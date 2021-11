Polski eksport IT rośnie w zdumiewającym tempie

Ekspansja zagraniczna polskiego sektora ICT odbywa się niemal w postępie geometrycznym. W okresie 2010-2018 wartość eksportu polskich usług IT wzrosła ponad sześciokrotnie. W 2020 r. polskie podmioty sprzedały za granicę usługi telekomunikacyjne i informatyczne o wartości ponad 37 mld zł – dwa razy więcej niż w 2018 roku. A to dopiero początek…

Nie tylko rozrywka





Polskim firmom wciąż do tych gigantów daleko pod względem kapitalizacji (co w jakiś sposób warunkuje również możliwości rozwoju, liczy się też efekt skali) ale bez kompleksów konkurują swoimi rozwiązaniami ze znacznie bardziej utytułowanymi firmami.



Możliwości są olbrzymie, bo rynek rozwija się w bezprecedensowym tempie. Cyfryzacja i automatyzacja sprawiają, że rozwiązania IT wkraczają do każdej dziedziny życia. O ile dwie, trzy dekady temu mogliśmy się zastanawiać, które firmy idą z duchem postępu i mają dział IT, dziś takie pytanie byłoby nietaktem – firma bez IT skazana jest na porażkę. Mało tego – to ten dział warunkuje jej rozwój i pozostanie w konkurencyjnej grze.

O ile jednak wewnętrzne działy IT zapewniają bieżące funkcjonowanie, to szukanie przewag konkurencyjnych często odbywa się poprzez pozyskiwanie nowych rozwiązań, nowych technologii z zewnątrz, od wyspecjalizowanych firm informatycznych. Popyt na nowe rozwiązania stale rośnie, mnożą się rynkowe nisze (jak to często bywa przy wysoko wyspecjalizowanych technologiach) – to idealna sytuacja dla głodnych sukcesu firm bez potężnego zaplecza kapitałowego. Polskie firmy z tego korzystają. A pandemia i przejście biznesu do sfery online tylko te procesy przyspieszyła. Polska branża IT wykorzystała moment do dalszego umiędzynarodowienia swojej działalności.

Informatyczny blitzkrieg





– Co najważniejsze, oferujemy zagranicznym klientom coraz bardziej złożone rozwiązania, w tym gotowe produkty oraz unikatowe kompetencje. To sprawia, że polski sektor IT ma silną markę na arenie międzynarodowej. Powyższe w naturalny sposób otwiera polskim firmom ścieżkę do dalszego rozwoju i umacniania swojej pozycji, np. poprzez bezpośrednią ekspansję kapitałową – podkreśla Maciej Bałabanow, dyrektor zarządzający Funduszem Ekspansji Zagranicznej w PFR TFI.



Wiele polskich firm szuka – w wielu przypadkach z powodzeniem – sukcesu na zagranicznych rynkach. Jednym z ciekawych przykładów udanej ekspansji zagranicznej w branży ICT jest Grupa ICEA, która ze swoją ofertą w zakresie optymalizacji pozycjonowania stron w internecie (SEO – search engine optimization) jest obecna na trzech kontynentach. ICEA zajmuje się m.in. tworzeniem treści, analizą danych i dostosowywaniem stron do potrzeb użytkowników. Ponadto wykorzystuje sieć strategicznych partnerstw, np. w obszarze automatyzacji marketingu i mediów społecznościowych.

W ubiegłym roku grupa uruchomiła dwa oddziały ze 100-procentowym kapitałem własnym. Pierwsza z nich ma siedzibę w Nowym Jorku. Natomiast na miejsce drugiego oddziału grupa wybrała Indie. O wyborze tego kierunku zadecydował fakt, iż mają one rozwinięty sektor IT, na miejscu działają liczne uczelnie techniczne, pracownicy mają doświadczenie we współpracy z dużymi firmami, a także odpowiedni poziom wiedzy informatycznej. Dzięki temu stanowią doskonałe miejsce dla takiej inwestycji i hub do ekspansji na Azję.

Kosmiczny poziom

Przykładem, że polskie firmy liczą się w międzynarodowych rozgrywkach jest program Copernicus. To unijny projekt monitorowania naszej planety – zebrane za pomocą szeregu urządzeń i czujników, w tym przez europejskie satelity z rodziny Sentinel, dane miały służyć nie tylko prognozowaniu meteo i rozwojowi nauk o Ziemi, ale także europejskim firmom w celu tworzenia produktów i usług.



Informacje miały być dostępne w ramach pięciu internetowych platform DIAS (Data and Information Access Services) z wyszukiwarką oraz możliwością przeglądania i pobierania danych. Pojawił się jednak problem związany z ilością tych informacji. Zdecydowano o rozpisaniu przetargu na stworzenie odpowiedniej chmury obliczeniowej. Ostatecznie zbudowanie dwóch z pięciu platform – CREODIAS i WEkEO – powierzono polskiemu CloudFerro wraz z partnerami.

Apetyt na przejęcia

Większość firm IT podbija zagraniczne rynki poprzez sprzedaż usług, następnym krokiem jest otwieranie zagranicznych przedstawicielstw. Są jednak i takie, które by zaistnieć na danym rynku, przejmują lokalne firmy i nie mówimy tu tylko o takich krajowych gigantach jak Asseco, które w znacznym stopniu dzięki przejęciom działa w ponad 60 krajach, ale i znacznie mniejszych – chociaż szybko rosnących – podmiotach.



- W 2018 roku spółka technologiczna R22 wspólnie z Funduszem Ekspansji Zagranicznej sfinansowała inwestycję w trzy rumuńskie spółki działające w obszarze hostingu i domen. Spółka nabyła podmioty działające pod markami mxHost, xServers oraz Gazduire Web. Ten krok pozwolił na zdobycie pozycji lidera i 25 proc. udziału w rumuńskiej branży hostingu i domen. Łączna wartość projektu wynosiła 6,5 mln euro. Udział funduszu Ekspansji Zagranicznej w Inwestycji obejmował finansowanie dłużne w wysokości 2,1 mln euro - przypomina Maciej Bałabanow, dyrektor zarządzający Funduszem Ekspansji Zagranicznej w PFR TFI.



Dla grupy R22 rynek wewnętrzny okazał się zbyt mały, by spółka mogła kontynuować stabilny wzrost - wyjście na rynki zagraniczne było naturalnym krokiem w rozwoju. Celem strategicznym, którym kieruje się R22, planując nowe inwestycje zagraniczne, jest przejmowanie i konsolidacja działających spółek, co w efekcie ma prowadzić do uzyskiwania pozycji lidera w krajach ekspansji. Firma chce rozwijać działalność przede wszystkim na terenie Europy Środkowej i Wschodniej.

Obiecujące rynki czekają





Na uwagę inwestorów z pewnością zasługuje Dania. To kraj stabilny – zarówno pod względem ekonomicznym, jak i politycznym – charakteryzujący się wyjątkowo przyjaznym środowiskiem biznesowym. Atuty Danii z perspektywy inwestorów to między innymi wysoki poziom innowacyjności, nowoczesna infrastruktura, wykwalifikowana kadra oraz jakość życia. Dania zajmuje czołową pozycję w sektorze czystych technologii, tworząc i promując nowoczesne rozwiązania związane m.in. z transportem i energetyką.

Dania to interesujący kierunek dla polskiej branży IT (fot. Flickr)



Wysokie miejsce w rankingu dla sektora ICT wynika stąd, iż kraj ten cechuje się wysokim poziomem życia – PKB per capita w 2019 roku wyniosło 48,7 tys. dolarów (dla Polski w tym samym roku 15,6 tys. dolarów). PFR TFI wspólnie z PwC Polska opracował raport zawierający ranking najbardziej atrakcyjnych kierunków ekspansji zagranicznej dla polskich inwestorów – także pod kątem branży ICT, przy uwzględnieniu nie tylko wskaźników ekonomicznych, takich jak PKB, wielkość populacji czy jakość kapitału ludzkiego, ale także przewagi konkurencyjnej polskich firm, wynikającej m.in. z posiadania unikalnej wiedzy. Jakie są najbardziej perspektywiczne rynki dla firm z tego sektora?Na uwagę inwestorów z pewnością zasługuje Dania. To kraj stabilny – zarówno pod względem ekonomicznym, jak i politycznym – charakteryzujący się wyjątkowo przyjaznym środowiskiem biznesowym. Atuty Danii z perspektywy inwestorów to między innymi wysoki poziom innowacyjności, nowoczesna infrastruktura, wykwalifikowana kadra oraz jakość życia. Dania zajmuje czołową pozycję w sektorze czystych technologii, tworząc i promując nowoczesne rozwiązania związane m.in. z transportem i energetyką.Drugą w rankingu Finlandię cechuje nie tylko stabilność gospodarcza, ale także wyjątkowo przyjazne dla inwestorów zagranicznych środowisko polityczne. Kraj ten jest liderem pod względem wskaźnika praworządności, obrazującego m.in. poziom ochrony własności, który w 2018 roku wyniósł 100 i czyni Finlandię pierwszym pod tym względem krajem na świecie. Ponadto, Finlandia plasuje się wysoko w rankingu Doing Business – w 2019 roku zajęła 20. miejsce, co wskazuje na atrakcyjne otoczenie dla przedsiębiorczości.Wysokie miejsce w rankingu dla sektora ICT wynika stąd, iż kraj ten cechuje się wysokim poziomem życia – PKB per capita w 2019 roku wyniosło 48,7 tys. dolarów (dla Polski w tym samym roku 15,6 tys. dolarów).

Na ścieżce wznoszącej

Względy historyczne zdecydowały, że Polska znalazła się poza głównym nurtem rozwoju gospodarczego w XX wieku. Rodząca się na naszych oczach nowa, cyfrowa era stwarza jednak realną szansę, by znaleźć się w głównym nurcie transformacji światowej gospodarki. Polskie firmy już teraz udowadniają, że to nie wybujałe ambicje, a realistyczna biznesowa perspektywa.



Zdobywamy pierwsze przyczółki i mamy potencjał do mocnego zakotwiczenia w cyfrowej gospodarce. Na razie możemy uznać, że jesteśmy w połowie stawki – wśród 63 państw ujętych w zestawieniu IMD World Digital Competitiveness Ranking Polska znajduje się na 32. miejscu (przy sporządzaniu rankingu brane był pod uwagę takie czynniki jak wiedza technologiczna, wykształcenie, kapitał inwestowany w rozwój technologii czy zwinność biznesowa).



Dla niektórych miejsce w połowie stawki może być nieco rozczarowujące, ale po pierwsze z jednej strony biorąc pod uwagę punkt startu, czyli gospodarczą zapaść trzy dekady temu, z drugiej zaś tempo nadrabiania zaległości – należy uznać, że miejsce w peletonie jest dobrą pozycją wyjściową. Z kompleksów powinien nas wyleczyć inny fakt – zautomatyzowana Japonia, z takimi firmami jak Sony, plasuje się ledwie o pięć oczek wyżej.



Dobrą informacją jest także to, że udział sektora ICT w PKB wynosi około 8 proc. i wciąż rośnie, co daje nam wysokie, 9. miejsce w Unii Europejskiej. W tym wyścigu wciąż jesteśmy na jednym z pierwszych etapów. I dopiero się rozpędzamy.

Dość wspomnieć, że w 2020 roku przychody polskiej branży gier wyniosły 969 mln euro, dwa razy więcej niż rok wcześniej (to akurat w znacznej mierze zasługa wspomnianego Cyberpunka 2077) – jak podaje raport „The Game Industry of Poland 2021". Polska branża gamingowa szybko rośnie. Wzrost przychodów branży gier w Polsce, w ujęciu rok do roku, od trzech lat utrzymuje się na poziomie blisko 30 proc., a w 2020 roku jeszcze bardziej przyspieszył. Za sprawą rozwoju tej branży także warszawska GPW stała się jednym z najbardziej gamingowych parkietów w Europie – o debiucie spółek z tej branży słychać praktycznie co kilkanaście dni.

Ekspansja oczywiście rozpoczęła się znacznie wcześniej – rozpoznawalne na zagranicznych rynkach są już od lat takie firmy jak Comarch czy Asseco, które działają w kilkudziesięciu krajach na świecie. To giganci polskiego rynku, ale powodzenie za granicą osiągają firmy o znacznie mniejszej kapitalizacji i znacznie mniej rozbudowanych strukturach. Tu bowiem – jak wspomnieliśmy – przewagą konkurencyjną jest kapitał intelektualny. A tego akurat mamy pod dostatkiem. I to procentuje.

Kolejną firmą, która wyruszyła w świat, jest warszawska Transition Technologies. Jej biura znajdują się nawet w Malezji, Tajwanie, Niemczech, USA i na Ukrainie – zasięg TT jest więc globalny. Firma wykonuje usługi IT w wielu różnych branżach – dla przemysłu, energetyki, medycyny, gazownictwa, automatyki, aplikacji mobilnych czy Business Intelligence.

Transition Technologies to też outsourcing IT, DATA Science, zarządzanie informacją i inne rozwiązania IT. Spółka analizuje możliwość ekspansji na kolejnych rynkach zagranicznych, m.in. otwarcie spółek w Szwecji, Australii i Wielkiej Brytanii.

Z kolei spółka Cloud Services (dawniej Blue Services) w 2021 r. nawiązała współpracę z Grupą Bank of Africa. Jej efektem jest innowacyjna platforma sprzedażowa połączona z usługami kredytowymi, którą tworzą sklepy i regionalne oddziały banku w 18 afrykańskich krajach. ITMagination także otwiera swoje biura za granicą. Firma ma oddziały nawet w USA. W ofercie ITMagination znaleźć można tworzenie oprogramowania, analitykę danych, outsourcing, UI/UX Design. Warto też wspomnieć o wrocławskim LiveChat, podbijającym zagraniczne rynki ze swoim autorskim komunikatorem dla biznesu. Ma już ponad 30 tys. klientów ze 150 krajów.

O wyborze kierunku ekspansji w przypadku R22 zadecydowało kilka czynników. Rumunia to duży, dynamicznie rosnący rynek - drugi co do wielkości po Polsce kraj Europy Centralnej. Ma bardzo duży rynek, ponad 20 mln osób, w którym spory udział ma klasa średnia. Dla R22 istotne było także to, że w Rumunii nie było silnego lidera w branży hostingowej, a rynek był mocno rozdrobniony, dzięki czemu spółka mogła wykorzystać swoje kompetencje i doświadczenie w zakresie integracji podmiotów. Lokalne firmy chętnie rozmawiały z R22. Z perspektywy kulturowej ważne było też to, że Rumuni mają bardzo dobry stosunek do Polaków (to istotny czynnik także w przypadku innych branż).

Rok po pierwszej wspólnej inwestycji za granicą R22 i Fundusz Ekspansji Zagranicznej podpisały kolejną umowę inwestycyjną. Drugi projekt dotyczył zakupu chorwackiej spółki Avalon działającej w obszarze hostingu i domen. Fundusz udzielił polskiemu partnerowi finansowania dłużnego w wysokości 0,9 mln euro. Dzięki wspólnej inwestycji i przejęciu spółki Avalon, R22 stało się wiceliderem chorwackiego rynku hostingu i domen. Avalon posiada obecnie około 30 proc. udziału w rynku.

Dla firm z sektora ICT znaczący może być fakt wysokich wydatków na B+R, które w 2018 roku wyniosły 1167,7 euro na mieszkańca (w Polsce było to 158,1 euro), a udział tego sektora w PKB wynosi aż 5,4 proc. (dane za 2017 rok – analogiczny wskaźnik dla Polski wyniósł 3,33 proc.). Wysoko wykwalifikowana siła robocza, korzystne położenie geograficzne oraz stabilność gospodarczo-polityczna czynią Finlandię bardzo obiecującym kierunkiem dla lokowania inwestycji zagranicznych.

Kolejne miejsce w zestawieniu zajmuje nasz południowy sąsiad – Czechy. Przedsiębiorstwa z sektora ICT mogą tam liczyć na wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą oraz rozwiniętą infrastrukturę IT. Czechy są pionierem wśród państw Grupy Wyszehradzkiej pod względem wartości nakładów na B+R na mieszkańca – w 2018 roku wyniosły one 377,6 euro.

Niewątpliwą zaletą Czech jako odbiorcy polskich inwestycji jest także bliskość geograficzna i kulturowa tego kraju. Warto też wspomnieć, że Czechy mają jeden z najwyższych na świecie indeksów kapitału ludzkiego, który obrazuje wysoki poziom wykształcenia społeczeństwa.