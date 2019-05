Polski rząd chce reformować Unię Europejską

Rząd ma plan odbudowy zaufania społecznego do Wspólnoty; przekazał go właśnie do Brukseli; to pierwsza tak kompleksowa propozycja reform Unii postulowanych przez Polskę od objęcia władzy przez PiS w 2015 r. - pisze we wtorkowym wydaniu dziennik "Rzeczpospolita".

Dokument, do którego dostęp uzyskała "Rz", podejmuje sześć wyzwań, od których zdaniem Warszawy zależy przyszłość zjednoczonej Europy. To polityka migracyjna i obronna, ochrona konkurencji na wspólnym rynku i budowa w jego ramach jednolitego rynku cyfrowego, a także powstrzymanie zmian klimatycznych i wzmocnienie demokratycznej legitymizacji Brukseli.

Zdaniem "Rzeczpospolitej" chodzi łącznie o kilkadziesiąt propozycji zmian, które miałby zostać wpisane do agendy strategicznej Unii na lata 2019-2024. Przywódcy UE mają je przyjąć w czerwcu.



Polski rząd chce, by podejście do bezpieczeństwa sieci 5G było skoordynowane w całej UE oraz by - jeśli w przyszłym roku nie uda się ustalić międzynarodowych norm opodatkowania potentatów internetowych w ramach OECD - zajęła się tym Unia.



Ponadto Polska proponuje wzmocnienie demokratycznego mandatu Wspólnoty poprzez wprowadzenie "czerwonej kartki" - układu, w którym określona liczba parlamentów narodowych może zablokować inicjatywy ustawodawcze Komisji Europejskiej.



Wśród propozycji rządu znalazł się też postulat wzmocnienie kontroli na granicach zewnętrznych UE oraz by cała Unia docelowo osiągnęła "neutralność klimatyczną". Nie może jednak przy okazji zniweczyć konkurencyjności swojej gospodarki - dodaje "Rz".