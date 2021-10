Polskie firmy celują w Azję Centralną. Pandemia im nie przeszkadza

Polski biznes planuje mocniejsze wejście do Kazachstanu. To rozwinięty rynek, o którym można myśleć jako o wrotach na inne rynki Azji Centralnej, w tym do Uzbekistanu. Chemia budowlana, farmaceutyka, maszyny górnicze, to obszary, w których obecne są w Kazachstanie polskie firmy. Transformacji energetyki otwiera nowe pola współpracy.

Mimo problemów z międzykontynentalnymi podróżami w trakcie pandemii, październikowe zakończyło się sukcesem.

Jak wynika z informacji Kazakh Invest, kazachskiego odpowiednika PAIH, w ramach Forum Biznesu Polska-Kazachstan podpisano siedem porozumień dwustronnych dotyczących realizacji w Kazachstanie projektów o wartości ok. 445 mln dol.

Na rynku kazachskim z powodzeniem funkcjonują m.in. takie firmy, jak Selena, Famur czy MWM Elektro.

Kazachstan - wrota do Uzbekistanu