Polskie firmy szykują się do odbudowy Ukrainy. Chodzi o 500 mld dolarów

- Podejmujemy wszelkie działania, które pozwolą na jak najszybsze przywrócenie wymiany handlowej i współpracy gospodarczej między Polską i Ukrainą do skali, którą pamiętamy jeszcze sprzed wybuchu wojny - mówi Krzysztof Drynda, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Przed Ukrainą długi i kosztowny okres odbudowy.

Jak mówi prezes PAIH, polskie firmy są zainteresowane powrotem na Ukrainę i odbudową kraju po wojnie.

Trzeba jednak pokonać istniejące bariery, co już się dzieje.

Wojna w Ukrainie trwa już od ponad 200 dni i wciąż ciężko przewidzieć jakiekolwiek rozstrzygnięcia. Największe straty notowane są w obszarach przemysłu, infrastruktury i biznesu. Aktualnie szacuje się, że na odbudowę zniszczonego wojną kraju potrzebne będzie minimum 500 mld dolarów.

Przed Ukrainą długi i kosztowny okres odbudowy, w którym z pewnością będzie potrzebować wsparcia. Polska Agencja Inwestycji i Handlu już teraz podejmuje działania na rzecz wznowienia eksportu i powojennej odbudowy tego kraju.

Współpraca na rzecz przygotowań do powojennej odbudowy Ukrainy

W pierwszej kolejności agencja chce stworzyć bazę polskich przedsiębiorców chcących działać na rzecz odbudowującej się Ukrainy. Prowadzi w tym celu konsultacje branżowe.

- Odzew jest bardzo duży. Ponad 1200 firm zgłosiło się do naszego programu, poświęconego odbudowie Ukrainy. Robimy na razie katalog firm, w konsultacjach sektorowych udział wzięło ponad 800 przedsiębiorców. To pokazuje, jak duże zainteresowanie jest rozpoczęciem działalności na Ukrainie lub powrotem do tego, co było przed wojną - mówi WNP.PL Krzysztof Drynda, prezes PAIH.

Jak dodaje, podobnie duże zainteresowanie widać po stronie ukraińskiej.

- W tej chwili przed nami katalogowanie różnego rodzaju barier i wyzwań, które stoją przed polskimi przedsiębiorcami. Jeszcze we wrześniu odbędą się międzyrządowe konsultacje polsko-ukraińskie, podczas których omawiane będą poszczególne postulaty, zgłaszane podczas konsultacji. Część tych barier jest do rozwiązania po polskiej stronie, część po ukraińskiej, część wymaga współpracy bilateralnej. Natomiast wierzymy, że odbudowa Ukrainy na szeroką skalę będzie mogła się rozpocząć jak najszybciej – mówi nasz rozmówca.

Powrót na Ukrainę nie będzie łatwy. Do pokonania wiele barier

Do największych trudności, z jakimi mierzą się obecnie polscy przedsiębiorcy, działający na Ukrainie, prezes PAIH zaliczył przede wszystkim drożność przejść granicznych.

- Wymiana handlowa zaczyna wracać na normalne tory, natomiast różnego rodzaju utrudnienia powodują, że ciężarówki stoją na granicach przez wiele godzin. To jest bariera do zniwelowania zarówno po polskiej, jak i ukraińskiej stronie – mówi Krzysztof Drynda, dodając, że określone działania są już podejmowane, jak chociażby wyłączenie części przejść granicznych dla ruchu ciężarowego czy tworzenie nowych punktów odpraw.

Na tym jednak nie kończą się problemy w relacjach handlowych z Ukrainę. Dużym wyzwaniem, szczególnie pod kątem logistycznym, jest również kwestia niechęci ubezpieczycieli do ubezpieczeń na ukraińskim rynku. Pojawiają się nawet trudności z wjazdem leasingowanych samochodów na teren objętego wojną kraju.

- Te problemy również są rozwiązywanie. Przykładowo nasz partner KUKE wrócił z ubezpieczeniami kontraktów handlowych z Ukrainą. Podejmujemy wszelkie działania, które pozwolą na jak najszybsze przywrócenie wymiany handlowej i współpracy gospodarczej między Polską i Ukrainą do skali, którą pamiętamy jeszcze sprzed wybuchu wojny – mówi Krzysztof Drynda.

Na polskich eksporterów czekają okazje na zagranicznych rynkach

Powojenna odbudowa Ukrainy będzie też jednym z tematów PAIH Forum Biznesu 2022, które wkrótce odbędzie się na Stadionie Narodowym, ale nie jedynym. Wodór, medtech, e-commerce takie tematy też znalazły się w agendzie wydarzenia.

- Będzie to okazja do tego, żeby w jednym miejscu przedsiębiorca mógł porozmawiać z wszystkimi naszymi 54 zagranicznymi biurami handlowymi, dyskutując również w poszczególnych sektorach. Wybraliśmy kilka sektorów, które są bardzo perspektywiczne, wybraliśmy również kilka kierunków geograficznych, które są dla nas niezwykle istotne – mówi Krzysztof Drynda, dodając, że działania te mają sprawić, by polskim firmom łatwiej było wychodzić za granicę, stawiać pierwsze kroki na poszczególnych rynkach.

- Dzisiaj dużym wyzwaniem dla nas jest to, żeby coraz więcej firm chciało eksportować i na tym bardzo mocno chcemy się skupiać. Będziemy bardzo mocno zachęcać polskie firmy, żeby myślały o ekspansji zagranicznej nie tylko w samej Unii Europejskiej, ale także w tych dalszych destynacjach, bo tam jest bardzo dużo okazji biznesowych do wykorzystania - dodaje prezes PAIH.