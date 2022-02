Polskie placówki dyplomatyczne na Ukrainie będą funkcjonować jak najdłużej to możliwe

Zależy to od rozwoju sytuacji, ale nasze placówki dyplomatyczne mają na terenie Ukrainy funkcjonować jak najdłużej to możliwe - podkreślił rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu był w czwartek gościem na antenie TVP Info. Podczas rozmowy został m.in. zapytany o to, jak długo będzie funkcjonować ambasada Polski na Ukrainie. "To zależy od rozwoju sytuacji, ale faktycznie, taka kierunkowa decyzja ze strony władz Polski była, że nasze placówki dyplomatyczne mają na terenie Ukrainy funkcjonować jak najdłużej to możliwe" - powiedział Müller.

"Pamiętajmy o tym, że po pierwsze - dla nas Ukraina jest ważnym partnerem, któremu chcemy też w ten sposób pokazać gest, jeżeli chodzi o wsparcie. Z drugiej strony - na terenie Ukrainy jest wielu Polaków, którzy potrzebują wsparcia w takich sytuacjach i dlatego też nasze placówki, co do zasady, jak najdłużej będą funkcjonowały. Ale oczywiście to zależy od rozwoju sytuacji militarnej. Nie wiemy, jak daleko Władimir Putin ma zamiar się posunąć" - zaznaczył.

Rzecznik rządu został również zapytany o to, czy jesteśmy gotowi na napływ osób z Ukrainy. "Przede wszystkim zaczniemy od tego, że najważniejszym scenariuszem jest scenariusz obrony tzn., że my musimy wesprzeć Ukrainę przez dostawy, działania dyplomatyczne, sankcję itd., aby do tego typu ruchu ludności ze względu na działania wojenne nie doszło" - podkreślił.

"Ale oczywiście, taki wariant ruchów ludności z terenu Ukrainy do innych krajów jest możliwy. Dlatego też jakiś czas temu minister spraw wewnętrznych i administracji przeprowadził weryfikację miejsc, w których te osoby mogłyby przebywać na terenie Polski i w przypadku przekroczenia granicy polsko-ukraińskiej jesteśmy do tego przygotowani, aby takiej pomocy udzielić. Ale wariantem bazowym jest wariant tego, żeby Ukraina mogła się obronić przed agresją rosyjską, przed atakiem na niepodległe państwo" - dodał.