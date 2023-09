Polskie firmy odwróciły się od ryzykownych rynków

Jak obecne realia gospodarcze, w tym hamowanie gospodarki, nadal wysoka inflacja i poziom stóp procentowych, wpływają na decyzje polskich firm dotyczące realizacji inwestycji zagranicznych? Jakich instrumentów finansowych używać z myślą o ekspansji na Ukrainie?

W WNP.PL rozmawiamy z Piotrem Kubą, wiceprezesem ds. inwestycyjnych PFR TFI.

Coraz bardziej zauważalne są efekty nearshoringu oraz rosnącego protekcjonizmu państw i regionalizacji produkcji.

Zdaniem wiceszefa PFR TFI, choć wyścig o dostęp do rynku ukraińskiego trwa, to nie mam mowy, by doszło do wypychania niektórych firm zagranicznych z Ukrainy.

- Potrzeby kapitałowe odbudowującej się Ukrainy będą duże. W sposób naturalny Polska i nasi przedsiębiorcy, poprzez swoją bliskość geograficzną, będą beneficjentem wielu przyszłych procesów i na tej odbudowie skorzystają. Rolą Funduszu Ekspansji Zagranicznej oraz pozostałych instrumentów PFR jest wsparcie naszego biznesu m.in. w inwestycjach typu green field w Ukrainie - mówi nam Piotr Kuba.

W podcaście WNP.PL wiceprezes PFR TFI przyznaje, że mają już przedsiębiorców, którzy przyglądają się i przygotowują się do kapitałowej ekspansji w Ukrainie.

max volume Gospodarka do słuchania. Podcast WNP.PL z Piotrem Kubą, wiceprezesem ds. inwestycyjnych PFR TFI

Państwo łata lukę na komercyjnym rynku? 600 mln zł czeka

W 2023 roku uruchomiony został nowy Fundusz Ekspansji Zagranicznej 2 z docelową kapitalizacją na poziomie 600 mln zł. Funduszem zarządza PFR i jest to instrument, który ma za zadanie wypełnić lukę rynkową.

- Trudniejszą formą ekspansji są przejęcia firm zagranicznych i dopasowanie ich do polskiego modelu, w którym spółka funkcjonuje. Rynek komercyjny nie ma oferty skierowanej z myślą o takich transakcjach. Ważne jest to, że nasze rozwiązanie funkcjonuje tylko na zagranicznym bilansie, nie obciążając bilansu spółki w Polsce. Innymi słowy: korzystając z instrumentów Funduszu Ekspansji Zagranicznej polski przedsiębiorca może dokonać inwestycji zagranicznej bez ryzyka obciążenia swojego bilansu w Polsce - wyjaśnia Kuba.

Wiceprezes funduszu dostrzega też wyraźny trend, jeśli chodzi o zagraniczne zachowania polskich inwestorów - są mniej skłonni do wchodzenia w bardziej ryzykowne rynki. To efekt m.in. utraty aktywów w Rosji w wyniku odwetowych działań władz tego państwa, które były reakcją na nakładane przez Zachód sankcje.

Firmy sięgają po nowe rynki, ale liczy się bezpieczeństwo i stabilizacja

- Ta perspektywa, że historia może się powtórzyć, zmusza przedsiębiorców do przemyślenia swoich aktywów na bardziej przewidywalnych rynkach. Ważne, by lokować swoje zakłady w takich regionach, by - pomimo napięć - nie powodowało to ryzyka utraty władzy czy wręcz własności firmy - dodaje.

Zdaniem Piotra Kuby wchodzimy obecnie w nowy - pod względem jakościowym - okres.

- To się jednak nie dzieje od wczoraj. To są trendy, które rozpoczęły się jeszcze przed pandemią np. w wyniku napięć między Ameryką a Chinami. To wyznacza nowy rytm przynajmniej dla części sektorów. Mam na myśli m.in. wysokie technologie, czy te powiązane z bezpieczeństwem - kończy wiceprezes PFR TFI.