szansa dla polskich przedsiębiorców. Widzimy to z perspektywy chociażby finansowania nieruchomości komercyjnych – jak np. budowa centrów handlowych. W zeszłym roku BGK jako pierwszy z zagranicznych banków rozwoju, po dłuższej przerwie, udzielił bezpośredniego finansowania w formule kredytu dla nabywcy przeznaczonego na budowę centrum handlowego w Kijowie. Generalnym wykonawcą inwestycji jest Unibep , występujący w roli polskiego eksportera – mówi Piotr Kuffel.



Zdaniem ekspertów potencjalnie atrakcyjnymi segmentami rynku mogą być sektor rolno-spożywczy (ten potencjał jest już wykorzystywany – Feerum podpisało kontrakt na dostawę silosów), ale też nieruchomości komercyjne czy przemysł ciężki.



- Nie możemy mówić o całym rynku, a jedynie o transakcjach, w których uczestniczymy, ale widzimy, że to większe zainteresowania przekłada się już na większą liczbę zapytań dotyczących możliwości finansowania różnych transakcji, z którymi zgłaszają się do BGK zarówno polscy eksporterzy, jak i ukraińscy przedsiębiorcy. Także po naszym obecnym zestawieniu projektów, nad którymi pracujemy, widzimy, że Ukraina odgrywa coraz istotniejszą rolę w polskim eksporcie na Wschód – podsumowuje Piotr Kuffel.

Ukraina to wciąż niespełniona nadzieja polskiego biznesu. Jeszcze dwie dekady temu, gdy polska gospodarka zaczęła wyraźnie przeganiać ukraińską, wydawało się, że tak duży rynek stanie otworem przed polskimi eksporterami i inwestorami. Zawsze jednak coś stawało na przeszkodzie, a to polityka, a to szerząca się u naszego wschodniego korupcja, a to wreszcie niestabilne prawo.Zobacz też: Ukraina rusza z prywatyzacją. Czy Polska wejdzie do gry? Mimo to polski biznes budował na Ukrainie mozolnie swoje przyczółki, niektórzy zrażeni korupcją przedsiębiorcy się wycofywali, ale wymiana handlowa systematycznie rosła. W 2013 roku polski eksport towarów na rynek naszego wschodniego sąsiada sięgnął (według GUS) 18 mld zł. Przyszedł luty 2014 roku, aneksja Krymu, wspierane przez Rosję tendencje separatystyczne i część Ukrainy stała się strefą wojny. Eksport spadł do 13,1 mld zł w 2014 i 12,4 mld zł w 2015 roku (czyli o około jedną trzecią).Zobacz też: Wołodymyr Zełenski daje szansę na odwilż między Polską i Ukrainą Od tego czasu napięcie trochę opadło, ale konflikt wciąż się tli. Mimo to polski biznes powoli wraca na Ukrainę. - Sytuacja nieco się uspokoiła. Nie jest oczywiście jeszcze zupełnie spokojnie, ale w porównaniu do sytuacji sprzed kilku jeszcze lat postęp jest bardzo wyraźny. Widzimy stabilizację na rynku ukraińskim. I widzimy, że firmy, które kiedyś do nas przychodziły z zapytaniami o ten rynek, coraz częściej do nas wracają – twierdzi Joanna Mularczyk z departamentu bankowości transakcyjnej Banku Gospodarstwa Krajowego.W 2017 roku eksport wrócił do „przedwojennych poziomów” i przekroczył 18 mld zł. I jak wynika z danych GUS – wciąż rośnie. Wśród branż priorytetowych, ujętych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, trzy kierują swój eksport na Ukrainę. Są to sektor usług prozdrowotnych, kosmetyki oraz budowa i wykańczanie budowli.Kolejne miesiące przyniosły dalsze, chociaż może już nie tak dynamiczne wzrosty. W ubiegłym roku wartość eksportu towarów zbliżyła się do 19 mld zł, pierwsze półrocze tego roku przyniosło dalszy wzrost – o 9 proc. – polskiego eksportu na rynek ukraiński.- Ukraina jest dla Polski ważnym rynkiem, co potwierdzają również nasze analizy. Od 2012 r. na Ukrainie udzieliliśmy wsparcia finansowego przekraczającego 80 mln euro. Aktualnie prowadzimy rozmowy dotyczące kolejnych kontraktów eksportowych. Co warte odnotowania, kredytobiorcy ukraińscy stanowią trzecią co do wielkości grupę importerów korzystających ze wsparcia w ramach rządowego programu Finansowe Wspieranie Eksportu – dodaje Joanna Mularczyk.To efekt nie tylko wyciszenia (bo nie wygaszenia) konfliktu we wschodniej Ukrainie, ale również – po części wymuszonych poprzez uzależnienie od nich zagranicznej pomocy – reform, jakie wprowadzono w ukraińskim systemie prawnym.