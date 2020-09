Polski eksport obroni się przed pandemią. Wsparcie mile widziane

Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera polskie firmy na 70 rynkach zagranicznych na sześciu kontynentach, pomaga w eksporcie tam, gdzie są duże perspektywy, ale też większe ryzyko. Wielu eksporterów bez wsparcia nie byłoby w stanie zrealizować transakcji. O dostępnych instrumentach wsparcia oraz wpływie pandemii koronawirusa na eksporterów mówią w rozmowie z WNP.PL Mateusz Walewski, główny ekonomista BGK, oraz Anna Babiarz, dyrektor Departamentu Bankowości Transakcyjnej.

Kierunki poza UE, określane jako trudne i podwyższonego ryzyka dla przeprowadzanych na nich transakcji, wskazywane są przez obecnych beneficjentów nieco częściej niż poprzednio. Dotyczy to zwłaszcza krajów Dalekiego Wschodu oraz krajów europejskich spoza UE, Rosji i Białorusi. Widać więc, że polscy przedsiębiorcy chcą rozwijać swój eksport na tych rynkach i potrzebują kogoś, kto ich w tym wesprze. I tu pojawia się BGK.Warto przy okazji wspomnieć, że zasadnicze korzyści płynące z udziału w Programie FWE, które w pytaniu otwartym wymienili respondenci badania, dotyczyły bezpieczeństwa transakcji w postaci gwarancji płatności (49 proc. wskazań) oraz profitów ekonomicznych w postaci niższych kosztów transakcji i zapewnienia płynności finansowej (35 proc.). Część firm, które przebadaliśmy, twierdziła również, że korzyścią udziału w Programie było w ogóle umożliwienie realizacji transakcji. To oznacza, że bez naszego wsparcia ekspansja na niektóre rynki, np. białoruski lub północnoafrykański, byłaby niemożliwa lub bardzo trudna.Pod względem liczby transakcji najpopularniejsze są te oparte na akredytywach. Każdego roku BGK w strukturze potwierdzenia, dyskontowania lub postfinansowania akredytyw eksportowych pracuje nad setkami transakcji wspierania polskiego eksportu, zwłaszcza na rynki o podwyższonym ryzyku.Produktem zyskującym ostatnio na popularności jest także wykup wierzytelności z kontraktu eksportowego. W tym rozwiązaniu eksporter już w kontrakcie eksportowym akceptuje kilkuletni okres ratalnej zapłaty za sprzedany towar, a następnie ubezpiecza należność w KUKE oraz sprzedaje ją do BGK, aby otrzymać środki niezwłocznie po dokonaniu eksportu. W tym roku wsparliśmy w ten sposób transakcje na rynkach wschodnich i po raz pierwszy na rynku afrykańskim.Kolejnym, coraz częściej wykorzystywanym instrumentem, jest również kredyt dla nabywcy. BGK finansując kontrakt eksportowy polskiego eksportera, zawiera bezpośrednią umowę kredytu z zagranicznym importerem. Zabezpieczeniem takiego kredytu, poza polisą KUKE, są aktywa zagraniczne projektu.Profil eksportera korzystającego ze wsparcia BGK różni się nieco od statystycznego polskiego przedsiębiorcy eksportującego swoje produkty czy usługi, który jest zazwyczaj dużą firmą. Transakcje eksportowe z programu Finansowe Wsparcie Eksportu realizowane są przede wszystkim przez firmy średniej wielkości (45 proc.), a w drugiej kolejności duże (28 proc.). Firmy małe i mikro naturalnie stanowią najmniejszy procent w grupie naszych eksporterów, koncentrując się na działalności ukierunkowanej na wewnętrzny, lokalny rynek.Szczególnie w ostatnim roku dał się zauważyć spadek odsetka eksportujących mikro- i małych przedsiębiorstw, z jednoczesnym wzrostem liczby firm średniej wielkości.Kolejną ważną cechą eksporterów korzystających z pomocy BGK jest ich długoletnie doświadczenie na rynku międzynarodowym. Z naszych badań wynika, że prawie 2/3 uczestników programu prowadzi działalność eksportową dłużej niż 10 lat, przy czym największy odsetek stanowią ci, którzy eksportują już od 25 lat. W szczególności na bardziej ryzykowne rynki zagraniczne wchodzą firmy z dużym doświadczeniem w eksporcie.Przeważający odsetek eksportujących polskich firm ma swoją siedzibę w województwie mazowieckim (22 proc.). W następnej kolejności lokują się województwa wielkopolskie (13 proc.), śląskie, dolnośląskie i łódzkie (po 10 proc.).Spośród wspieranych przez BGK eksporterów dominują firmy działające w branży przetwórstwa przemysłowego (66 proc.). Pozostałe reprezentują handel (17 proc.) oraz branżę budowlaną (7 proc.).Ostatnią, acz równie ważną, cechą firm korzystających z produktów BGK jest ich wysokie wyspecjalizowanie w eksporcie, co oznacza, że przychody netto z eksportu przedsiębiorstwa stanowią ponad 50 proc. całości przychodów. Ostatnie badanie pokazało, że w programie Finansowe Wsparcie Eksportu uczestniczy ponad 40 proc. wyspecjalizowanych eksporterów. Wskaźnik ten jest wyższy o kilka p.p w porównaniu z wynikami z poprzednich lat. Warto zaznaczyć, że małych i mikroprzedsiębiorstw jest znacznie więcej w grupie wyspecjalizowanych eksporterów, niż w grupie eksporterów niewyspecjalizowanych.Dla BGK, jako banku misyjnego, kluczowy jest również wynik badania mówiący o tym, że ok. 1/3 wspartych przez nas eksporterów w ogóle nie byłaby w stanie zrealizować transakcji eksportowej bez pomocy programu. Wprawdzie odsetek ten do roku 2019 miał tendencję spadkową, jednak należy liczyć się z jego dużym wzrostem wywołanym przez kryzys pandemii COVID-19.Eksporterzy korzystający z instrumentów bankowych przy eksporcie na rynki mniej ryzykowne często nie potrzebują zaawansowanych rozwiązań bankowych. Do BGK zgłaszają się zwykle eksporterzy, którzy mają do czynienia z transakcją na rynku ryzykownym, choć perspektywicznym. Takie transakcje mogą nie uzyskać wsparcia w banku komercyjnym lub są obsługiwane w ograniczonym zakresie.Stąd wsparcie przedsiębiorców przede wszystkim na takich kierunkach eksportowych, jak Ukraina, Białoruś, Rosja, kraje dalekiego Wschodu czy Afryka. Należy podkreślić, że wsparcie to podparte jest długoletnim doświadczeniem BGK oraz współpracą z tamtejszymi instytucjami finansowymi.BGK wspiera polskie firmy na 70 rynkach zagranicznych na 6 kontynentach. Wśród kierunków eksportowych w 2019 roku wsparliśmy transakcje m.in. w państwach afrykańskich, takich jak: Kenia, Mali, Mauretania oraz RPA. Wzrost zainteresowania kontynentem afrykańskim zaczyna być widoczny w naszej współpracy z eksporterami, choć podkreślić należy, że faktycznie zrealizowane transakcje dotyczyły relatywnie niedużych wolumenów.Pod względem wartości transakcji w 2019 roku pozytywnie wyróżniał się kierunek ukraiński. Wcześniej realizowaliśmy szereg transakcji eksportowych na Ukrainie, ale opierały się one wyłącznie o współpracę z bankami ukraińskimi i ich wartość nie była duża.Pod koniec 2018 oraz w 2019 roku podpisaliśmy kilka umów finansowania bezpośredniego dla ukraińskich nabywców polskich towarów i usług. Ryzyko ukraińskiego nabywcy zostało zaakceptowane bezpośrednio przez BGK, bez udziału banku ukraińskiego. W 2019 podpisaliśmy długoterminową umowę kredytu na finansowanie budowy centrum handlowego w Charkowie w strukturze kredytu dla nabywcy z polisą KUKE. To było wsparcie w realizacji inwestycji polskiej firmy Unibep SA. Wartość umowy kredytu wyniosła 53,6 mln euro. To największa wartościowo umowa kredytu udzielona podmiotowi ukraińskiemu i druga najwyższa pod względem wartości umowa w strukturze kredytu dla nabywcy w programie FWE ogółem.W 2019 zrealizowaliśmy również pierwsze transakcje wykupu wierzytelności z kontraktów dotyczących polskiego eksportu na Ukrainę. Kwota największej wykupionej wierzytelności to 30 mln euro, co oznacza, że transakcja ta jest jednocześnie największym z realizowanych dotychczas wykupów wierzytelności w programie Finansowe Wspieranie Eksportu.Duże zaangażowanie utrzymujemy także w pozostałych państwach za naszą wschodnią granicą, tzn. na Białorusi i w Rosji. W tym roku po raz pierwszy wspólnie z bankiem Pekao SA udzieliliśmy kredytu dla banku nabywcy na Białorusi, co może być sygnałem wzrostu zainteresowania banków komercyjnych finansowaniem eksportu na rynki wschodnie.Inny przykład zaangażowania BGK - samodzielnie, pierwszy raz w historii potwierdziliśmy akredytywę, której walutą jest rubel rosyjski. Dochodzą do nas sygnały, że eksporterzy czekali na takie rozwiązanie i chcą z niego korzystać.Z naszych obserwacji wynika, że po pierwsze zmniejszyła się liczba realizowanych transakcji eksportowych, zwłaszcza tych dotyczących dużych projektów. Część planowanych inwestycji została wstrzymana, zmniejszona lub odłożona w czasie.Po drugie wzrosła ostrożność eksporterów. W związku z tym, jeżeli przedsiębiorca zamierza realizować zamówienia dla kontrahentów z rynków uważanych za ryzykowne, jest jeszcze bardziej zainteresowany instrumentami bankowymi ograniczającymi ryzyko.Ostatnia nowelizacja ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych jest częścią tarczy antykryzysowej. Wprowadza szereg dodatkowych usprawnień i rozszerza możliwość stosowania instrumentów wsparcia, zarówno eksportu, jak i inwestycji zagranicznych. Ubezpieczeniem KUKE będą mogły zostać również objęte kredyty finansujące bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Dotychczas tego typu zabezpieczenie można było uzyskać jedynie dla finansowania kontraktów eksportowych.Podstawowe zmiany to zniesienie wymogu krajowego pochodzenia produktu w transakcjach z okresem spłaty do 2 lat, rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej dostępnej dla eksporterów także na ich zagraniczne spółki-córki oraz rozszerzenie katalogu państw obejmowanych niektórymi ubezpieczeniami.Ubezpieczenia, o których mowa wyżej, oferowane są przez KUKE SA, ale dzięki pozyskaniu zabezpieczenia w postaci polisy KUKE analogicznie wzrosły możliwości procesowania tego rodzaju wsparcia przez BGK.Niedawno pierwszy raz wsparliśmy transakcję realizowaną przez rosyjską spółkę zagraniczną należącą do polskiej grupy kapitałowej z jej rosyjskim kontrahentem. Dzięki dostępowi do ubezpieczeń KUKE możemy teraz szeroko oferować tego rodzaju rozwiązanie.Uważamy, że w dłuższym okresie dynamika polskiego eksportu nie powinna ucierpieć na skutek pandemii. Oczywiście efekty będą bardzo różne w zależności od branży i konkretnych rynków, na których działają konkretne firmy. Niektóre z nich mogą istotnie ucierpieć na skutek zakłóceń w łańcuchach dostaw. Dla innych firm natomiast mogą otworzyć się nisze, w których dotychczas działali ich konkurenci z innych krajów, co może dać podstawę do zwiększenia skali ekspansji. W skali makro polski eksport pozostanie konkurencyjny i pozycja polskich eksporterów w europejskiej i globalnej wymianie handlowej będzie się poprawiać.