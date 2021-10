Polski biznes znalazł sposób na zamknięte granice

Pandemia nie zmieniła kierunków eksportu i inwestycji zagranicznych polskich firm. Ograniczyła za to bezpośrednie relacje między biznesmenami. Osobiste spotkania trwale zastąpiła komunikacja cyfrowa – nie zawsze z dobrym skutkiem. Coraz większego znaczenia w globalnych realiach gospodarczych nabierają standardy ESG. Te kryteria coraz częściej biorą pod uwagę firmy szukające zagranicznych partnerów.

Afryka i Japonia

Rozmówcy zgodzili się, że coraz większe znaczenie w zawieraniu międzynarodowych relacji biznesowych mają standardy ESG (środowisko, społeczna odpowiedzialność, ład korporacyjny).- Dla amerykańskich firm są one na równi z wynikiem finansowym - powiedział Maciej Bałabanow, dodając, że w PFR TFI widzą, jak wizja zeroemisyjności przekształca się w konkretne działania. Coraz więcej inwestycji dotyczy odnawialnych źródeł energii.- W Tajlandii utrzymujemy standardy europejskie. Robimy więcej niż konkurencja. Używamy energii słonecznej w maksymalnym stopniu, dachy mamy zabudowane solarami, nie stosujemy gazu ziemnego, tylko z biomasy, odbywa się recykling wody, rotacja pracowników jest minimalna - wymienia Wiesław Żyznowski, dodając, że europejskie podejście do zatrudnionych wywołuje w Azji szok.Czytaj także: Polski miliarder znów podnosi konkurencji poprzeczkę Po debacie, w której obecna była przede wszystkim polska perspektywa, swoje spostrzeżenia przedstawili John Godson, były poseł na Sejm RP, kandydat na prezydenta Nigerii, i Miyajima Akio, ambasador Japonii w Polsce.- Europa i Afryka potrzebują się wzajemnie. Europa ma pieniądze, Afryka potrzebuje rozwoju. Europa ma problem z imigracją, Afryka ma zasoby - mówił John Godson, przedstawiając potrzebę inwestowania w ludzi, ale nie przez dotowanie rządów, które są w dużej mierze skorumpowane. - W Europie jest około 9 mln afrykańskich imigrantów, żaden z nich nie chce wrócić do Afryki. Kiedy ja wróciłem 4 lata temu, ludzie pytali, dlaczego. Odpowiadałem, że jeżeli byśmy wszyscy wyjechali, to kto by budował Afrykę. Powinien powstać program wspierający imigrantów afrykańskich w Europie w powrocie do Afryki i inwestowaniu tam.Z kolei Miyajima Akio powołał się na dobre przykłady japońskich inwestycji w naszym kraju, m.in. Toyoty. Podkreślił, że japońscy pracodawcy wyrażają się o polskich pracownikach w superlatywach. Jednak zmniejszenie się liczby rąk do pracy oraz oczekiwania płacowe mogą spowodować, że zaangażowanie japońskie w Polsce się zmieni. Zagrożeniem może być także wzrost kosztów energii elektrycznej związany z transformacją energetyczną.- Polska powinna jednak ostrożnie dobierać partnerów, reprezentujących podobne wartości, takich jak Japonia - powiedział Miyajima Akio, wskazując, że obszarami współpracy japońskich i polskich firm mogą być transformacja energetyczna, automotive, start-upy i technologia jądrowa.