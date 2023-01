Polskie inwestycje na Ukrainie mogą wzrosnąć prawie 30-krotnie

Skala polskich inwestycji bezpośrednich w Ukrainie może wzrosnąć do 30 mld dol. w najbliższych 5 latach; to prawie 30-krotny wzrost - ocenił Polski Instytut Ekonomiczny.

Odbudowa Ukrainy będzie wymagała znaczącego udziału zachodnich partnerów. Wskazali, że w wyniku wojny zdewastowane zostało ponad 100 tys. km kw. tego kraju.

Kijowska Szkoła Ekonomii wskazuje, że łączne straty infrastrukturalne Ukrainy wyniosły 136 mld dol. Szczególnemu zniszczeniu uległa infrastruktura cywilna i energetyczna.

Według ekspertów zaangażowanie polskich firm w odbudowę Ukrainy będzie widoczne m.in. w sektorze energetycznym, budownictwie, usługach finansowych.

Eksperci zwrócili uwagę, że Polska aktywnie wspiera Ukrainę w wysiłkach wojennych. We wrześniu ubiegłego roku wartość eksportu z Polski do Ukrainy była wyższa o 46 proc. niż w 2021 r., a import o 23 proc. - wskazali, powołując się na dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego. "Jest to wynik dużego wsparcia w postaci eksportu broni oraz znaczącej pomocy humanitarnej dla Ukrainy" - stwierdzono w najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE". Przypomniano, że dochód z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich w Ukrainie wzrósł, według NBP, z minus 34 mln euro w 2014 r. do rekordowych 130 mln euro w 2021 r.

Analitycy wskazali na duży potencjał przyszłej współpracy z Ukrainą. "Na konferencji w Lugano ustalono, że Polska i Włochy będą odpowiedzialne za odbudowę Donbasu, jednego z najbardziej zdewastowanych regionów Ukrainy. Patrząc na wielkość tej części Ukrainy, projekty rozwojowe będą odpowiadały za około 15-20 proc. łącznej wielkość Planu Odbudowy, co stanowi wartość rzędu 150-200 mld dol." - podkreślono. Zwrócono uwagę, że rząd Ukrainy podjął działania usprawniające współpracę z Polską - wdrożył m.in. ustawę o specjalnym statusie Polaków w Ukrainie, która ułatwia prowadzenie działalności.

Oprócz bezpośredniego zaangażowania w odbudowę Ukrainy, skala polskich inwestycji bezpośrednich w tym kraju może wzrosnąć do 30 mld dol. w najbliższych 5 latach - szacuje PIE. "Zaangażowanie będzie widoczne m.in. w sektorze energetycznym, budownictwie, części przemysłu czy usługach finansowych. To prawie 30-krotny wzrost" - podkreślono. Analitycy przypomnieli, że według szacunków NBP w 2021 r. bezpośrednie inwestycje z Polski wynosiły 1,2 mld dol.

Według PIE główne nakłady przy odbudowie Ukrainy wiążą się z: odbudową i modernizacją infrastruktury (235 mld dol.), odbudową logistyki i integracji z UE (160 mld dol.) oraz niezależnością energetyczną i Zielonym Ładem (130 mld dol.).

Łączny koszt projektów powojennej odbudowy Ukrainy wyniesie ponad 1 bln dol. - wskazali analitycy PIE, powołując się na wyliczenia władze ukraińskich oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. "Zdecydowana większość kosztów związana będzie z bezpośrednią integracją z państwami Unii Europejskiej, w tym z Polską" - podsumowali.