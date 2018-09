Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu otworzyła przedstawicielstwo na Tajwanie

Oddział Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Tajpej ma pomagać polskim przedsiębiorcom w promocji rodzimych produktów, nawiązywaniu kontaktów handlowych z partnerami na rynku azjatyckim, a także przyciąganiu znaczących dla polskiej gospodarki inwestycji z Tajwanu.

"Tajwan jest 26. gospodarką na świecie i znajduje się w dziesiątce największych partnerów handlowych Polski w Azji. Nie mieliśmy wątpliwości, że musimy tu być i wspierać dwustronną współpracę" - zaznaczył, cytowany w komunikacie PAIH, wiceprezes Agencji Wojciech Fedko.

Jak podkreślił, Tajwan to jedno z najbardziej rozwiniętych ekonomicznie państw świata. Zaliczany do tzw. azjatyckich tygrysów, w ostatnim półwieczu stał się gospodarczą potęgą. "Swój sukces w dużej mierze oparł na działalności małych i średnich przedsiębiorstw, jak również dużych korporacji o globalnym zasięgu" - wyjaśnił Fedko. Dodał, że motorem napędowym wzrostu gospodarczego stały się branża informatyczna oraz przemysł metalurgiczny.



Według PAIH Polska od lat notuje znaczny deficyt handlowy z Tajwanem. W zeszłym roku wartość wymiany wyniosła blisko 6 mld zł, polskie firmy zdołały wyeksportować na wyspę towary za nieco ponad 600 mln zł. "Tajwan to jeden z naszych największych partnerów handlowych w Azji, po Chinach, Korei Południowej, Japonii, Indiach, Singapurze i Wietnamie. Istnieje jednak znacząca asymetria w bilansie handlowym - na naszą niekorzyść" - wyjaśnił Fedko. Podkreślił, że należy to zmienić poprzez systemową promocję polskich produktów i biznesu.



Jako najbardziej perspektywiczne dla polskich firm Fedko wskazał biotechnologię, ICT, produkcję parafarmaceutyków, branżę kosmetyczną, zielonych technologii oraz spożywczą.



Jak podkreślił Fedko, mimo ogromnych rezerw walutowych, Tajwan wciąż nie jest znaczącym inwestorem kapitałowym w Polsce. "Do tej pory Tajwańczycy zrealizowali nad Wisłą kilkanaście projektów inwestycyjnych. Jako Agencja, w tej chwili obsługujemy dwa projekty inwestycyjne z Tajwanu o wartości 30 mln euro" - powiedział.



Wiceszef PAIH powiedział, że podczas zorganizowanego w ramach otwarcia biura Polsko-Tajwańskiego Forum Inwestycyjnego polska delegacja spotkała się z kilkunastoma inwestorami tajwańskimi już obecnymi w Polsce oraz zainteresowanymi inwestowaniem w naszym kraju.



Podczas Forum zawarto porozumienie między Polskim Centrum Rozwoju Technologii a Tajwańskim Instytutem Przemysłowego Techniki Technologicznej.

