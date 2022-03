Polski minister zabiega w USA o większe wsparcie dla Ukrainy

Apeluję o zaangażowanie Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego we wsparcie Ukrainy. Potrzebne są szybkie programy humanitarne dla krajów przyjmujących uchodźców. Naszym celem jest utrzymanie i systematyczne zwiększanie obecności sił amerykańskich w naszym regionie i na terytorium Polski - mówił minister rozwoju i technologii minister Piotr Nowak podczas spotkań w Waszyngtonie z przedstawicielami amerykańskiej administracji, międzynarodowych instytucji finansowych i firm.

Pomoc dla Ukrainy wymaga zaangażowania całego świata

Każda decyzja biznesowa osłabiająca Rosję to krok w stronę pokoju

Zgodnie z komunikatem minister dodał, że Polska liczy na dalsze wsparcie i zaangażowanie USA w Inicjatywę Trójmorza.Z kolej podczas spotkania z prezesem Banku Światowego Davidem R. Malpassem minister Nowak poruszył, jak informuje ministerstwo rozwoju i technologii, kwestię możliwości wsparcia ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw oraz wsparcia transformacji energetycznej w naszym kraju.- Liczymy na zaangażowanie Banku Światowego w transformację energetyczną i cyfrową Polski - powiedział Piotr Nowak podczas rozmowy z prezesem Banku Światowego.- Dla Polski ważne jest, aby była to sprawiedliwa transformacja, czyli uwzględniająca historycznie nasz punkt wyjścia, społeczny kontekst transformacji oraz przeciwdziałanie nierównomiernemu rozkładowi kosztów między krajami, co jest bardziej uciążliwe dla gospodarek mających wysoki poziom wykorzystania paliw węglowych - podkreślił.Polski resort podał, że minister Nowak odnosząc się do wpływu wojny w Ukrainie na sytuację gospodarczą naszego kraju zaznaczył, że Polska ma odpowiednią infrastrukturę, aby zrezygnować z importu rosyjskiej ropy naftowej, a w przypadku gazu ziemnego sytuacja ulegnie znacznej poprawie po ukończeniu projektu Baltic Pipe, który uzupełni już istniejące alternatywne źródła tego surowca.Piotr Nowak poinformował podczas spotkania z kierownictwem Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, że polski parlament uchwalił ustawę zapewniającą uchodźcom z Ukrainy pełne prawa w zakresie zatrudnienia, możliwości zakładania działalności gospodarczej oraz korzystania z pomocy społecznej.Oznajmił, że od pierwszego dnia wojny Polska, w imieniu całego świata, udzieliła schronienia ponad 1,5 mln uchodźców, głównie kobiet i dzieci.- Ukraina pilnie potrzebuje pomocy humanitarnej i wsparcia w odbudowie zrujnowanej gospodarki. Skala kryzysu wymaga zaangażowania całego świata. Bezpieczeństwo Ukrainy to bezpieczeństwo Polski i Unii Europejskiej - powiedział minister Nowak podczas rozmowy z Davidem R. Malpassem.Minister wskazał na konieczność wsparcia programów zatrudnienia, przekwalifikowania, rozwoju zawodowego Ukraińców.- Liczymy na zaangażowanie Banku Światowego we wsparcie Ukrainy, także w fazie jej odbudowy. Potrzebne są szybkie programy humanitarne dla krajów przyjmujących uchodźców – Polski, Rumunii i Mołdawii - podkreślił minister w trakcie spotkania z Davidem R. Malpassem.Bank Światowy przygotowuje pakiet pomocy dla Ukrainy o wartości 3 mld dolarów oraz dodatkowe wsparcie dla krajów sąsiednich przyjmujących ukraińskich uchodźców. Minister Nowak zaoferował polski wkład w identyfikację potrzeb przy opracowywaniu tej pomocy.- Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję Międzynarodowego Funduszu Walutowego o udzieleniu Ukrainie pomocy w wysokości 1,4 mld dolarów - powiedział minister Nowak podczas spotkania z dyrektor zarządzającą Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristaliną Georgievą, cytowany w komunikacie"- Rosja swoją polityką sama się izoluje. Trzeba znacznie zaostrzyć sankcje wobec Rosji i Białorusi. Każda decyzja biznesowa osłabiająca Rosję to krok w stronę pokoju. Dotychczasowe działania podejmowane przez społeczność międzynarodową są ambitne, ale nie na tyle silne, by skutecznie powstrzymać rosyjską inwazję na Ukrainę - stwierdził minister Nowak podczas spotkania z przedstawiciel Stanów Zjednoczonych do spraw handlu Katherine Tai.Zwrócił uwagę na rozważenie kwestii zawieszenia udziału Rosji w spotkaniach G20. Zaznaczył, że Polska stara się wzmocnić swoją obecność i zaangażowanie w prace G20.- Rosja napadając na niepodległą Ukrainę złamała wszelkie zasady współpracy międzynarodowej. To podstawa do wykluczenia jej z organizacji gwarantujących międzynarodową stabilność gospodarczą i finansową. Dziś nie ma dla niej miejsca w G20 - oświadczył minister podczas spotkania z K. Thai.- Na miejsce w G20 z całą odpowiedzialnością zasługuje Polska, jako drugi najszybciej rozwijający się kraj na świecie w ciągu ostatnich 30 lat - dodał Piotr Nowak.Resort rozwoju i technologii poinformował ponadto, że minister Nowak rozmawiał z wiceprezesem Google Karanem Bhatią o rozwoju współpracy i partnerstwie w rozwoju nowych technologii przy udziale polskich innowatorów.Piotr Nowak spotkał się także z Erikiem Stewartem, prezesem Polsko-Amerykańskiej Rady Biznesu (Polish Business Council - PARB) i jej przedstawicielami, zrzeszającymi firmy amerykańskie, zainteresowane działalnością na polskim rynku.