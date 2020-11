Polski Holding Hotelowy dołączył do rządowego programu wspierającego białoruskich specjalistów

Polski Holding Hotelowy dołączył do rządowego projektu Poland Business Harbour, który zakłada wsparcie białoruskich przedsiębiorców, startupów i programistów w przeprowadzce do Polski - poinformowała w środę Grupa Kapitałowa PHH.

Jak przypomniano, od 9 września działa rządowy projekt Poland Business Harbour, który ma pomóc przedsiębiorcom z dotkniętej zawirowaniami politycznymi Białorusi.

PHH dołączając do projektu wspiera specjalistów z Białorusi, gwarantując im noclegi w hotelu Hampton by Hilton Warsaw Airport, by zapewnić im spokojną i komfortową adaptację w naszym kraju - czytamy.

Jak wskazała, cytowana w komunikacie pełnomocnik prezesa rady ministrów ds. GovTech Justyna Orłowska, dzięki tej współpracy, uda nam się sprawić, że Polska będzie oferować białoruskim specjalistom IT drugi dom dosłownie i w przenośni.

"Realizując swoją misję, chętnie wspieramy różnego rodzaju inicjatywy, wykorzystując do tego nasze zaplecze w postaci 28 obiektów hotelowych oraz kapitału ludzkiego, dlatego, kiedy przedstawiono nam projekt Poland Biznes Harbour z przyjemnością włączyliśmy się do akcji - powiedziała prezes Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Hotelowego Gheorghe Marian Cristescu.

Holding poinformował, że w ramach symbolicznej opłaty w swoim hotelu Hampton by Hilton Warsaw Airport gwarantuje komfortowy pobyt białoruskim przedsiębiorcom. Działania te mają na celu ułatwienie podjęcia przez nich pracy i rozpoczęcia działalności w Polsce.

Inicjatorem programu są Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii, Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) i GovTech Polska w KPRM we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwem Spraw Zagranicznych i fundacją Startup Hub Poland.

Plan Gospodarczy dla Białorusi przedstawił 2 października podczas szczytu UE w Brukseli w imieniu Grupy Wyszehradzkiej premier Mateusz Morawiecki. To kompleksowy pakiet, ułatwiający specjalistom IT, start-upom i innym firmom bezproblemową relokację na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.