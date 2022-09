Polskie firmy na łowach. Na rynkach trwa promocja

Kryzys, z którym się mierzymy, rodzi nowe okazje dla firm nastawionych na ekspansję zagraniczną. Na rynku trwa promocja, a polscy przedsiębiorcy mają narzędzia, by z niej skorzystać.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Na globalnych rynkach obserwujemy spadki wycen, co przy podejmowaniu decyzji o zagranicznych zakupach czy przejęciach ma strategiczne znaczenie.

- To bardzo korzystny czas do tego, żeby się przyglądać zagranicznym rynkom i realizować zakupy - mówi Piotr Kuba, członek zarządu PFR TFI.

Jak dodaje, odwaga polskich firm, żeby wychodzić coraz dalej, poza unijny rynek, jest widoczna.

Ostatnie dwa lata to seria wydarzeń, które odmieniły otoczenie gospodarcze i warunki prowadzenia biznesu. Pandemia, wojna, kryzys związany z inflacją i spowolnieniem gospodarczym - te stadnie przybyłe czarne łabędzie były i są dużym wyzwaniem dla polskich firm, jednak nie ostudziły ich zapału do ekspansji zagranicznej. Co więcej, w kryzysie rodzą się nowe okazje.

Pandemia, wojna, inflacja. Kryzys rodzi nowe okazje na międzynarodowych rynkach

- W związku z tymi czynnikami mamy obecnie do czynienia z prawdziwą promocją na rynkach. Obserwujemy spadki wycen, co - przy podejmowaniu decyzji o zagranicznych zakupach lub przejęciach - ma strategiczne znaczenie. Dlatego obecnie jest bardzo korzystny czas do tego, żeby się przyglądać zagranicznym rynkom i realizować zakupy - mówi w podcaście WNP.PL Piotr Kuba, członek zarządu PFR TFI, który zarządza Funduszem Ekspansji Zagranicznej.

play

pause

stop

mute

unmute

max volume Gospodarka do słuchania. Podcast WNP.PL z Piotrem Kubą, członkiem zarządu PFR TFI

Jak podkreśla, nie jest to łatwy okres, bo zewsząd dochodzą nas sygnały dotyczące pogorszenia warunków ekonomicznych, ale trzeba pamiętać, że kryzys to dla nastawionych na ekspansję zagraniczną firm okazja.

Kryzys nie osłabił nastawienia polskich firm na ekspansję zagraniczną

Zarządzany przez PFR TFI Fundusz Ekspansji Zagranicznej wspiera polskie firmy w ich inwestycjach za granicą. Z danych funduszu wynika, że wśród krajowych przedsiębiorców tendencja do wychodzenia z biznesem poza granice kraju jest w zasadzie stała i wspomniane na wstępie czynniki nie mają na nią wpływu.

- W pandemicznym roku 2020 udało nam się podpisać dwie umowy, w 2021 r. podpisaliśmy pięć umów, w tym roku mamy już dwie i szykują się kolejne. Można więc powiedzieć, że polscy przedsiębiorcy myślą długofalowo o inwestycjach zagranicznych, a nie patrzą na nie z perspektywy krótkoterminowych wydarzeń. Takie wydarzenia, jak właśnie pandemiczne spadki wycen czy obecna dekoniunktura, wykorzystują właśnie po to, by kupić to, co chcą, taniej - dodaje Piotr Kuba.

Przy tym warto szukać tych okazji w każdej branży, nie tylko w tych dziś najgorętszych, jak logistyka, sektor wysokich technologii czy transformacji energetycznej.

- Obecnie w każdym sektorze coś się dzieje, co pokazują nasze ostatnie umowy, jak chociażby ta dotycząca przejęcia spółki z sektora ubezpieczeniowego w Rumunii. Ubezpieczenia nie są obecnie najgorętszą branżą, ale mimo to polscy przedsiębiorcy, którzy rozglądają się za okazjami do wzrostu, realizują również projekty w sektorach mniej popularnych - tłumaczy przedstawiciel PFR TFI.

Polskie firmy nastawione na ekspansję zagraniczną wychodzą coraz dalej

Polskie firmy w swojej ekspansji zagranicznej zerkają też na coraz odleglejsze rynki, nie tylko najbliższe, najłatwiej dostępne.

- Na przestrzeni pięciu lat funkcjonowania Funduszu Ekspansji Zagranicznej, w czasie gdy podpisaliśmy kilkanaście umów współfinansowania zagranicznych transakcji na łączną kwotę prawie 100 mln euro, widać, że inwestycje polskich przedsiębiorców sięgają coraz dalej. Na początku były to kraje Unii Europejskiej, ale widzimy coraz więcej inwestycji poza tym obszarem, w szczególności w Stanach Zjednoczonych. Zapewne dalszą konsekwencją weryfikowania okazji inwestycyjnych będą wyjścia też na inne kontynenty, takie jak Ameryka Południowa czy Azja - mówi Piotr Kuba, dodając, że odwaga polskich firm, żeby wychodzić coraz dalej, jest widoczna.

Wsparcie dla polskich firm ograniczające ryzyko w ekspansji zagranicznej

Odwagi w ekspansji dodają dostępne dla polskich przedsiębiorców mechanizmy, pozwalające na zmniejszenie skali ryzyka przy zagranicznych inwestycjach. To w dobie rozlewającego się kryzysu ma szczególne znaczenie.

- Takim elementem mitygacji ryzyka, który polskie przedsiębiorstwa mogą wykorzystać, rozważając inwestycje zagraniczne, jest właśnie Fundusz Ekspansji Zagranicznej, który jest w stanie wyłożyć do połowy kwoty potrzebnej na zagraniczną akwizycję. Innymi słowy polski przedsiębiorca, dysponując określoną sumą środków, może wydać połowę tej kwoty na przejęcie, zachowując drugie pół na gorsze czasy lub inne inwestycje. Co więcej, Fundusz Ekspansji Zagranicznej, jako akcjonariusz zagranicznego przedsiębiorstwa, ponosi ryzyko związane z tą ekspozycją, dzięki czemu polski przedsiębiorca jest w stanie podzielić się tym ryzykiem - tłumaczy Piotr Kuba.

Dodatkowo w niektórych krajach, zwłaszcza tych rozwijających się, niebagatelną rolę może pełnić fakt, że akcjonariuszem zagranicznej spółki będzie państwowy fundusz z Polski. Może to być ważny argument w negocjacjach z lokalnymi urzędami w toku uzyskiwania niezbędnych pozwoleń i licencji.

- Co ważne, Fundusz Ekspansji Zagranicznej jest pasywnym inwestorem finansowym, który - wykładając środki - przejmuje na siebie część ryzyka, nie ingerując jednak w strategię biznesową i operacyjne działanie firmy, poza oczywiście pełnieniem funkcji wynikających z nadzoru nad inwestycją - dodaje przedstawiciel PFR TFI.

Zobaczcie naszą najnowszą "Moc Opinii". Grubo ponad godzinę rozmawialiśmy z kandydatami na prezydenta Rudy Śląskiej Michałem Pierończykiem i Krzysztof Mejerem. Głosowanie w mieście w centrum Śląska - to wg politologów - najważniejsze wybory w tym roku.