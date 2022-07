Polski biznes znów kieruje się na Wyspy. Zapał wrócił dość szybko

Brexit sporo namieszał w relacjach handlowych między Wielką Brytanią a Unią Europejską, w tym Polską. Minęło już ponad 2,5 roku od tego trudnego rozwodu, a wciąż trudno o jednoznaczną ocenę jego skutków. Czy rozwód z UE zmienił brytyjski rynek i przestraszył polskich przedsiębiorców? Raczej nie - stworzył za to nowe szanse i możliwości.

Eksporterzy i inwestorzy musieli się uczyć na nowo brytyjskiego rynku po tym, gdy Wielka Brytania postanowiła ostatecznie rozstać się z Unią Europejską i wyjść ze wspólnego rynku. Wciąż jednak utrzymuje się wiele niepewności, wynikającej z zamieszania wokół nowych procedur i przepisów.

Dlatego redakcja portalu WNP.PL postanowiła - wspólnie z partnerami: PFR TFI, Bankiem Pekao, Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) - nieco "odczarować" brytyjski rynek po brexicie, przygotowując specjalny Przewodnik biznesowy.

Sprawdziliśmy, jaki jest polski eksport po brexicie, jak zmieniły się regulacje celne i podatkowe, z jakimi wyzwaniami mierzyć się muszą teraz polskie firmy celujące w brytyjski rynek. Zapraszamy do lektury!

Wielka Brytania latami była jednym z najważniejszych rynków dla polskich eksporterów i inwestorów. Pomagała nie tylko względna bliskość geograficzna, więzy kulturowe, ale - przede wszystkim - wspólny unijny rynek.

Rozwód i koniec wspólnego rynku

- Patrząc na strukturę geograficzną polskiego eksportu raportowaną przez GUS, to jeszcze w 2015 r. Wielka Brytania stanowiła drugi rynek zbytu - z udziałem na poziomie 8,5 proc. i wolumenem 12,1 mld euro. Z kolei import wyniósł wtedy ok. 4,8 mld euro, co odpowiadało 4,5 proc. udziału w strukturze – wylicza Andrzej Latoszek, menedżer transakcji z Departamentu Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Eksportu Banku Pekao.

Jednak sześć lat temu Brytyjczycy zdecydowali, że nie chcą dłużej być częścią Wspólnoty i zagłosowali za brexitem. Taka decyzja oznaczała koniec - po blisko 50 latach - członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, a także koniec wspólnego rynku, co musiało przełożyć się na wzajemne relacje gospodarcze i - przede wszystkim - wymianę handlową, także z Polską.

Skutki brexitu czy covidu?

Wielka Brytania zaczęła tracić udział w wymianie handlowej z Polską. W 2021 r. spadła na czwartą pozycję w polskim eksporcie, ustępując miejsca Niemcom, Czechom i Francji. W imporcie spadek był jeszcze większy, bo Wielka Brytania przesunęła się z dwunastej pozycji w 2020 r. na szesnaste w ubiegłym roku.

Czy to właśnie bolesny skutek brexitu? Nasi rozmówcy są zdania, że to nadmierne uproszczenie.

- W 2020 r. obserwowaliśmy spadek w wymianie, ale to jest efekt covidu, nie brexitu. Jeśli porównamy dane na temat polskiego eksportu towarów i usług w 2020 r. i 2021 r., widoczny jest wzrost - i to dość szybki, rzędu 6-7 proc. w skali roku. "W drugą stronę" jest już gorzej, bo mamy spadek importu z Wielkiej Brytanii – mówi WNP.PL główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego, Mateusz Walewski.

Czytaj także: Powraca widmo brytyjsko-unijnej wojny handlowej

Tego samego zdania są przedstawiciele banku Pekao, który finansuje ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorców. Jak wskazują, pandemia uderzyła w handel między oboma krajami, co poskutkowało ulokowaniem Wielkiej Brytania, jako rynku zbytu, na wspomnianym czwartym miejscu.

- Z drugiej strony, patrząc na wolumen handlu, wyłania się z niego obraz rynku, który pozostaje atrakcyjnym kierunkiem polskiego eksportu. Eksport z Polski do Wielkiej Brytanii w 2019 r. wyniósł ok. 14,2 mld euro, a w 2021 r. było to ok. 14,5 mld euro. Natomiast w 2020 r. - ze względu na niepewności związane z brexitem, ale również pandemią COVID-19 - eksport spadł do ok. 13,7 mld euro. Import po tych trzech latach spadku zaczął się odbudowywać w pierwszych miesiącach bieżącego roku – dodaje Piotr Stolarczyk, dyrektor Departamentu Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Handlu w Banku Pekao.

Tę odbudowę w wymianie handlowej widać również w danych Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, która zabezpiecza sprzedaż polskich firm na różne rynki, w tym na brytyjski.

- W tym roku notujemy bardzo dynamiczny wzrost ubezpieczonej sprzedaży na brytyjski rynek. Przez sześć miesięcy jej wartość niemal zrównała się z wynikiem osiągniętym w całym 2021 r., który był jednak niższy niż w poprzednich dwóch latach, gdy tamtejsi przedsiębiorcy chcieli się zabezpieczyć i tworzyli zapasy przed ostatecznym wyjściem Wielkiej Brytanii ze wspólnego rynku europejskiego – mówi wiceprezes KUKE Katarzyna Kowalska.

Jak tłumaczy, tegoroczny wzrost to głównie zasługa eksporterów chemii, tworzyw sztucznych i paliw oraz pochodna ogromnych zwyżek cen sprzedawanych przez nich produktów. Istotny udział w obrotach mają też firmy z branż: spożywczej, meblarskiej, drzewnej, metalowej i budowlanej, choć ubezpieczona przez nie sprzedaż jest niższa w zestawieniu z ubiegłym rokiem.

Czy to oznacza, że polscy przedsiębiorcy nauczyli się Wielkiej Brytanii na nowo, pokonując wszelkiego rodzaju pobrexitowe wyzwania, takie jak biurokracja czy zamieszanie z nowymi procedurami i przepisami?

Trudny rozwód

- Brexit jako zjawisko gospodarczo-społeczne tak na dobrą sprawę wciąż jest odkrywany. Wciąż trwa ocena tego, czy gospodarka Wielkiej Brytanii będzie w lepszym, czy w gorszym położeniu po opuszczeniu Unii Europejskiej. Tak samo nadal trwa ocena, jak z tą nową, pobrexitową rzeczywistością radzą sobie obecni tam eksporterzy i zagraniczni inwestorzy. To, co widzimy już teraz, to utrzymujące się zamieszanie i brak pełnej przejrzystości przepisów. Przedsiębiorcy, którzy wcześniej mieli relacje handlowe z Wielką Brytanią, muszą działać inaczej - mówi Maciej Bałabanow, dyrektor zarządzający Funduszem Ekspansji Zagranicznej w PFR TFI.

Czytaj także: Brexit wystraszył polskich przedsiębiorców

Jak dodaje, przez to brexit wystraszył wielu przedsiębiorców, zwłaszcza tych mniejszych, bo mały i średni biznes zwykle nie może sobie pozwolić na wydatki na skomplikowane analizy prawne.

Potwierdzają to sami przedsiębiorcy, którzy działali i działają nadal na brytyjskim rynku.

- Wydaje się, że jest coraz mniej niedużych firm sprzedających na rynek brytyjski, co wynika z kilku powodów. Wymogi administracyjne i dokumentowe, które pojawiły się po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, od razu zniechęciły tych najmniejszych. Wzrost kosztów przewozu, będący pochodną między innymi rosnących wynagrodzeń kierowców, których w dalszym ciągu brakuje na rynku, spowodował, że małe zamówienia stały się nierentowne. Z kolei chaos w transporcie, problemy z łańcuchami dostaw sprawiły, że wszyscy stali się bardzo czuli na punkcie terminowości i ten, kto zapewnia dostawy na czas, ma zagwarantowany kontrakt - nawet jeżeli jest on nieco droższy. Ci mali wypadali w tym momencie z rynku. Przy mniejszych wolumenach handel jest zdecydowanie łatwiejszy w ramach jednolitego rynku UE – mówi Przemysław Duklas, dyrektor Spiżarnia UK, polskiej firmy z Lublina, która przez swoją brytyjską spółkę eksportuje na wyspy.

Z obserwacji PFR TFI, które - poprzez swój Fundusz Ekspansji Zagranicznej (FEZ) - wspiera ekspansję inwestycyjną polskich firm na rynki zagraniczne, wynika, że najwyższą cenę za brexit zapłacił sektor transportu i logistyki. Tu najwyraźniej widać, jak opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię odbija się na prowadzeniu międzynarodowego biznesu. Rynek europejski - ze wspólnymi zasadami, systemem prawnym, podatkowym i celnym - jest ogromnym ułatwieniem dla przedsiębiorców, którego znaczenie właśnie teraz widać wyraźnie.

Teraz warunki się zmieniły - i to diametralnie.

Brytyjski rynek po nowemu

- W związku z tym, że od 1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania została uznana, z perspektywy unijnej, za kraj trzeci, od tego momentu wszelkie dostawy towarowe z dowolnego kraju UE do Wielkiej Brytanii jest eksportem towarów, który podlega odprawie celnej i idącym w parze kontrolom celnym, wymogom odpowiedniej dokumentacji przewozowej, deklaracji pochodzenia produktów oraz innych dokumentów technicznych – opisuje sytuację Andrzej Latoszek z Pekao, przyznając, że początkowe miesiące niewątpliwe stanowiły wyzwanie dla eksporterów, co było widoczne po stronie zmniejszonego wolumenu eksportu.

Ekspert jednak uspokaja, że dziś sytuacja ta wydaje się ustabilizowana.

- Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje Umowa o handlu i współpracy (Trade and Cooperation Agreement – TCA) między UE i Wielką Brytanią. Analiza danych dotyczących eksportu wskazuje, iż sprzedaż ogółem wróciła do poziomu sprzed brexitu, a niektóre branże odnotowały wzrost sprzedaży na rynku brytyjskim – dodaje Piotr Stolarczyk z Pekao.

Co więcej: bank notuje zwiększony popyt na usługi związane z finansowaniem handlu na brytyjskim rynku.

- W 2021r. obrót handlowy, który wsparliśmy produktami finansowania handlu, był o prawie 50 proc. wyższy niż w roku poprzednim. W tym roku zakładam dalszy wzrost – wylicza dyrektor Departamentu Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Handlu w Banku Pekao.

Czytaj także: Główne wyzwania dla polskich firm po brexice

Polscy eksporterzy odrobili lekcję z brexitu…

Czy to oznacza, że polscy eksporterzy dobrze przygotowali się na brexit i teraz czeka nas nowe otwarcie w polsko-brytyjskich relacjach?

- Podczas rozmów z klientami widziałem wiele obaw - nie ma wątpliwości, że otwarte granice przyczyniły się do rozwoju wymiany handlowej na szlaku Polska-Wielka Brytania, a ryzyko tzw. twardego brexitu to potęgowało. Jednak brexit nie okazał się dla polskich firm tak straszny, jak go malowano. Zgodnie z danymi GUS eksport do Wielkiej Brytanii wolumenowo wzrósł, co świadczy o tym, że polscy przedsiębiorcy poradzili sobie z początkowymi przeszkodami i wprowadzeniem odprawy celnej – odpowiada Andrzej Latoszek z Pekao.

…teraz nowe wyzwania

Po odrobieniu trudnej lekcji z brexitu polscy przedsiębiorcy nastawieni na brytyjski rynek muszą się jednak mierzyć z nowymi wyzwaniami – skutkami pandemii, kłopotami brytyjskiej gospodarki, inflacją, słabnącym popytem.

Potwierdzają to najnowsze dane KUKE. Przybywa firm, które korzystają z ubezpieczeń należności, rośnie też liczba ich brytyjskich kontrahentów (+10 proc. w porównaniu z końcem 2021 r.) oraz wykorzystanie przyznanych przez KUKE limitów kredytowych.

- Może to świadczyć o tym, że nasi eksporterzy dostrzegają potencjalne ryzyka związane z wysyłką towarów na Wyspy – wskazuje wiceprezes KUKE, Katarzyna Kowalska.

Jej zdaniem w czasie, gdy wygasają kolejne programy pandemicznego wsparcia, gdy firmy muszą zwracać otrzymane środki, musimy liczyć się ze znacznym pogorszeniem płynności przedsiębiorstw, co dość szybko znajduje odzwierciedlenie w statystykach bankructw na Wyspach. W styczniu zanotowano 1560 przypadków niewypłacalności, czyli dwa razy więcej niż rok wcześniej.

- W I kwartale br. zarejestrowano prawie 5 tys. firm, które przestały płacić swoje zobowiązania, co było najwyższym wynikiem od 10 lat. Według kancelarii specjalizującej się w postępowaniach restrukturyzacyjnych Begbies Traynor, w tym samym okresie nastąpił wzrost o 1/5 - do prawie 2 tys. firm, które znajdują się w „krytycznej” sytuacji finansowej. W czerwcu stwierdzono już prawie 1700 przypadków niewypłacalności, czyli o 40 proc. więcej rok do roku i 15 proc. więcej niż w maju br. – wylicza Katarzyna Kowalska.

Wiceprezes KUKE zwraca też uwagę, że brytyjskie firmy, podobnie jak w innych krajach, muszą radzić sobie z wysoką inflacją, a więc i słabnącym popytem ze strony konsumentów, rosnącymi żądaniami płacowymi czy wyższymi niż rok wcześniej o ok. 60 proc. kosztami energii.

Potwierdzają to dane z Europejskiego Raportu Płatności 2022 firmy Intrum, z których wynika, że spółki na wyspach bardziej niż średnio firmy w Europie boją się wysokiej inflacji, rosnących stóp procentowych oraz intencjonalnego opóźniania płatności.

W transakcjach między podmiotami gospodarczymi średni proponowany termin płatności wynosi 38 dni, podczas gdy faktyczny sięga 51 dni. Różnica powiększyła się o 1 dzień w porównaniu z ubiegłym rokiem. Z drugiej strony: 60 proc. ankietowanych firm deklaruje, że robi wszystko, by płacić dostawcom na czas - i niemal tyle samo przedsiębiorstw obawia się o zdolność płatniczą swoich odbiorców.

- To sygnał również dla naszych eksporterów świadczący o pogarszającym się standingu finansowym biznesu na Wyspach – dodaje wiceprezes KUKE.

Polityka nie ułatwia życia biznesowi

Głosy polskich eksporterów wskazują także na duże obawy ich brytyjskich kontrahentów związane z politycznym zamieszaniem wywołanym dymisją premiera Borisa Johnsona, co przekłada się na dłuższy okres braku decyzyjności w odniesieniu do gospodarki. Niepewność odbija się chociażby w odkładaniu planów dotyczących inwestycji i rozwoju.

Kolejną kwestią pozostaje wojna w Ukrainie. Choć brytyjska gospodarka jest bezpośrednio tylko w niewielkim stopniu zależna od handlu z obłożoną sankcjami Rosją (0,8 proc. całości eksportu i 1,5 proc. importu), to - poprzez silne spowolnienie w Unii Europejskiej - również odczuje skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę.

- Jednocześnie nastroje konsumentów są najsłabsze od początku pandemii, przekładając się na obniżenie skłonności do wydawania pieniędzy, co w największym stopniu uderzy w gastronomię i hotelarstwo, handel detaliczny oraz firmy turystyczne – mówi Katarzyna Kowalska, wydłużając listę wyzwań, z którymi mierzyć się muszą przedsiębiorcy nastawieni na ekspansję na brytyjski rynek.

Czy to oznacza, że w obecnej sytuacji Wielka Brytania wypadnie z orbity zainteresowań eksporterów i inwestorów? Na pewno nie.

Brexit nie taki straszny

- Ocena tego, jak brexit zmienił brytyjski rynek, tak naprawdę wciąż trwa. Jednak wszyscy widzimy już teraz, że pewne rzeczy, które wydawały się proste tak długo, jak działaliśmy na unijnym rynku, teraz są trudniejsze - mówi Maciej Bałabanow, dodając, że zwiększona biurokracja, utrudnienia w logistyce czy zatrudnianiu obcokrajowców dodatkowo komplikują handel z Wielką Brytanią.

Potwierdzają to polskie firmy, które „przerabiają” brexit w praktyce. Jednak z ich punktu widzenia, sytuacja jest bardziej złożona.

- Jeśli chodzi o branżę, w której działamy, czyli sprzedaż polskiej żywności i towarów spożywczych, to sytuacja kształtuje się dość korzystnie. Znaczące osłabienie złotego zdecydowanie pomaga nam wygrywać konkurencję z producentami z krajów strefy euro. Pozytywnie oddziałuje także na nas zjawisko nearshoringu. Polska leży relatywnie blisko, więc jesteśmy w stanie zapewnić zaopatrzenie szybko i w terminie. Nasza żywność wyrobiła sobie zdecydowanie dobrą markę na wyspach i lokalni klienci poszukują jej zarówno w wyspecjalizowanych sklepach, do których my dostarczamy asortyment, jak i w supermarketach, gdzie trafia w ramach zakupów wielkich sieci, również niemieckich, konkurujących coraz skuteczniej z brytyjskimi. Co ważne, tutejszy konsument wyraźnie preferuje produkty spożywcze z Unii, bo uważa, że są zdrowsze i bezpieczniejsze niż te wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych czy na innych kontynentach. To silna przewaga, pozwalająca nam ustalać wyższe ceny. Pytanie, czy preferencje klientów się nie zmienią, gdy inflacja będzie nadal szybko zmniejszać ich siłę nabywczą – mówi Przemysław Duklas, dyrektor Spiżarnia UK.

Dodatkowym atutem brytyjskiego rynku są bardzo silne relacje łączące nasze kraje.

- Brytania jest specyficznym rynkiem, lecz z perspektywy polskich eksporterów najważniejsza jest bardzo silna polska diaspora obecna tam - zarówno ta czysto ludzka, jak i biznesowa. Na Wyspach działa bardzo wiele organizacji biznesowych, co bardzo ułatwia nawiązanie kontaktów i wejście na ten rynek – wskazuje główny ekonomista BGK Mateusz Walewski.

I podkreśla, że mówimy w tym momencie nie o wielkiej polityce, ale o relacjach pomiędzy ludźmi i brexit w ogóle nie miał tutaj wpływu.

- Myślę, że gdybyśmy mieli do czynienia z wyjściem ze struktur unijnych jakiegokolwiek innego państwa, o wiele trudniej byłoby odtworzyć takie relacje jak w Wielkiej Brytanii. Brexit nie był w stanie im zaszkodzić – podsumowuje ekonomista.

Ponadto Wielka Brytania wciąż pozostaje bardzo dużą i dość dobrze zorganizowaną gospodarką ze sporym potencjałem i lepszą demografią niż wiele krajów UE. To chłonny rynek z przejrzystym systemem prawnym i stabilnymi zasadami, na którym nie powinno zabraknąć polskich przedsiębiorców.