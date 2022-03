Polskie embargo na węgiel z Rosji byłoby jak "strzał na wiwat"

Polska mogłaby wprowadzić embargo na węgiel z Rosji, ale efekt byłby symboliczny, a sankcje wprowadza się nie po to, żeby to był "strzał na wiwat", tylko konkretne uderzenie w rosyjską gospodarkę; dlatego domagamy się decyzji na poziomie unijnym - stwierdził w środę 23 marca wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk.

Szymon Szynkowski vel Sęk stwierdził, że w przypadku embarga na surowce energetyczne nie chodzi o sam gest, ale o wywarcie presji na Rosję.

Minister podkreślił też, że nie jest prawdziwa narracja, iż "handel ten bez problemu funkcjonuje, że do obwodu kaliningradzkiego wjeżdża, kto chce".

Przeciwko zakazowi dostaw surowców energetycznych z Rosji opowiadają się Niemcy i Węgry.

Szymon Szynkowski vel Sęk pytany w TVP Info, z jakiego powodu Polska, która była w stanie zbudować swoje własne zdolności, dotyczące uniezależnienia się od gazu z Rosji, nie wprowadza sama, "nie oglądając się na Unię Europejską własnego embarga, własnego zakazu na import na przykład węgla do Polski z Federacji Rosyjskiej", odparł: "Moglibyśmy takie rozwiązanie wprowadzić, ale zwracam uwagę, że wówczas jego wymierny efekt dla Federacji Rosyjskiej - a przecież sankcje wprowadza się nie po to, żeby to był strzał na wiwat, tylko żeby to konkretnie uderzało w rosyjską gospodarkę, byłby symboliczny, żeby nie powiedzieć żaden. Liczy się tu pewien efekt skali, muszą tą decyzję podjąć wszyscy".



Szynkowski vel Sęk zwrócił uwagę, że oznaczałoby to wtedy, iż "koszty ponoszą wszyscy w jakiejś mierze, ale ten efekt, ten strzał wymierzony w rosyjską gospodarkę ma znaczenie".