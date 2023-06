Polskie firmy mają niezłą szansę na ekspansję w Turcji

Wybuch wojny na Ukrainie nagle zamknął ważne dla polskich firm kierunki eksportowe. Szukający nowych rynków eksporterzy i inwestorzy powinni uważnie przyjrzeć się Turcji.

Turcja umacnia swoją pozycję głównego partnera handlowego Polski w tym rejonie świata. To wrota na Bliski Wschód otwierające wiele innych rynków dla europejskiego biznesu.

Potencjał tego rynku - nie w pełni odkrytego przez polskich przedsiębiorców - buduje 80 milionów konsumentów, zdywersyfikowana gospodarka i unowocześniana infrastruktura.

Dlatego redakcja portalu WNP.PL przygotowała specjalny Przewodnik biznesowy po tureckim rynku.

Jak zacząć biznes nad Bosforem, na co zwracać uwagę, przed czym się strzec... Zapraszamy do lektury!

- Według naszych obserwacji Turcja jest jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków podwyższonego ryzyka dla firm nastawionych zarówno na ekspansję, ale przede wszystkim eksport – mówi Janina Szwedo, specjalistka ds. sprzedaży finansowania handlu w departamencie ekspansji zagranicznej i finansowania handlu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Potwierdzają to dane dotyczące polskiego eksportu do Turcji. Jak wynika z danych GUS, w 2022 r. polscy przedsiębiorcy sprzedali kontrahentom i klientom znad Bosforu towary o wartości 3,8 mld euro, o ponad 45 proc. więcej niż rok wcześniej. W poprzednich latach wartość polskiego eksportu w tym kierunku również rosła w dwucyfrowym tempie.

W ten sposób Turcja umacnia swoją pozycję głównego partnera Polski z obszaru Bliskiego Wschodu, zajmując 19. miejsce na liście najważniejszych odbiorców polskiego eksportu.

Co więcej, nie tylko Turcja dla Polski, ale co ważniejsze - Polska jest bardzo ważnym partnerem handlowym dla Turcji.

Po okresowej stagnacji w latach 2015-2019, gdy wartość obrotów handlowych oscylowała rokrocznie w okolicach 6-6,5 mld dol., od 2020 r. obserwujemy konsekwentny wzrost. W 2022 r. wartość obrotów handlowych raportowana przez GUS wyniosła 10,92 mld dol., przekraczając poziom 10 mld dol.

- Polska do wielu lat zajmuje miejsce w pierwszej 20. najważniejszych partnerów handlowych Turcji z uwagi na wartość realizowanych obrotów handlowych, a wśród krajów UE plasuje się regularnie w pierwszej 10. Począwszy od 2018 roku Polska odnotowuje ujemne saldo wymiany handlowej z Turcją, jednakże dysproporcja nie jest zastraszająca i plasuje się na poziomie 44/56 proc. eksport-import – wylicza Joanna Snopek Berbercioğlu, kierownik Zagranicznego Biura Handlowego w Stambule Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH).

Pierwszy przystanek poza Europą. Co polskie firmy eksportują do Turcji?

Według danych PAIH na tureckim rynku funkcjonuje obecnie około 100 podmiotów z polskim kapitałem. Są to zarówno podmioty należące do dobrze nam znanych dużych polskich firm, takich jak Asseco, Comarch, Konimpex, CANPACK, Gemius, Selena czy Polski Bank Komórek Macierzystych, ale również inicjatywy indywidualnych przedsiębiorców czy polsko-tureckie partnerstwa.

- Widzimy zaangażowanie polskich przedsiębiorców w przekroju sektorów od IT/ITC, przez sektor energetyczny, medyczny, tekstylny, motoryzacyjny, chemiczny do firm działających w obszarze edukacji, pozyskiwania pracowników czy wynajmu nieruchomości – wylicza Joanna Snopek- Berbercioğlu, dodając, że coraz więcej firm mających ambicje związane z ekspansją zagraniczną postrzega Turcję jako pierwszy przystanek poza bezpiecznym i znanym terytorium UE.

Wciąż jednak obecność polskich firm w Turcji - biorąc pod uwagę potencjał tego 80-milionowego rynku – jest daleko niesatysfakcjonująca. Podobnie rzecz ma się z wymianą handlową. Turcja importuje dobra o wartości ponad 200 miliardów dol., co oznacza że polskim przedsiębiorcom przypada niewielki kawałek w tym torcie.

Turcja – kraj podwyższonego ryzyka, którym jednak warto się zainteresować

Pobudzenie polsko-tureckich relacji handlowych to wciąż wyzwanie. Po pierwsze - Turcja to kraj podwyższonego ryzyka, targany kryzysem inflacyjnym i walutowym. Inwestorów i eksporterów skutecznie odstrasza także uciążliwa biurokracja, skomplikowany system podatkowy i powracające wraz z dalszą deprecjacją waluty i szalejącą inflacją widmo niewypłacalności kraju.

Jednak analitycy rozwiewają część z tych obaw. Ubezpieczyciel należności Allianz Trade prognozuje, że wzrost gospodarczy w Turcji utrzyma się na wysokim poziomie w 2023 r., a gwałtowna deprecjacja waluty i wzrost inflacji w 2022 r. nie zepchnie tureckiej gospodarki w recesję. Nawet katastrofalne w skutkach dwa trzęsienia ziemi, które nawiedziły ten kraj, będą miały jedynie krótkotrwały negatywny wpływ na gospodarkę.

- W perspektywie krótkoterminowej Turcji nie grozi niewypłacalność. A ze względu na istotność tego kraju dla państw europejskich (i europejskich banków) czy Bliskiego Wschodu wydaje się prawdopodobne, że w razie poważniejszych problemów gospodarczych Turcja uzyska wsparcie finansowe z zagranicy – ocenia analityk PFR Michał Kolasa.

Natomiast atutów, które przemawiają za podjęciem ryzyka i wejściem na turecki rynek, jest co najmniej kilka.

Rynek 80 milionów konsumentów i wrota na Bliski Wschód dla polskich przedsiębiorców

- Duża, młoda, nastawiona konsumpcyjnie populacja, prężny rynek produkcyjny cały czas poszukujący nowych dostawców surowców, komponentów produkcyjnych, jak również maszyn do produkcji oraz duże kontyngenty nieprzetworzonej żywności i płodów rolnych rokrocznie importowane przez Turcję (ziarno, ryż, oleje itp.) to tylko niektóre z powodów, dla których rynek ten jest chętnie wskazywany przez polskich przedsiębiorców jako pożądany kierunek ekspansji – mówi szefowa ZBH PAIH w Stambule.

- Jest to rynek chłonny na nowe, innowacyjne rozwiązania. Ze względu na inflację oraz słabnący kurs liry względem dolara oraz euro polskie produkty stanowią atrakcyjną cenowo alternatywę dla zachodnioeuropejskich towarów. Po stronie tureckiej wymianę handlową wspierają duże banki, oferujące profesjonalną obsługę – wylicza Janina Szwedo z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kluczowe znaczenie ma także lokalizacja. Turcja traktowana może być niczym brama na Bliski Wschód, otwierająca wiele innych rynków dla europejskiego biznesu. Prawie jedna piąta tureckiego eksportu trafia właśnie do krajów tego regionu. Polskie firmy wchodząc na turecki rynek, mogą sięgnąć o wiele dalej.

- Zdobyte tutaj doświadczenia i zbudowane relacje biznesowe znacznie ułatwiają wykonanie następnego kroku w ekspansji na rynki bliskowschodnie, pozwalając m.in. oswoić się z nieco innym sposobem prowadzenia biznesu, opartym bardziej na relacjach personalnych aniżeli na twardych zapisach umownych – dodaje Joanna Snopek Berbercioğlu.

Na to samo uwagę zwraca strona turecka.

- Turcja ma zdywersyfikowaną gospodarkę z mocnymi stronami w różnych sektorach, takich jak produkcja, rolnictwo i turystyka. Ta dywersyfikacja daje możliwości firmom z różnych branż – mówi Mehmet Göktürk İplikçioğlu, przewodniczący Stowarzyszenia Kultury i Współpracy Polsko-Tureckiej Turkpol. - Kraj poczynił także znaczące inwestycje w rozwój infrastruktury, w tym w transport, energię i telekomunikację. Ulepszenia te zwiększyły łączność i poprawiły logistykę, przynosząc korzyści firmom i ułatwiając handel – dodaje nasz rozmówca.

Biorąc pod uwagę unię celną pomiędzy Unią Europejską a Turcją, w przypadku większości towarów eksport do kraju nad Bosforem jest w znacznym stopniu ułatwiony, chociaż klauzule unii celnej nie obejmują niektórych kategorii produktów.

Wielki potencjał tureckiego rynku wciąż niewykorzystany. Szanse dla budownictwa, energetyki, sektora medycznego

Zdaniem ekspertki BGK potencjał polskich spółek na rynku tureckim nie jest w pełni wykorzystany, a mamy sporo do zaoferowania. Sytuacja jednak się zmienia.

- W sektorze bankowym w ciągu ostatnich lat wspieraliśmy import towarów i usług z Turcji. Banki tureckie natomiast obserwowały eksport przede wszystkim z Europy Zachodniej. Wynika to m.in. z większej rozpoznawalności marek z Francji czy Niemiec. Od 2022 r. widzimy jednak rosnącą aktywność polskich eksporterów na tym rynku. Polskie produkty, atrakcyjne cenowo i nieodstępujące jakością od zachodnioeuropejskich, cieszą się coraz większą popularnością – mówi Janina Szwedo.

Teraz przed polskimi firmami otwierają się nowe możliwości.

- Turcja intensywnie inwestuje w projekty budowlane i infrastrukturalne, stwarzając polskim firmom budowlanym możliwości udziału w dużych projektach, w tym w budownictwie, drogach, mostach i infrastrukturze energetycznej – mówi Mehmet Göktürk İplikçioğlu.

Odbudowa tureckich miast, które ucierpiały w wyniku tragicznego trzęsienia ziemi, może także stanowić szansę na kontrakty dla polskich firm.

- Z uwagi na skalę zniszczeń będących efektem serii trzęsień ziemi obserwujemy wysokie zapotrzebowanie na materiały budowlane. W wyniku wstrząsów ponad 220 tys. budynków zostało zakwalifikowane jako poważnie uszkodzone lub przeznaczone do rozbiórki. Turcja przystąpiła do odbudowy tak szybko jak było to możliwe, jednakże należy się spodziewać, że będzie to długotrwały proces i zwiększone zapotrzebowanie na materiały budowlane będzie się utrzymywać przez dłuższy czas – przewiduje Joanna Snopek Berbercioğlu.

Ale to nie jedyna branża, w której polskie firmy mogą szukać miejsca dla siebie na tureckim rynku.

Turcja kilka lat temu zaczęła wyznaczać sobie cele w zakresie bardziej efektywnego i ekologicznego wykorzystywania posiadanych zasobów naturalnych.

- Obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój sektora energii odnawialnych z naciskiem na wiatr i energię słoneczną, choć zrealizowano również projekty w oparciu o wykorzystanie biomasy. Generuje to zapotrzebowanie przede wszystkim na know-how, ale również na produkty i półprodukty do budowy farm wiatrowych i słonecznych oraz systemów przechowywania pozyskanej energii. O ile hydroelektrownie funkcjonują w Turcji od bardzo dawna, o tyle problem spadku poziomu wód w zbiornikach retencyjnych niezmiennie trafia na pierwsze strony gazet i wymaga rozwijania systemów dedykowanych oczyszczaniu i uzdatnianiu wody. Trend „go green” jest w Turcji coraz bardziej odczuwalny i może być okazją dla już doświadczonych polskich przedsiębiorców z branży do zaistnienia na tym rynku ze swoimi rozwiązaniami –mówi szefowa biura PAIH w Stambule.

To dwa sektory z wachlarza możliwości otwartych dla odważnych przedsiębiorców. Niezmiennie atrakcyjne, choć stawiające wyzwania związane z procedurami celnymi i lokalnymi restrykcjami w zakresie certyfikacji i standaryzacji, pozostają chociażby sektor spożywczy, kosmetyczny i medyczny.

- Polska ma silny sektor farmaceutyczny, a rynek turecki oferuje polskim firmom farmaceutycznym potencjał do rozszerzenia swojej obecności i eksportu produktów farmaceutycznych, urządzeń medycznych i opieki zdrowotnej. Polska jest także popularnym kierunkiem turystycznym, a rynek turecki przyciąga znaczną liczbę turystów. Polskie firmy mogą badać możliwości w sektorze turystycznym i hotelarskim, w tym w zarządzaniu hotelami, biurach podróży i powiązanych usługach – wylicza Mehmet Göktürk İplikçioğlu.

Jak skutecznie podbić turecki rynek i uniknąć ryzyka?

By odnieść sukces w zagranicznej ekspansji, trzeba się przede wszystkim dobrze przygotować, zwłaszcza celując w taki rynek jak Turcja. Bo choć kraj jest dobrze znany Polakom, to kultura biznesu już jest odmienna od obowiązujących nad Wisłą standardów zachodnioeuropejskich. Przedsiębiorcy rozważający ekspansję w tym kierunku powinni mieć na uwadze kilka czynników, w tym różnice kulturowe, podatkowe i prawne.

- Zdecydowanie radzę zapoznać się z tureckim otoczeniem prawnym i regulacyjnym. Zapewnienie zgodności z lokalnymi przepisami i regulacjami, w tym dotyczącymi rejestracji działalności gospodarczej, wymogów licencyjnych i ochrony własności intelektualnej – radzi Mehmet Göktürk İplikçioğlu.

Tu pomocna może być współpraca z lokalnymi ekspertami i kancelarią prawną, która pomoże zrozumieć turecki system podatkowy i jego konsekwencje dla firmy. Należy zapoznać się ze stawkami podatku dochodowego od osób prawnych, VAT (podatek od wartości dodanej), cłami i innymi istotnymi podatkami.

- Należy również wspomnieć, że choć język angielski jest powszechnie używany w społeczności biznesowej, znajomość języka tureckiego może być korzystna w budowaniu relacji i poruszaniu się po lokalnej biurokracji. Warto rozważyć zatrudnienie lokalnego personelu lub skorzystanie z usług językowych w celu zapewnienia skutecznej komunikacji, co zawsze jest dużym plusem w tureckiej społeczności biznesowej – podpowiada przewodniczący Stowarzyszenia TurkPol.

Turcję postrzega się jako mieszankę środowisk Bliskiego Wschodu, zachodniej Europy oraz Stanów Zjednoczonych. Przede wszystkim mamy tam do czynienia z biznesem opartym na relacjach. Bez osobistych spotkań, nawiązywania bliższych relacji nie uda się przeprowadzić żadnej transakcji. Duże znaczenie mają referencje, najlepiej od lokalnych partnerów. Do tego dochodzi wspomniana biurokracja - konieczność stawienie jej czoła może zniechęcić zagranicznych przedsiębiorców.

Dlatego zalecana jest wyjątkowa ostrożność w doborze pierwszych kontrahentów, a także weryfikacja partnerów w dostępnych źródłach, np. zagranicznych biurach handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Cennym wsparciem może być też turecki agent handlowy, który pomoże w czynnościach administracyjnych, uzyskaniu niezbędnych certyfikatów, licencji czy oznaczeń towarów.

Ostrożny przedsiębiorca minimalizuje ryzyko - korzysta z narzędzi, które zwiększają bezpieczeństwo eksportera

Jednak mając do czynienia z rynkiem podwyższonego ryzyka, jakim jest Turcja, warto przede wszystkim odpowiednio zabezpieczyć swoje kontrakty.

- Wejście na nowe rynki zawsze wiąże się z ryzykami. Na szczęście takie instytucje jak BGK takie ryzyko zabezpieczają. Dla naszego banku jednym z podstawowych zadań jest wspieranie polskich eksporterów na arenie międzynarodowej – mówi Janina Szwedo z BGK.

M.in. eksporterzy wchodzący na zagraniczne rynki mogą przy użyciu instrumentów BGK uzyskać zapłatę za zrealizowany kontrakt bezpośrednio z banku – nie obawiając się, czy ich zagraniczny kontrahent lub jego bank faktycznie przyślą środki na zapłatę. To szczególnie istotne w przypadku krajów o podwyższonym ryzyku. BGK we współpracy z KUKE realizuje też Rządowy Program Finansowe Wspieranie Eksportu, który jest przeznaczony dla takich rynków jak Turcja.

- Wsparliśmy w nim już ponad 6 mld zł kontraktów eksportowych, w tym kontrakty z krajami Zatoki Perskiej, Afryki Zachodniej czy Europy Wschodniej – gdzie akurat ryzyko polityczne zmaterializowało się poprzez inwazję rosyjską na Ukrainę. Eksportując do takich państw, warto korzystać z instrumentów bankowych i ubezpieczeniowych, które zwiększają bezpieczeństwo eksportera – mówi ekspertka BGK.

Bank oferuje także innego rodzaju wsparcie dla firm, które chcą wyjść ze swoim biznesem poza Polskę. Jeśli barierą w realizacji tego rodzaju planu jest brak pracowników, żeby zwiększyć produkcję na eksport lub pieniędzy na nowoczesną, zautomatyzowaną linię, bank oferuje także kredyty eksporterom na ich inwestycje (tak w kraju, jak i poza granicami), które przyczynią się do zwiększenia produkcji eksportowej.

- Dzięki współpracy z KUKE możemy w takich transakcjach zastosować preferencyjne podejście do wymaganych zabezpieczeń. Co więcej, możemy również wspierać eksporterów innymi produktami bankowymi, takimi jak gwarancje kontraktowe, gwarancje zapłaty poddostawcom czy akredytywy dotyczące zakupu surowców i półproduktów – wylicza Janina Szwedo.

Dla spółek konkurujących z innymi zagranicznymi podmiotami, obawiających się, że zabraknie im oferty finansowania, jaką inni dają swoim nabywcom, BGK oferuje m.in. finansowanie akredytyw eksportowych, kredyt dla banku nabywcy czy wykup wierzytelności. Takie wsparcie dostępne jest zarówno dla eksportu dóbr inwestycyjnych, jak i towarów konsumpcyjnych.

- Jeżeli eksporter skorzystał z instrumentów BGK, to jest zabezpieczony na wypadek braku zapłaty ze strony zagranicznego kontrahenta i zapłatę już otrzymał bezpośrednio z BGK. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, by poszukiwać kolejnych kontrahentów zagranicznych. Oczywiście najlepiej znów z instrumentami bankowymi zabezpieczającymi potencjalne nowe transakcje. BGK jest aktualnie obecny z polskimi eksporterami na 86 rynkach i dalej chcemy rozszerzać wsparcie dla polskich eksporterów – podsumowuje ekspertka.