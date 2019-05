Polskie inwestycje w Afryce [RAPORT]

Największym zainteresowaniem polskich inwestorów cieszy się Lagos, największe miasto w Nigerii. Potem jest Nairobi, stolica Kenii, zaś na końcu Abidżan, stolica Wybrzeża Kości Słoniowej. Tak wynika z raportu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, którym podsumowano zeszłoroczne działanie agencji w Afryce.





Branża spożywcza, materiały wykończeniowe, kafelki

Od mleka, przez opony, po meble

Aktywna sprzedaż

Wiedza i technologia

Dobra perspektywa dla polskich inwestorów na lata

- Przy starannym przygotowaniu inwestycji i wybraniu odpowiedniego kraju, zysk rocznie może wynieść między 12 a 15 proc. – ocenia rynek na Czarnym Lądzie Jan Wieliński, ekspert od Afryki Subsaharyjskiej, wieloletni ambasador Polski w krajach afrykańskich, m.in. w Zimbabwe. Teraz jest m.in. doradcą w Krajowej Izbie Gospodarczej, w której współorganizuje misje gospodarcze do Afryki dla polskich biznesmenów.- Gdzie inwestować? Niektóre kraje zostały już wybrane. To państwa, w których funkcjonują polskie placówki dyplomatyczne i zagraniczne biura handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Są to: Etiopia, Kenia, Tanzania, RPA, Angola, Nigeria, Senegal. To także kraje Afryki Północnej jak Egipt, Algieria, Tunezja, Maroko. Aktualnie największa gospodarka Afryki to egipska. Następnie nigeryjska i dopiero na trzecim miejscu jest południowoafrykańska. Jednak RPA jest z punktu widzenia naszych interesów teraz najważniejsza. RPA jest jednocześnie najbardziej technicznie rozwiniętym państwem. Sam rynek żywności w Nigerii jest warty dziś ok. 12,5 mld dolarów. A wkrótce cały afrykański rynek żywności będzie wart 110 mld dolarów. Warto się więc tym interesować, tam eksportować i inwestować – zdradza dyplomata.PAIH podaje, że w zeszłym roku zapytań polskich firm dotyczących działania w Afryce było 700 w 8 biurach: Algier – 80; Casablanca – 42; Kair – 54; Nairobi – 117; Addis Abeba – 100; Abidżan – 21; Lagos – 172; Dakar – 108.Czytaj też: Polacy pierwsi na rynku cyny w Rwandzie Ponadto, kierownicy poszczególnych biur handlowych określili perspektywy dla polskich inwestorów na najbliższe lata w Afryce.I tak, biuro w Dakarze ocenia, że Senegal jest rynkiem stabilnym i jednym z najbardziej atrakcyjnych w kwestii bezpieczeństwa inwestycyjnego. Było to pierwsze państwo w regionie, które wprowadziło w życie ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP). Regulacje nadają uporządkowane ramy instytucjonalne i dobrze zdefiniowane procedury przy angażowaniu partnerów technicznych i inwestorów prywatnych. Kilka czynników wpływa dodatkowo na atrakcyjność tego regionu. W 2014 r. rząd w Dakarze wprowadził reformy strategiczne dotyczące gospodarczego i społecznego modelu rozwoju Senegalu. Przyjął m.in. Plan Senegal Emergent (PSE), którego celem jest przyspieszenie wzrostu gospodarczego kraju. Motorami rozwoju ma być sześć sektorów produkcyjnych, w tym infrastruktura transportowa i budownictwo. Program ten jest realizowany i wchodzi w drugą fazę, która nabierze tempa po obecnych wyborach prezydenckich.Senegal jest bramą do przeszło 100-milionowego rynku ośmiu państw Zachodnioafrykańskiej Unii Gospodarczej, ze wspólną walutą i strefą wolnego handlu. To powoduje, że ma ogromny potencjał do bycia liderem w regionie. Odkrycie trzecich co do wielkości złóż gazu w Afryce oraz dużych zasobów ropy naftowej spowodowało ogromne zainteresowanie i napływ inwestorów z różnych części świata. Stosunkowo wysoki poziom bezpieczeństwa, w porównaniu z krajami sąsiadującymi, powoduje też zdecydowanie większy napływ kapitału nie tylko międzynarodowego, ale również z krajów ościennych. Utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej dało firmom możliwość korzystania z wielu ulg podatkowych nawet do 50 lat, w tym z obniżenia CIT, zwolnienia z ceł i podatku VAT na import urządzeń i półproduktów. Ważne było też stworzenie organizacji APIX – mającej na celu wsparcie każdej firmy chcącej inwestować w Senegalu (one stop shop).- To kraj atrakcyjny inwestycyjnie. Senegal jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się w Afryce, ze stabilnym wzrostem PKB (7 proc. w ub. roku). Kraj realizuje szeroki program inwestycyjny. Zbudowano lotnisko, rozbudowano sieć dróg. Ma powstać nowe centrum administracyjne kraju. Planowany jest dalszy rozwój infrastruktury i dywersyfikacja sektora przemysłowego. Senegal jest atrakcyjny także pod względem zasobów naturalnych: złota, fosforytów, rud żelaza. Odkryto zasoby ropy i gazu. Strategicznie położony port w Dakarze to wrota do Afryki Zachodniej. Powołana przez rząd Senegalu Agencja Promocji Inwestycji stanowi ważny instrument wspierania zagranicznych inwestycji w kraju – przyznaje Jan Wieliński.PAIH podaje, że polscy przedsiębiorcy mogą liczyć na zyski we wszystkich obszarach w tym kraju. Bo rynek senegalski jest chłonny, a rodzima produkcja prawie nie istnieje, wszystko jest importowane z zagranicy. Skala inwestycji zależy od samego inwestora, ale warto skupić się na: przetwórstwie owocowo-warzywnym, przechowalnictwie, materiałach wykończeniowych, służbie zdrowia, logistyce. Ostatnio firma Auchan oznajmiła, że ich największy problem leży nie w liczbie sklepów, a w znalezieniu firmy, która będzie w stanie obsługiwać dostawy. Rynek części samochodowych to też ogromny potencjał. Infrastruktura, zarządzanie odpadami – kolejne warte uwagi.Polska dobrze kojarzy się w Senegalu, nie tylko ze względu na to, że jest częścią EU, ale też dlatego, że wielu studentów senegalskich ukończyło polskie uczelnie. Brak jest naleciałości historycznych (kolonialnych), a polskie towary uznawane są za dobrej jakości.Biuro w Dakarze zorganizowało misję gospodarczą dla pięciu polskich firm z branży spożywczej. Dwie z tych firm rozpoczęły współpracę z senegalskimi partnerami. Wymienić można firmę Bogutti, której produkty są dostępne w sieciach supermarketów oraz na stacjach benzynowych w Senegalu. Firma Wkręt-Met (Klimas) podpisała umowę o współpracy. Ich towary będą dostępne w pierwszym polskim salonie materiałów wykończeniowych. Do tej pory nie można było zobaczyć jakości polskich produktów wykończeniowych. W salonie dostępne będą też produkty innych firm jak: Swiss Krono, Okna Konieczny, pokrycia dachowe POLONICA, Drzwi Elkado, kafelki Tubandzin, meble BIM i inne. Wszystkie firmy zdecydowały się na współpracę dzięki wsparciu biura. Pracuje ono teraz nad dużym zamówieniem dotyczącym budowy szpitali oraz stworzenia centralnej hurtowni polskich części samochodowych na Afrykę Zachodnią.Czytaj też: Chcesz kupić zagraniczną spółkę? BGK może sfinansować transakcję Biuro handlowe w Casablance podaje, że Królestwo Maroka jest siódmą gospodarką Afryki o stabilnym, na poziomie 4-5 proc., wzroście PKB i kilkoma wiodącymi gałęziami gospodarki jak: wydobycie fosfatów, uranu, przemysł samochodowy, tekstylny, rolniczy, nowe technologie, centra usług dla biznesu. Władze Maroka prowadzą politykę przyjazną biznesowi. Widać to na poziomie legislacyjno-administracyjnym (porozumienia handlowe, ulgi dla inwestorów, uproszczone procedury wymiany handlowej i otwierania firm) oraz infrastrukturalnym (sieć autostrad, nowoczesne lotniska, porty, w tym o największej przepustowości na morzu Śródziemnym port Tanger Med, pierwsza szybka kolej Casablanca-Tanger). Potężne kontrakty infrastrukturalne i umowy handlowe zostały w ostatnich latach podpisane z Rosją, Chinami i Arabią Saudyjską. Maroko ma ambicje uczynić Casablankę ważnym centrum finansowym i liderem regionalnym w tym sektorze. Projekt Casa Finance City (CFC) dynamicznie się rozwija. Miasto przeznaczyło 40 ha i w najbliższych latach 250 000 m2 powierzchni biurowej ma być oddane do użytku.Według danych GUS, nasza wymiana z Marokiem w 2018 r. wyniosła 2,2 mld zł, z czego eksport do Maroka 1,2 miliarda. Główne towary, które sprzedajemy, to: rolno-spożywcze (mleko w proszku, sery), części samochodowe, opony, AGD, kosmetyki, meble, tekstylia, siarka. Rozwija się też turystyka. Obecność Polski w UE ułatwia kontakty biznesowe ze względu na preferencyjne umowy gospodarcze między Marokiem a Unią.Zagraniczne Biuro Handlowe w Casablance od początku funkcjonowania (październik 2018) nawiązało 240 kontaktów biznesowych, głównie z branży: rolno-spożywczej, budowlanej, samochodowej, meblarskiej, kosmetycznej. Branża spożywcza jest obiecująca dla naszych kontaktów eksportowych. Biuro prowadzi rozmowy z działem przetargów kolei państwowych o wprowadzeniu polskich dostawców. Planowana jest misja rozpoznawcza do Sahary Zachodniej, czyli na teren objęty przywilejami podatkowymi i programami inwestycyjnymi w rozwój infrastrukturalny.ZBH w Nairobi podało, że 205 polskich firm zaangażowanych jest w Kenii od początku działalności biura. W zeszłym roku dołączyło 97 nowych polskich firm. Ze 117 firm, które otrzymały pomoc biura w zeszłym roku, dominowały te z sektora rolno-spożywczego i rynku budowlanego (producenci materiałów budowlanych i wykończeniowych). Przedstawiciele 27 polskich firm odwiedzili Kenię w 2018 r., korzystając z przestrzeni co-workingowej w Nairobi.Biuro dzięki współpracy z Kenya Investment Authority pomogło w rejestracji ośmiu nowym na rynku kenijskim podmiotom biznesowym. Są to: Faspol East Africa Ltd, WS East Africa Ltd, Smart Bull Ltd, RTLAB Ltd, eMedica Ltd, Kite Motion Kenya Safari Ltd, Sava Furniture Ltd, Stagtek EA Motors Ltd. Z listy firm współpracujących z ZBH Nairobi 12 polskich firm prowadzi sprzedaż w Kenii i ma odnotowane więcej niż jedno zamówienie na swoje produkty lub usługi w tym kraju.Biuro w Nairobi współpracuje z kenijskimi dystrybutorami, którzy sprowadzają polskie produkty takich firm jak: Wedel, Sante czy Barleycup (Grana).Czytaj też: Sankcje gospodarcze a ryzyko w handlu międzynarodowym. O czym każdy przedsiębiorca musi pamiętać? Perspektywy dla polskich inwestorów zainteresowanych Algierią są zachęcające z kilku powodów. Rynki afrykańskie charakteryzują się dużym zapotrzebowaniem na wiedzę i technologie w dziedzinach, w których nasi przedsiębiorcy rozwinęli wysokie kompetencje, np.: rolnictwo, przetwórstwo spożywcze, produkcja części i komponentów do pojazdów.W wielu sektorach lokalne zdolności produkcyjne pozostają na stosunkowo niskim poziomie i nie są w stanie zaspokoić potrzeb rynku. Silny wzrost demograficzny przekłada się na wzrost popytu na produkty i usługi. Polityka handlowa Algierii wspiera rozwój lokalnej produkcji, dążąc do ograniczenia importu gotowych wyrobów, które są już wytwarzane przez przemysł krajowy.Obszary, w których polscy inwestorzy mogą liczyć na zyski, to:- przetwórstwo spożywcze. Algieria posiada ograniczone możliwości w zakresie przetwórstwa spożywczego, w szczególności warzyw i owoców, pomimo dostępności surowców i rosnącego popytu na tego rodzaju produkty. Rozwój branży ograniczał do tej pory brak know-how.- części i komponenty samochodowe. Rozwój lokalnej produkcji motoryzacyjnej, wraz z systemem poddostawców, jest jednym z priorytetowych założeń algierskiej strategii rozwoju przemysłu.W Algierii Polska kojarzy się dobrze, między innymi dzięki silnym więzom gospodarczym, jakie łączyły nasz kraj od początku lat 60. Wielu Algierczyków odwiedzało nasz kraj w celach zawodowych, naukowych lub prywatnych. Członkostwo w UE stanowi dla Polski dodatkowy atut. Jest traktowane jako świadectwo jakości oferowanych produktów i rozwiązań. A dzięki zapisom Umowy Stowarzyszeniowej UE-Algieria, towary produkowane w UE (w tym w Polsce) podlegają przy imporcie niższym stawkom cła. Różnica potrafi wynosić kilkadziesiąt punktów procentowych. Branże dominujące to: rolno-spożywcza, motoryzacyjna, medyczna. Największe sukcesy są we wsparciu w wejściu na rynek algierski polskich producentów i dostawców instalacji LPG dla pojazdów.Egipt jest krajem rozwijającym się z wieloma możliwościami inwestowania. Rząd egipski ulepsza i uruchamia wiele nowych projektów, jak np. „nowa stolica” między Kairem i Suezem. W tym megaprojekcie znajdować się będą strefy przemysłowe, biznesowe, lotnisko, szpitale, szkoły, uniwersytety, elektrownie oraz mieszkania dla 5 mln ludzi. Jest to dobra perspektywa dla polskich inwestorów na najbliższe lata.Egipt ma dobry czas do inwestowania. Są umowy międzynarodowe o współpracy handlowej z UE, EFTA, GAFTA, COMESA. A także umowy dwustronne o wymianie handlowej z Libanem, Marokiem, Tunezją, Jordanią, Libią, Irakiem i Turcją. W Egipcie jest tania siła robocza. Są strefy ekonomiczne i wolnocłowe (z dostępem do Kanału Sueskiego). Zawarto porozumienia handlowe PL-EG: bilateralne umowy gospodarcze o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, unikaniu podwójnego opodatkowania, współpracy w dziedzinie nauki i techniki, ustanowieniu regularnej komunikacji lotniczej, współpracy w transporcie morskim, współpracy w turystyce. Trudności w Egipcie są z wejściem na rynek ze względu na utrudnione procedury i wymogi. Jednak dzięki obecności ZBH w Kairze, polskie firmy mogą liczyć na pomoc.Polscy inwestorzy mogą liczyć na zyski w innowacyjnej technologii, energii odnawialnej, sprzęcie medycznym. Dzięki umowom międzynarodowym o współpracy handlowej, polski inwestor może eksportować z Egiptu na Bliski Wschód i Afrykę, nie ponosząc dużych kosztów za transport, cło i podatki. Polski produkt ma dobrą opinię i jest coraz częściej rozpoznawalny w Egipcie. Dzięki temu firmy egipskie same zgłaszają się do biura w Kairze i wyrażają chęć współpracy z Polską, chwaląc polski produkt jako dobry jakościowo i cenowo. Polska obecność w UE oznacza, że spełnia wymagania UE. Egipt ma podpisaną umowę o współpracy handlowej z UE, więc ułatwia to wymianę handlową.ZBH Kair pomogło 300 firmom od momentu otwarcia. Zapytania od biznesmenów są różne, np. na temat procesu rejestracji firmy lub produktu, prośby o kontakty do firm egipskich, zapytania na temat specyfiki rynku i poszczególnych wymogów. Niektóre firmy decydują się na przyjazd do Kairu. Wtedy biuro organizuje kilkudniowe spotkania B2B, zwiedzanie poszczególnych targów. Branże dominujące to: rolno-spożywcza (mięso wołowe, drób, jabłka), odzieżowa, energii odnawialnej, sprzętu medycznego, kolejowa, budowlana oraz kosmetyczna.- Według szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego w ciągu najbliższych lat średni wzrost PKB kontynentu afrykańskiego będzie oscylował w graniach 6-7 proc. rocznie przez następne 20 lat. Biznes chiński, japoński, południowokoreański, indyjski, turecki silnie rozpycha się w Afryce. Francja i Wielka Brytania także umacniają swoje wpływy. Definiują swoją afrykańską politykę Amerykanie. Dlatego konkluzja jest jedna: jeśli Polacy chcą inwestować w Afryce, trzeba to robić teraz – radzi Jan Wieliński.