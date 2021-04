Polskie firmy nadal chcą robić biznes na Białorusi

Polskie firmy nadal zainteresowane są rozszerzeniem współpracy z Białorusią. Jak zwraca uwagę KUKE, w charakterystyce tego kraju, mimo niepewności politycznej po wyborach prezydenckich w 2020 r. i barier administracyjnych, przedsiębiorcy z naszego kraju mają szansę rozwoju na rynku białoruskim, gdyż cieszą się dobrą opinią i zaufaniem. Obecnie na Białorusi zarejestrowanych jest 345 firm z udziałem polskiego kapitału.

Bez większych strat

Czujnie, ale bez paniki

WSE Brześć ma powierzchnię ok. 70 km kw. i znajduje się na niej jedna z największych inwestycji w regionie – przedsięwzięcie białorusko-niemieckiego przedsiębiorstwa zajmującego się przetwórstwem rybnym. Działa tu także białorusko-czeskie przedsiębiorstwo produkujące meble biurowe.WSE Grodno gromadzi firmy zagraniczne, które zainwestowały m.in. w produkcję wyrobów krawieckich i mebli, przetwórstwo mięsne i cukiernicze.Prowadzenie działalności gospodarczej w strefie reguluje ustawa „O Wolnych Strefach Ekonomicznych” uchwalona w 1998 roku i Kodeks Inwestycyjny Republiki Białorusi uchwalony w 2001 roku.- Polskie firmy na Białorusi są w stanie wypracować podobne korzyści jak 20 lat temu inwestujące u nas zagraniczne spółki – uważa główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński. Chodzi szczególnie o wspólne wytwarzanie produktów na tzw. rynki trzecie. Ekspert podkreśla, że Białoruś znajduje się w obrębie Unii Celnej z Kazachstanem i Rosją, co w znaczący sposób może ułatwić eksport na te rynki.Jak zwraca uwagę prezes Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej Kazimierz Zdunowski, obroty w dobie protestów na Białorusi i okresie pandemii w 2020 roku spadły tylko o niecałe 5 proc. Ale w 2021 roku znów rosną przewozy towarów w ramach wymiany handlowej między krajami, realizowane na podstawie ustalanych przez oba państwa zezwoleń.- W 2018 roku, z uwagi na malejący udział polskich przewoźników, nieco obniżony został kontyngent przewozów – z 203 tys. do 199 tys. Obowiązywał on w 2019 i 2020 roku. Strona białoruska zabiegała jednak, aby znów zwiększyć kontyngent, gdyż rośnie ilość przewożonych towarów. Dostrzegając tendencję zwyżkową, podjęto decyzję o podniesieniu kontyngentu w 2021 roku do 205 tys. zezwoleń. Przewozy więc rosną i poza utrudnieniami ze strony białoruskiej, które wiążą się głównie z uiszczaniem dodatkowych opłat, obustronne relacje układają się ze wszech miar pomyślnie – ocenia Piotr Mikiel, dyrektor Departamentu Transportu w Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.Czy obecna sytuacja polityczna i oficjalny negatywny przekaz o naszym kraju mogą zahamować czy zaszkodzić aktywności gospodarczej polskich firm na Białorusi?- W przypadku, gdyby taki przekaz dłużej się utrzymywał, będzie nieco trudniej o współpracę, może to bowiem zniechęcić konsumentów i przedsiębiorców do współpracy z Polską. Jeśli natomiast nasilenie tego typu komunikatów medialnych zmniejszy się w ciągu kwartału czy dwóch, sytuacja wróci do normy, gdyż nie ma jeszcze aż tak dużych strat w naszych kontaktach handlowych. Gdy ktoś mnie pytał o naszych sąsiadów, Białoruś wymieniałem na bardzo wysokich pozycjach, także od strony gospodarczej. To zawsze był przewidywalny i bardzo rzetelny klient, co owocuje w kontaktach. Rośnie natomiast ogólne ryzyko gospodarcze, zalecałbym więc podnieść poziom czujności, ale nie musi się to wiązać z radykalną zmianą poziomu zaangażowania – zaleca główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.