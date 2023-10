Polskim firmom zdobyć kontrakty na Ukrainie nie jest łatwo. Oto największa bariera

Prawo zamówień publicznych w Ukrainie nadal odbiega od standardów europejskich, ale celem Kijowa jest harmonizacja przepisów z unijnymi. To ważne dla polskich firm.

Polska jest po Chinach największym partnerem handlowym Kijowa. Nasz eksport do Ukrainy ma wartość 9 mld euro; w pierwszym półroczu wzrósł o 52 proc. rok do roku.

35 tys. wniosków dotyczących przetargów publicznych w Ukrainie jest realizowanych przez centralną platformę internetową Prozorro, która jest obsługiwana tylko w języku ukraińskim.

Polskie władze dzielą się swoimi uwagami ze stroną ukraińską w kontekście zamówień publicznych. Wydano poradnik dla polskich firm zainteresowanych ukraińskim rynkiem.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jadwiga Emilewicz, która jest także pełnomocnikiem rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej, mówiła w poniedziałek, 30 października, podczas prezentacji opracowania "Zamówienia publiczne w Ukrainie. Praktyczny przewodnik", że jego celem jest przybliżenie polskim firmom zasady, na jakich można uczestniczyć w zamówieniach publicznych w Ukrainie.

- Kiedy w maju objęłam funkcję pełnomocnika rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej, zaczęliśmy przygotowywać niezbędne instrumenty, o co poprosił nas polski biznes, który chciałby się w Ukrainie jak najszybciej znaleźć. Zawsze przypominam, że ponad 600 polskich podmiotów gospodarczych nie wycofało się z Ukrainy pomimo wojny i prowadzi swoją działalność, zwiększyło również swoje wolumeny - podkreśliła Jadwiga Emilewicz.

Skala eksportu z Polski do Ukrainy wzrosła pod koniec 2022 roku ponad trzykrotnie i wyniosła ponad 9 mld euro. Polska jest po Chinach największym partnerem handlowym Kijowa. Biorąc pod uwagę pierwsze dwa kwartały bieżącego roku (do końca maja), eksport do Ukrainy z Polski wzrósł o 52 proc. rok do roku. Są to rekordowe wartości.

- Oczywiście w tych wolumenach dominuje sektor zbrojeniowy, ale pojawia się również sektor maszynowy czy spożywczy - dodała pełnomocniczka rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej.

W ramach wsparcia polskiego biznesu w ostatnim roku zorganizowano 6 misji gospodarczych do Ukrainy, miały one charakter w głównej mierze branżowy. Ostatnie spotkanie dotyczyło sektora wodno-kanalizacyjnego - tu ukraińskie samorządy liczą na wsparcie w odbudowie.

Ukraińskie prawo zamówień publicznych harmonizuje się z przepisami unijnymi

Przypomnijmy, że 26 października minister Emilewicz wraz z wiceminister rozwoju gmin, terytoriów i infrastruktury Ukrainy Oleksandrą Azarkiną podpisały białą księgę, w której znalazły się uwagi artykułowane wcześniej przez polski biznes dotyczące prawa zamówień publicznych.

Jedną z istotnych spraw w tym zakresie są progi, które tak jak w polskim, tak i w unijnym prawodawstwie zostały również wprowadzone przez administrację ukraińską. Występują trzy podstawowe: progi unijne przeliczane po kursie euro z dnia ogłoszenia przetargu, progi krajowe oraz drobne zamówienia o wartości 50 tys. euro. Te progi mogą ulegać jednak zmianie.

Z procedury zamówień publicznych wyłączone są obszary dotyczące obronności i bezpieczeństwa.

W przewodniku dotyczącym przetargów publicznych w Ukrainie, który został przygotowany przez polski Urząd Zamówień Publicznych, znajdują się praktyczne informacje potrzebne polskim przedsiębiorcom, którzy chcą brać udział w procesie odbudowy Ukrainy.

W ukraińskiej procedurze przetargowej najistotniejszym elementem jest aukcja internetowa. W ramach tej aukcji i procedury uproszczonej dokonuje się oceny konkretnego zamówienia. To za jej pomocą wybierane są najkorzystniejsze oferty. W przypadku Ukrainy w dużo większym stopniu niż w Polsce tym decydującym czynnikiem jest kryterium ekonomiczne.

"Najważniejszą kwestią przy decyzjach o przetargach jest tutaj kontekst cenowy. Kryteria pozafinansowe przy podejmowaniu decyzji nie mogą przekraczać 30 proc." - czytamy w przewodniku.

Istotną różnicą pomiędzy procedurami przetargowymi w Polsce i w Ukrainie jest wnoszenie wadium: w przypadku Warszawy można je wpłacić w różnych formach w zależności od wykonawcy. Ukraińska ustawa przewiduje z kolei wadium jedynie w postaci gwarancji.

Cały proces przetargowy jest prowadzony cyfrowo w języku ukraińskim. Dla polskich firm to problem

Obecnie 35 tys. wniosków o obsługę przetargową znajduje się na centralnej platformie cyfrowej Prozorro, która przeznaczona jest do prowadzenia całej procedury przetargowej. Jest ona obsługiwana tylko po ukraińsku - odnosi się to również do ogłoszeń dotyczących konkretnych wniosków.

Co ważne, w ostatnim rozdziale przewodnika stworzonego przez polski urząd pojawia się informacja o tym, że podmioty białoruskie czy rosyjskie niezależnie od miejsca rejestracji spółki (dotyczy to również np. firm białoruskich, które relokowały swoją działalność do Polski) nie mogą brać udziału w procedurach przetargowych w Ukrainie.

- W tym przypadku liczy się pochodzenie beneficjenta końcowego - podkreślał podczas konferencji prasowej, na której prezentowany był raport, prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak.