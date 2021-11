Polskie relacje z Chinami są coraz więcej warte. Jedna ustawa może to jednak zepsuć

Znaczenie Chin dla Polskiej gospodarki stale rośnie. Warszawa wykonała ostatnio jednak ruch, którego dalsza realizacja może poważnie zirytować Pekin i popsuć to, co dotychczas udało się zbudować we wzajemnych relacjach.

Wymiana handlowa Polski z Chinami w latach przedpandemicznych notowała stałe wzrosty.

O konieczności pogłębiania współpracy gospodarczej z Chinami mówił w tym roku szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau.

Najnowszy projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wystawia jednak relacje polski-chińskie na ciężką próbę.

Ryzykowna gra z 5G