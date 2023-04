Polskie firmy nie dostaną preferencji na Ukrainie. To sprzeczne z unijnym prawem

Władze Ukrainy myślą już o czasie powojennym. Jednym z ważniejszych problemów wydaje się systemowa korupcja. Tamtejsi biznesmeni to z reguły byli oligarchowie. Jak to zmienić, mówi WNP.PL Igor Burakowski, profesor uniwersytecki z Kijowa.

Igor Burakowski jest profesorem uniwersyteckim z Kijowa, współpracownikiem Instytutu Rozwoju Ekonomicznego - jednego z najbardziej znanych think-tanków Ukrainy.

Prawo, wzorowane na standardach europejskich, ma być głównym zabezpieczeniem przed nawrotem praktyk korupcyjnych na Ukrainie - mówi.

Zniszczona infrastruktura będzie odbudowywana w pierwszej kolejności. Ludzie tracący mieszkania w wyniku zniszczeń wojennych uzyskają odszkodowania. Rekompensaty ma otrzymać też biznes. Jednocześnie kraj otworzy się maksymalnie szeroko na kapitał zagraniczny - zapowiada.

Polska nie dostanie jakichś specjalnych ułatwień prawnych zabezpieczających interesy naszego biznesu na Ukrainie. Byłoby to bowiem sprzeczne z prawem unijnym - zauważa.

Nikt nie wie, jak i kiedy zakończy się wojna na Ukrainie. A ekonomiści tak w Kijowie, jak i w Warszawie, Brukseli, Nowym Jorku już kreślą scenariusze powojennego rozwoju ukraińskiej gospodarki.

- Scenariusze są opracowywane w ministerstwie ekonomiki Ukrainy, banku narodowym i nawet w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Wedle prognoz, w związku z wojną, nastąpi zmniejszenie PKB Ukrainy o około 40 proc. Inflacja sięgnęła w ubiegłym roku 36 proc. Cały czas występują problemy z realizacją wpływów do budżetu państwa. To jednak w czasie wojny sytuacja normalna. Lukę budżetową obecnie zapełnia pomoc zagraniczna.

Fundamentem odbudowy ma być pomoc zachodnia. Przy czym odbudowa powinna spowodować przede wszystkim wykorzystanie wszystkich miejscowych zasobów: firm, pracowników, miejscowych materiałów budowlanych. To byłby także mechanizm promujący powrót do kraju wielu emigrantów zarobkowych. Tych, którzy emigrowali jeszcze przed wojną jak i tych, którzy są obecnie uciekinierami wojennymi. Odbudowa, mamy nadzieję, stanie się projektem ogólnoeuropejskim.

Problemem w odbudowie mają być oligarchowie ukraińscy. Tak ci starzy, jak i nowi, potencjalnie utuczeni na zachodniej pomocy. Takie obawy wypłynęły z ostatniego spotkania grupy G7.

- Ukraina wprowadziła specjalne ustawy "antyoligarchiczne". Uregulowania prawne zostały przedłożone do oceny Komisji Weneckiej. Ta opinia powinna przyjść we wrześniu tego roku. W zależności od treści odpowiedzi, prawo albo pozostanie w wariancie przegłosowanym przez ukraiński parlament, albo będzie zmieniane.

Trwają też przygotowania do utworzenia całego systemu prawno-finansowego, tak, by żadne euro czy dolar, płynące z Zachodu, nie zostały zmarnowane. System będzie oparty na doświadczeniach międzynarodowych instytucji. Jeśli więc uzyskamy jakieś środki z Międzynarodowego Funduszu Walutowego czy z Banku Światowego, to wykorzystanie środków będą monitorować bezpośrednio te instytucje.

Równolegle z wprowadzeniem nowego prawa ustalono personalny rejestr oligarchów. Jak na razie ten spis nie został upubliczniony. Wielu zaś oligarchów bardzo zaangażowało się we wspieranie ukraińskiej armii oraz finansowanie humanitarnej pomocy. Najbogatszy Ukrainiec, Rinat Achmetow, w swoich fabrykach produkuje obecnie kamizelki kuloodporne. Potem bezpłatnie przekazuje je na potrzeby ukraińskiej armii. Pińczuk (Wiktor - dop. red.) wziął pod bezpośrednią opiekę sprzętową kilka brygad obrony terytorialnej. Intencje tego zaangażowania mogą być różne, ale pomoc pozostaje faktem.

Praktycznie wszyscy uważani w Ukrainie za oligarchów oświadczali publicznie, że agresorem jest Putin i należy bronić ukraińskiej państwowości. Tak Rinat Achmetow jak i były prezydent, a zarazem właściciel koncernu cukierniczego, Petro Poroszenko zrezygnowali z zarządzania swoimi aktywami medialnymi.

A udział w rynku medialnym (w połączeniu z wpływami formalnymi na konkretną partię polityczną) był jednym z argumentów do wpisania kogoś na listę oligarchów. Walka z oligarchami nie może być walką z konkretnymi ludźmi.

To raczej ustanawianie zasad prawnych, które by uniemożliwiały łączenie działalności biznesowej z wpływami politycznymi. To także zasady reklamy politycznej, zasady finansowania partii politycznych. Odnosi się to także do problemu korupcji politycznej. Intencją nowego prawa ma zaś być nie tyle zabranie kapitału konkretnemu oligarsze.

To raczej próba uczynienia z niego normalnego biznesmena. Wielki biznes przecie ma prawo do prezentowania swojego stanowiska w wielu sprawach. Ma także prawo do oficjalnych kontaktów z przedstawicielami władz. Stąd równolegle w ukraińskim parlamencie trwają prace nad ustawą o "cywilizowanym lobbingu". Tak by można prezentować swój punkt widzenia oficjalnie, a nie na zasadzie tajnej, korupcyjnej.

Niezbędne jest też dodanie surowych przepisów wykonawczych dla polityków, nawet z karami więzienia, dla oszukujących w deklaracjach majątkowych. Podstawą wszystkiego powinna być jawność. Fundamentem siły gospodarki powinien być niezależny od bieżącej działalności politycznej Bank Narodowy. To samo dotyczy wymiaru sprawiedliwości, politycznej kontroli nad służbami specjalnymi czy policją. Dalej niezbędny jest również, niezależny od aktualnej sytuacji politycznej, komitet antymonopolowy. Powinien on mieć możliwość wymuszania podziału struktur monopolistycznych już powstałych. Ponadto konieczna jest centralna instytucja kontrolna oraz działająca jak policja, służba antykorupcyjna.

Nie można potencjalnego wojennego sukcesu zmarnować poprzez porażkę późniejszego procesu odbudowy kraju. To musi być gigantyczne sprzężenie wszystkich możliwości. Tak by odbudowa ukraińskiego potencjału biznesowego trwała jak najkrócej. Bo jak na razie to władze ukraińskie codziennie uzupełniają pracowicie spis niszczonej przez rosyjską agresję infrastruktury.

Z procesu odbudowy nie należy wykluczać także ukraińskiego biznesu. Achmetow ogłosił, że jest gotów odbudować zakłady metalurgiczne w Mariupolu. Tyle, że nie wiadomo, czy starczy mu na to środków. W odbudowie musi więc pomóc państwo, szukając międzynarodowych dotacji czy inwestorów wspomagających. Nikt jednak nie wie jak to będzie wszystko działało w praktyce. Muszą się więc zakończyć działania wojenne, a potem powstaną konkretne ramy prawne, dla każdej działalności w dziedzinie odbudowy państwa ukraińskiego. Specjalnie wyznaczone instytuty rozpracowują teraz tylko modele teoretyczne, które będą omawiane na specjalnej międzynarodowej konferencji, jaka w czerwcu ma się odbyć w Londynie.

Ukraińcy tracą mieszkania, ale mają dostać rekompensaty

Przez wojnę zniszczenia są ogromne. Ludzie tracą całe majątki, mieszkania...

- Obecnie trwa praca nad zasadami kompensaty obywatelom strat wojennych. Przede wszystkim chodzi tu o kompensatę za stratę zniszczonego mieszkania czy domu. Prawo w tej sprawie zostało już przegłosowane w parlamencie. W budżecie na 2023 rok już nawet zagwarantowano pewne sumy potrzebne do realizacji tego zobowiązania. Równolegle trwają prace nad zasadami kompensaty dla biznesu. Wszyscy zdają sobie sprawę, że tu już chodzi o wielkie pieniądze. No więc trzeba rozstrzygnąć kwestię jak ma te straty państwo rekompensować.

Zakładamy, że dzięki pieniądzom z Zachodu, państwo będzie też stać na tanie kredyty. Banki otrzymywałyby rekompensaty przy udzielaniu kredytów inwestycyjnych. Od tego jak szybko wprowadzimy taką politykę kredytową, zależy rozwój gospodarki całego kraju. Następnym krokiem musi być bardzo liberalna polityka podatkowa. Ukraina powinna stać się taką swoistą europejską strefą wolnocłową. Niskie podatki to byłaby taka rekompensata za wszelkie ryzyka, jakie ponoszą firmy inwestujące w gospodarkę państwa, do tej pory uwikłanego w wojnę.

Trudno sobie wyobrazić jakieś specjalne preferencje dla polskiego kapitału na Ukrainie

Czy jest możliwe, że to polskie firmy dostaną jakieś preferencje przy odbudowie ukraińskiej infrastruktury? Czy są możliwości prawne, by takie preferencje Kijów wprowadził? Tak, by to z jednej strony nie stanowiło jakiegoś działania korupcjogennego, ale z drugiej strony, by polski biznes czuł się jakoś preferowany w rozdziale zleceń.

- Indywidualnych preferencji dla polskiego biznesu jak na razie nikt nie proponuje. Bo to byłoby niezgodne z prawami unijnymi. Tyle, że choćby z racji na bliskość geograficzną, kulturową i tak polski biznes będzie miał faktyczne preferencje w kontaktach mających zaowocować konkretnymi kontraktami.

Odbudowa Ukrainy to jednak nie tylko kwestia odbudowy zniszczonej substancji. To także możliwości inwestycyjne. Nikt nie wie jak zakończy się wojna i jak to wpłynie na możliwości absorpcyjne obcego kapitału na Ukrainie. Trudno więc mówić o rozkładzie ryzyka potencjalnym inwestorom. Dlatego też w Kijowie przedstawia się krajom zachodnim propozycję ustanowienia jakiegoś międzynarodowego systemu ubezpieczeń dla przychodzącego biznesu. Jeśli taki system zostanie wypracowany, to będzie ułatwieniem dla wszystkich potencjalnych inwestorów. Jeśli zaś chodzi o udział polskiego biznesu w odbudowie Ukrainy, to wszystko będzie zależało od tegoż biznesu i wielkości kapitału, jaki będzie on chciał zaangażować w Ukrainie.

Ponadto bardzo ważne wydają się kontakty na poziomie samorządowym. Wiele regionów, miast w Europie (także z Polski) podpisuje umowy o współpracy z samorządami ukraińskimi. One powinny także zawierać punkty o udziale kapitału, z tych miejscowości, w odbudowie lokalnej infrastruktury i późniejszych rozliczeń.

Ukraina potrzebuje nie tylko kapitału. Równie ważne może być wykorzystanie siły roboczej. Nasza populacja została mocno naruszona przez wojnę. Ponadto nie wiemy, czy te miliony emigrantów, którzy ewakuowali się na Zachód podejmą decyzję powrotu, czy też pozostanie w kraju obecnego osiedlenia. Wyobrażam sobie więc sytuację, że polskie firmy budowlane będą u nas głównymi wykonawcami zleceń. Wszystko jedno czy jako generalny wykonawca, czy jako podwykonawca międzynarodowych korporacji.

W Polsce obecnie bardzo głośna jest sprawa "osiadania" ukraińskiego zboża w naszym kraju. Choć formalnie miało ono tylko przejechać przez Polskę, do jej portów i być dalej ekspediowane do krajów "trzeciego świata". Kto jest eksporterem tego zboża? Państwo czy konkretne firmy?

- Praktycznie cały eksport ukraińskiego zboża to działalność firm komercyjnych. Państwo ma tylko wpływ na stawki celne, przewozowe i samo pozwolenie na przejazd przez granicę. Sprzedaż w Polsce zboża to więc działanie prywatnych podmiotów. Ze strony polskiej jak i ukraińskiej. Tam więc należy szukać źródeł procederu. Zadaniem polskich władz byłoby ustanowienie takich zasad, które by czyniły sprzedaż ukraińskiego zboża w Polsce nieopłacalnym. Na razie może więc sposobem na chwilowe ograniczenie procederu będzie to, że strona ukraińska powstrzyma się od eksportu do Polski pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Potem zostałyby wypracowane procedury, związane z ograniczeniami w eksporcie.

Na Ukrainie sprawa zboża jest praktycznie nieobecna w mediach. Bardziej ukraińskie media interesują się tym, ile zboża ukradli (z okupowanych ziem) Rosjanie i co z nim zrobili. Ukraina jest bardzo zainteresowana eksportem zbóż. Do tej pory często sprzedawaliśmy zboże ze zbiorów 2021 roku. Teraz zaś trzeba będzie sprzedać z magazynów zbiory z 2022 i nawet 2023 roku. Nikt nie wie ile tego ostatecznie będzie.

Ukraina będzie działać w jakiejś formule współdziałania z instytucjami unijnymi. Jak należy wdrożyć mechanizmy unijne do ukraińskiej praktyki?

- Musimy w pełni podłączyć się pod europejski system elektroenergetyczny. Wprowadzić także standardy techniczne stosowane w Unii. Ukraina musi też dostosować się do europejskich standardów odnośnie rozwoju zielonej energetyki. Kolejnym elementem integracji z Zachodem jest połączenie systemów transportowych. To nie tylko drogi. To także dopuszczenie naszych firm i kierowców do pracy na rzecz zleceniodawców z całej Europy. Do tej pory mieliśmy zbyt mało certyfikatów na świadczenie takich usług.

Trzeba też wprowadzić na granicy absolutnie europejskie normy celne, zasady kontroli, oprzyrządowanie. Nasi celnicy obecnie nie mogą sobie dać rady z bieżącymi odprawami nadchodzącej pomocy humanitarnej. Dostosowywanie standardów musi też dotyczyć choćby ujednolicenia zasad funkcjonowania szpitali. Choćby w konstrukcji samych lecznic, ich wyposażenia, rodzaju oddziałów, przepływu dokumentacji. Tak, by lekarz w Kijowie robił mniej więcej to samo (i tak samo), co lekarz w Warszawie lub Berlinie.

Infrastruktura transportowa jako początek odbudowy

Od czego jednak zacząć odbudowę?

- Od infrastruktury. Na początek drogi. Ale także udrożnienie transportu rzecznego jak i kolejowego. Infrastruktura może być kołem zamachowym ukraińskiej gospodarki w czasie powojennym. Następnym krokiem musi być odbudowa całej sieci energetycznej. Przy czym, tak jak w przypadku infrastruktury transportowej, to musi być odbudowa i rozbudowa wedle zasad europejskich. Także z rozbudową urządzeń do pozyskiwania odnawialnych źródeł energetyki. Potem infrastruktura socjalna - wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków.

Dopiero na kolejnym miejscu byłaby odbudowa potencjału przemysłowego. Problemem niewątpliwie będzie odbudowa systemu oświaty. On jeszcze się nawet nie podniósł po pandemii, a już przyszła wojna. Tysiące dzieci od trzech lat nie uczęszczają do szkół. Teraz, na dodatek, budynki szkolne są zniszczone. Szczególnie ważne wydaje się rozpoczęcie zajęć dla studentów. Bo przecież to nasze kadry. Teraz te kadry w większości są zmobilizowane i walczą za ojczyznę. Trzeba będzie prędzej czy później jakoś przekonać ich do powrotu do szkolnej ławy.

Jak wygląda obecnie sytuacja w największych ukraińskich firmach? Jaka jest ich przyszłość?

- Na wschodzie wiadomo - zniszczenie infrastruktury wraz całymi firmami. Na zachodzie i w centrum firmy telefonii komórkowej mówią nawet o wzroście swoich przychodów. Szczególnie w zachodnich rejonach kraju. Ten wzrost obrotów sięga nawet 24 proc. To skutek wysokiej inflacji. A więc wzrost będący niższym od skali inflacji to de facto spadek. Z drugiej strony te sieci telefoniczne w zachodnich rejonach kraju mają więcej klientów, z racji na wielką liczbę wewnętrznych emigrantów ze wschodnich rejonów kraju. Tym bardziej, że często byli to bogaci ludzie biznesu, którzy tylko przenieśli swoją działalność ze wschodu na zachód.

Działają w całym kraju różne fundusze, które zajmują się skupowaniem mieszkań w Kijowie czy Charkowie. Nawet takich mieszkań, których fizycznie już nie ma. Jest przecież nadzieja, że w tych miejscach powstaną nowe domy. Oczywiście sprzedaż nieruchomości odbywa się po cenach niższych, nawet do 50 proc. niźli ich wartość przedwojenna. Te firmy wiedzą, co robią. Zdają sobie sprawę z ryzyka. Jednocześnie wierzą w zwycięstwo wojenne Ukrainy.

W jakich dziedzinach biznesu ukraińskiego widzi pan potencjał wzrostu po zakończeniu wojny?

- Do tej pory zagraniczne inwestycje na Ukrainie wynosiły nie więcej jak 3-4 miliardy dolarów rocznie. Od przyszłego roku (zakładając, że zakończą się działania wojenne) spodziewamy się napływu kapitału w wysokości nie mniejszej jak 50 miliardów dolarów rocznie. To będą kredyty, inwestycje bezpośrednie, bezzwrotne granty od państw z G7. Na początek najbardziej skorzysta z tych pieniędzy sektor budownictwa.

Czy jednak sektor budowlany Ukrainy jest gotowy na przyjście tak ogromnych pieniędzy? Czy starczy infrastruktury budowlanej, maszyn, a także rąk do pracy?

W szczytowym do tej pory roku 2021 "przerób" w budownictwie to było nie więcej jak 5 miliardów dolarów. Wtedy firmom brakowało maszyn, materiałów, rąk do pracy. Rosły więc koszty i zarobki, które bywały już wyższe niż na Węgrzech czy w Polsce. Ceny materiałów budowlanych urosły wtedy aż o 40 proc. Widać więc, że niezbędne by były także wielkie inwestycje w infrastrukturę budowlaną. Maszyny i materiały budowlane to może być przyszłość każdego inwestora tak krajowego, jak i zagranicznego, chcącego zarabiać na Ukrainie. Bo może się okazać, że wynajęcie dźwigu czy betoniarki będzie droższe od wynajęcia... nowego mercedesa.

Jakie jeszcze branże prócz budownictwa będą się na Ukrainie rozwijały po zakończeniu działań wojennych?

- Na pewno nie zniknie zagrożenie wojenne ze strony Rosji. Bo przecież Rosja nigdzie nie odejdzie. Przekładając to na język gospodarki, bardzo będą się opłacały wszelkie biznesy związane z wyposażaniem naszych sił zbrojnych. Wszystko, co jest potrzebne żołnierzom. Od czołgów, samolotów do skarpet czy odzieży. Czołgów nie będzie produkował jakiś drobny biznesmen, ale już choćby aparaturę optyczną, czy najnowszej generacji drony można przecież zamawiać w mniejszych zakładach.

Tak się dzieje na Zachodzie. Państwowe zakłady zbrojeniowe Ukrainy wymagają wielkich inwestycji. To wymaga dużej ilości specjalistów, ale i także wykwalifikowanych robotników. Wzmożone inwestycje (wspomagane przez Zachód) w tej sferze mogą wynieść ukraińskich producentów broni do zupełnie nowej kategorii jakościowej. Produkcja broni to może być także wielki impuls eksportowy.

Mąka zamiast pszenicy - to ma być eksport ukraińskiego rolnictwa za kilka lat

Wasz kraj to spichlerz zbożowy świata.

- Zakładam, że za 15 lat nasz kraj nie będzie eksportował ani grama czystej pszenicy. Natomiast w to miejsce wejdzie eksport mąki pszennej, na której już obecnie można zarobić dwa razy więcej niźli na czystym zbożu. Na początek nawozy muszą być jednak zgodne z europejskimi normami. Potem odpowiedni park maszynowy, rodzaje upraw, ziarno siewne.

Bardzo liczymy na wsparcie Brukseli dla rolników. Takie, jakie otrzymują rolnicy w Unii. Przy czym patrząc na rozwój rolnictwa trzeba zwrócić uwagę, że Ukraina jest jednym ze sztandarowych przykładów zmian klimatycznych. To będzie miało wpływ na rodzaje upraw i technik rolnych. Do tego też trzeba pieniędzy, maszyn, zmian w uprawach, a także przeszkolenia ludzi zajmujących się rolnictwem.

W polskich mediach stało się ostatnio głośne oświadczenie jednego z pracowników ukraińskiego MSZ, że Ukraina jest gotowa do rozmów z Rosją na temat przyszłości Krymu.

- To jest raczej nieoficjalnie rzucony "balonik próbny". Ciekawe jak na to zareagują w Moskwie. Ciekawe też jak to przyjmą w, zawsze skłonnym do negocjacji z Putinem, Paryżu. Teraz zobaczymy czy w Moskwie w ogóle podejmą temat, jakie warunki ewentualnie zaproponują. Ja raczej jestem pesymistą w odniesieniu do jakichkolwiek negocjacji. Ukraińcy pewnie byliby przeciwni jakimkolwiek ustępstwom, a Putin też uważa, że dla niego liczy się tylko zwycięstwo.