Polski eksport utrzymuje wysokie tempo wzrostu

Na 18,85 mld euro szacuje polski eksport w maju Krajowa Izba Gospodarcza. W porównaniu z kwietniem zmalał on o 3 proc., a w porównaniu z majem 2018 r. wzrósł o 8,4 proc. KIG ocenia, że w czerwcu wartość eksportu będzie podobna jak w maju.

W maju działalność eksportowa zazwyczaj ulega lekkiemu schłodzeniu, podkreśla w analizie KIG. Powodem jest zmniejszenie dostaw w stosunku do tych wykonywanych w okresie przedświątecznym oraz dostaw przygotowujących handel do wprowadzania nowej kolekcji wiosenno-letniej.

Natomiast łącznie od początku roku w wynikach eksportu wciąż nie widać wyraźnych skutków spłycenia koniunktury u naszych najważniejszych odbiorców z krajów Unii Europejskiej, za wyjątkiem najważniejszego partnera, tj. Niemiec, podkreśla KIG.Notuje się również renesans eksportu do krajów Europy Środkowej i Wschodniej, a dobre są też wyniki sprzedaży na rynki wysokorozwinięte spoza UE. Spośród tych ostatnich szczególnie dobrze prezentuje się wzrost eksportu do: Kanady, Japonii i USA.Patrz też: Polscy eksporterzy umacniają pozycję w USA, Kanadzie czy Japonii Utrzymanie wysokiej dynamiki eksportu tylko w części można wiązać z osłabieniem w maju złotego wobec euro - o 0,2 proc., do 4,2965 (o 0,3 proc. w porównaniu do maja 2018 r.). Zmiany te „minimalnie poprawiły pozycję konkurencyjną naszych eksporterów”, stwierdza KIG.Korzystniej prezentowała się sytuacja eksporterów rozliczających sprzedaż w dolarach. W maju złoty osłabił się w stosunku do tej waluty – o 0,7 proc. (do 3,8393) i był jednocześnie słabszy niż przed rokiem o 6,1 proc.„Notowane od kilku już miesięcy mocniejsze osłabienie złotego względem dolara jest szczególnie istotne dla producentów konkurujących z dostawcami z Dalekiego Wschodu”, ocenia KIG. Oferta dalekowschodnia kalkulowana w dolarach okazuje się często nieatrakcyjna dla części odbiorców. W to miejsce wchodzą więc nasi dostawcy.Niestety, mocny dolar może z czasem odbić się negatywnie na naszej gospodarce, ponieważ drożeje import zaopatrzeniowy potrzebny do produkcji - zarówno eksportowej jak i krajowej.Według wstępnych danych NBP, w pierwszych czterech miesiącach 2019 r. eksport miał wartość 75,86 mld euro, a według danych GUS - 75,6 mld euro i był o 4,7 proc. większy w porównaniach rok do roku.Patrz też: Polski eksport rośnie w siłę