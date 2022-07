Polski eksport mocny po brexicie. Niektóre branże nawet zyskały

O relacjach handlowych Wielkiej Brytanii z Unią Europejską, miejscu Polski na handlowej mapie Zjednoczonego Królestwa, głównych wyzwaniach w relacjach biznesowych pomiędzy Polską a Wielką Brytanią - o tym wszystkim w rozmowie WNP.PL z Michaelem Dembinskim, głównym doradcą w Polsko-Brytyjskiej Izbie Handlowej.

Wielka Brytania ma deficyt w handlu z Polską, który pandemia jedynie pogłębiła. Podobnie jest w relacjach z całą Unią Europejską.

Największą ofiarą brexitu stał się sektor usług transportowych. Ale tu wiele zależy od wielkości i pozycji firmy.

Brexit wygenerował nowe możliwości handlowe dla Polski w wielu branżach. Ucierpiał sektor automotive - ważny w strukturze polskiego eksportu.

Jakie jest miejsce Polski na globalnej mapie handlowej Wielkiej Brytanii? Czy Polska może nadal być konkurencyjna ze swoimi towarami, bez preferencji, które mieliśmy, kiedy Wielka Brytania była w UE?

- Jak najbardziej może być. Widać, że od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej rośnie wartość polskich towarów i usług sprzedawanych do Wielkiej Brytanii. Polska znajduje się w grupie 20 największych eksporterów do Wielkiej Brytanii.

Gorzej jest w tę drugą stronę. Na 1 funt (GBP) towarów wyeksportowanych do Polski, przypadają 2 funty towarów importowanych z Polski. Polska gospodarka odrabia straty po pandemii COVID-19 szybciej niż brytyjska i wkrótce ten stosunek może być 1:3.

Brytyjski eksport jest osłabiony przez brexit i występuje tu pewna asymetria w relacjach z UE. Wielka Brytania za mało produkuje. Według Banku Światowego, produkcja przemysłowa Wielkiej Brytanii wynosi jedynie 8,5 proc. PKB. Dla porównania w Polsce jest to 17 proc., a w Niemczech 20 proc.

Ten stan rzeczy przekłada się na zwiększony import do Wielkiej Brytanii. Ciężarówki, które trafiają do Wielkiej Brytanii, załadowane towarem, wracają jedynie z połową towarów, które były wyprodukowane w Zjednoczonym Królestwie. Wielka Brytania ma historycznie deficyt handlowy w towarach z Unią Europejską, który nadrabia jedynie przez nadwyżkę w handlu usługami.

Ten deficyt handlowy będzie miał historycznie najwyższy poziom w 2022 roku. Brytyjczycy nie mają dostępu do rynku unijnego i jest to dla nich bardziej bolesne, niż kłopoty z dostępem do rynku brytyjskiego dla partnerów ze Wspólnoty.

Ważnym elementem budowy relacji gospodarczych po brexicie było podpisanie umowy handlowej pod koniec 2020 roku. Jeśli do tego podpisania by nie doszło, Wielka Brytania prowadziłaby wymianę handlową z UE w oparciu o taryfy celne, które są bardzo duże, szczególnie w odniesieniu do żywności. Taryfy na ser, wołowinę, mleko w hurcie wynoszą odpowiednio 50, 58 i 200 proc. Po okresie przejściowym, już od 1 stycznia 2021 roku, produkty z Wielkiej Brytanii były traktowane jako pochodzące z kraju trzeciego. Mięso podlegało na granicach kontrolom fitosanitarnym i weterynaryjnym. Wszystkie towary potrzebowały pełnej dokumentacji i deklaracji celnych. W drugim kierunku Wielka Brytania dopiero wprowadzi pełne kontrole graniczne od 1 stycznia 2024 r. Dla Brytyjczyków hasło brzmi "flow over control", czyli nie chcą blokować przypływu towarów, ponieważ obawiają się pustych półek i magazynów; z lękiem podchodzą do kontroli granicznych.

Polska wypada lepiej od innych państw UE jako eksporter do Wielkiej Brytanii

- Polacy dają sobie radę, biorąc pod uwagę, że w 2020 roku z powodu pandemii COVID-19 nastąpiła ogromna zapaść, chociaż wtedy Wielka Brytania była jeszcze w okresie przejściowym i należała do jednolitego rynku.

Aby porównać stan sprzed brexitu i pandemii COVID-19, trzeba porównać wyniki handlowe z roku 2019 i 2021. W tym okresie wartość polskiego eksportu do Wielkiej Brytanii spadła o ok. 10 proc. Z kolei wartość eksportu z państw Europy Zachodniej spadła o ok. 30-35 proc. w przypadku Francji czy Holandii.

Z perspektywy polskich eksporterów Wielka Brytania jest traktowana jako wielki, chłonny rynek, 6. gospodarka na świecie. W związku z brexitem i zwiększeniem wymagań formalnych związanych z eksportem odpadła część konkurencji ze strony niektórych państw UE, takich jak Włochy czy Hiszpania, z których to firmy nie dają sobie rady z nowymi uwarunkowaniami. W tych nowych warunkach polscy eksporterzy wynajdują nisze, które dotychczas obsługiwane były przez eksporterów z Europy Zachodniej.

Od początku zeszłego roku wzrosło zainteresowanie importem towarów z Polski. Otrzymujemy coraz więcej pytań o możliwości nawiązania współpracy ze strony brytyjskiej. Jest to dobry sygnał dla polskich firm, które po przekroczeniu biurokratycznych barier związanych z brexitem, mają duże możliwości zwiększenia eksportu do Wielkiej Brytanii. To jednak wymaga również zwiększenia nakładów na marketing.

Widzimy, że eksport polskiej żywności do Wielkiej Brytanii dobrze idzie, podobnie: materiały budowlane, stolarka, meble, chemia, kosmetyki. Gorzej jest w branży motoryzacyjnej. Łańcuch dostaw, który polegał na zasadzie "just in time", jest mocno zachwiany.

Jak wygląda sytuacja branży transportowej z Polski w Wielkiej Brytanii? Przed brexitem firmy z Polski miały pozycję dominującą w tym sektorze.

- W tej branży pojawił się istotny kłopot z dostępnością rynku brytyjskiego. Ze względu na restrykcje graniczne i kontrole przy wyjeździe z Wielkiej Brytanii na kontynent, wiele firm transportowych zarówno w skali całej UE, jak i Polski wycofało się z obsługi tego rynku. Duże floty transportowe, które mają podpisane długoterminowe umowy z odbiorcami w Wielkiej Brytanii, nie mają problemów w prowadzeniu działalności. Brexit natomiast zaszkodził mniejszym firmom transportowym. Wielu właścicieli ciężarówek odmawia realizacji kursów do Wielkiej Brytanii.

Jak to wygląda procentowo?

- Nie chciałbym powiedzieć, że jest to większość firm, ponieważ towary nadal trafiają do Wielkiej Brytanii. Problem nie dotyczy również najmniejszych firm, ponieważ w przypadku, gdy firma ma własny transport, może on dojechać do celu. Największy kłopot jest ze średnimi firmami, które prowadzą usługi w oparciu o outsourcing, a partner jest za mały, żeby mieć odpowiednią siłę przebicia z punktu widzenia swoich kierowców.

Polska biurokracja zniechęca brytyjskich inwestorów

Czy polski rynek jest atrakcyjny i bezpieczny dla inwestorów z Wielkiej Brytanii, szczególnie w kontekście wojny w Ukrainie?

- Obecna faza konfliktu pomiędzy Rosją a Ukrainą już nie generuje zagrożenia, użycia broni jądrowej czy napaści na któreś z państw NATO, jak to wyglądało z perspektywy brytyjskiej w marcu czy kwietniu, dlatego też nastroje inwestorów zaczynają wracać do stanu sprzed rosyjskiej agresji. Po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Polska stała się interesującym państwem do inwestowania w niektórych sektorach dla strony brytyjskiej.

W związku z trudnościami z handlem w branży e-commerce między Unią Europejską a Wielką Brytanią spowodowanych restrykcjami celnymi, powstają na terenie Polski centra magazynowe brytyjskich marek, które obsługują nie tylko rynek Polski, ale przede wszystkim Europę Zachodnią. Polska jest wybierana przez brytyjskie firmy ze względu na znacznie niższe koszty powierzchni magazynowej w stosunku do takich państw, jak Dania czy Holandia.

Z kolei największe trudności w inwestowaniu w Polsce mają mali i średni przedsiębiorcy z Wielkiej Brytanii. Kłopoty dotyczą głównie spraw związanych z rejestracją firmy, która wymaga udziału notariusza. Spółki rejestrowane są w sądzie. Z perspektywy Brytyjczyków jest to nieznane i bardzo kłopotliwe środowisko biznesowe. Ta biurokracja z ich perspektywy jest niepotrzebna i czasochłonna.

Małych i średnim przedsiębiorcom, którzy muszą być obecni na kontynencie, łatwiej rozpocząć działalność w Danii lub Holandii, gdzie środowiska biznesowe i prawne są zbliżone do brytyjskich.