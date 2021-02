Polski europoseł wystosował interpelację do KE dotyczącą "porażki wizyty szefa dyplomacji UE w Moskwie"

Europoseł PiS Kosma Złotowski wystosował w poniedziałek interpelację do Komisji Europejskiej dotyczącą "porażki wizyty szefa dyplomacji UE (Josepa Borrella) w Moskwie i jej negatywnych skutków dla polityki unijnej wobec Rosji".

"Wizyta wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w Moskwie okazała się całkowitą porażką. Nie tylko pokazała zupełną bezsilność Unii Europejskiej w relacjach z Rosją, ale zagroziła także wiarygodności całej europejskiej dyplomacji. Żadne założone cele rozmów nie zostały zrealizowane, a ponadto doszło do rozmyślnego upokorzenia i ośmieszenia wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej przez rosyjskie władze" - wskazuje europoseł PiS. Jak wskazał Złotowski, kilka państw członkowskich, w tym Polska i kraje bałtyckie, ostrzegały przed takim rozwojem wypadków i wzywały do odwołania tej niepotrzebnej i szkodliwej wizyty.

Polski polityk pyta, dlaczego wysoki przedstawiciel zignorował zastrzeżenia zgłaszane przez Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię przed wizytą w Moskwie i "mimo braku jakichkolwiek szans na powodzenie rozmów jednak pojechał do Rosji".

Ponadto Złotowski chce wiedzieć, czy zdaniem hiszpańskiego komisarza "rosyjskie prowokacje podczas jego wizyty w Moskwie, konsekwentne wspieranie przez Rosję reżimu Aleksandra Łukaszenki, aneksja Krymu, inspirowanie i podsycanie konfliktu zbrojnego na Ukrainie, prowadzenie wojny hybrydowej przeciwko państwom członkowskim UE oraz próba zabójstwa Aleksieja Nawalnego nie są wystarczającymi powodami do zatrzymania budowy gazociągu Nord Stream 2, którego ukończenie wyłącznie ośmieli Rosję do jeszcze bardziej agresywnych działań w polityce zagranicznej".

Polityk PiS dopytuje wysokiego przedstawiciela, czy "zdaje sobie sprawę ze skali porażki i negatywnych skutków jego wizyty w Moskwie oraz jakie w związku z tym działania chce podjąć, aby naprawić popełnione błędy".

Z Brukseli Łukasz Osiński