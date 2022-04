Południowa Afryka chce w wodorze eksportować słońce. Również do Polski

Południowa Afryka ma ogromny potencjał w postaci odnawialnej energii ze słońca i wiatru. Szansą na jego wykorzystanie może być wodór, który pozwoli RPA eksportować energię, tak potrzebną Europie. - Przyglądamy się różnym szansom na współpracę, również tym pojawiającym się w Polsce - mówi WNP.PL Meta Mhlarhi, współzałożycielka i dyrektor grupy Mahlako, inwestującej w odnawialne źródła energii.

Mahlako a Phahla Investments to południowoafrykański fundusz inwestycyjny, dysponujący środkami rzędu 2 mld południowoafrykańskich randów (1,4 mln dol.). Inwestuje w sektor energii, ale tylko tej zielonej.

Jednym z ostatnich jego projektów była budowa w RPA elektrowni słonecznej dla Amazona.

Teraz zarządzany przez południowoafrykańskie kobiety fundusz szuka nowych projektów, już nie tylko w Afryce. - Polska jest bardzo ciekawym rynkiem - mówi WNP.PL Meta Mhlarhi, współzałożycielka i dyrektor grupy Mahlako.

Gospodarka oparta na wodorze będzie ważnym elementem dyskusji na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach w dniach 25-27 kwietnia. Rejestracja na wydarzenie właśnie trwa.

Grupa Mahlako to założony i zarządzany przez południowoafrykańskie kobiety fundusz, inwestujący w różnego rodzaju projekty w branży odnawialnych źródeł energii. Rodzinny biznes, na którego czele stoją dwie siostry Meta Mhlarhi i Makole Mupita, dystansuje się od tradycyjnych paliw kopalnych, choć nie rezygnuje z inwestycji gazowych, traktując ten surowiec jako paliwo przejściowe, niezbędne w zielonej transformacji.

Mahlako zarządza obecnie projektami fotowoltaicznymi o mocy 182,5 MW i wiatrowymi o mocy 140 MW. Jednym z ostatnich i większych projektów była budowa w RPA elektrowni słonecznej dla Amazona o mocy 10 MW. Na 20 hektarach ziemi postawiono 24 000 dwustronnych paneli słonecznych, dających możliwość wychwytywania energii słonecznej z obu stron. Energia z tej elektrowni służyć będzie do zasilania południowoafrykańskiego centrum danych Amazon Web Services.

Polska i Afryka na drodze ku transformacji energetycznej

Metę Mhlarhi, współzałożycielkę i dyrektorkę grupy Mahlako, spotkaliśmy w Dubaju, podczas organizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Polsko-Afrykańskiego Forum Gospodarczego.

- Jestem tu, by dzielić się doświadczeniem w zakresie transformacji energetycznej. Polska mierzy się obecnie z potrzebą równie dużego skoku w dziedzinie odnawialnej energii, jak RPA i cała reszta świata - mówi WNP.PL Meta Mhlarhi.

Jak dodaje, oba nasze kraje są tak samo historycznie zależne od węgla i łączy je wiele podobieństw.

- RPA w tym samym czasie wyzwoliło się z apartheidu, co Polska z komunizmu. Przed oboma krajami stoją obecnie podobne wyzwania transformacji energetycznej - wylicza nasza rozmówczyni i dodaje, że z Polską łączą ją także sentymentalne więzi.

Nieżyjący już ojciec Mety był przywódcą południowoafrykańskich rolników, zrzeszających się lata temu w pierwsze związki zawodowe. W ramach swojej działalności związkowej nawiązał relacje z Polską i polską firmą produkującą ciągniki Ursus. Południowoafrykańskich rolników interesowały wówczas technologie maszyn rolniczych.

- Chciałabym kontynuować to, co zaczął mój ojciec i nawiązać relacje z Polską, ale w sektorze energii - mówi Meta Mhlarhi.

Jak tłumaczy, RPA może być dla Polski dobrym partnerem nie tylko jako producent cennych surowców, takich jak platyna. Kraj ten rozwija obecnie na szeroką skalę wiele projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii czy magazynowania energii.

- W naszym kraju są spore możliwości inwestycyjne, co otwiera wiele szans na współpracę - podkreśla Meta Mhlarhi.

Obecnie w RPA nie ma zbyt wielu firm z Polski. To jedna z tych rzeczy, które zdaniem naszej rozmówczyni trzeba zmienić. Potencjał tego kraju dostrzegło już wiele zachodnich firm, także tych z Unii Europejskiej, które inwestują w tej części Afryki. Pora, by dostrzegły go również polskie firmy.

Potencjał wodorowej współpracy

Jednym z obszarów potencjalnej współpracy między Polską a RPA, na który uwagę zwraca Meta Mhlarhi, jest wodór.

- RPA ma tu ogromny potencjał, ponieważ możemy produkować wodór z bardzo tanich odnawialnych źródeł energii, których brakuje w większości europejskich państw. Mamy zarówno bardzo dużo słońca, jak i wiatru. Wodór ma przy tym gigantyczną przewagę w stosunku do samej energii odnawialnej, bo może być transportowany w postaci chociażby amoniaku. To jedna z jego największych zalet. W ten sposób produkowany w Afryce wodór może trafiać do Polski w postaci amoniaku. I tak właśnie chcemy dzięki wodorowi eksportować energię z naszego słońca - tłumaczy Meta Mhlarhi.

RPA już jest producentem wodoru i amoniaku, ale nie jest to duża produkcja. Południowoafrykański rząd finalizuje obecnie wodorową strategię, której kluczowym celem jest właśnie zwiększenie produkcji i rozpoczęcie eksportu wodoru na zagraniczne rynki.

Grupa Mahlako zaangażowana jest obecnie w projekt Prieska, w ramach którego ma zostać zbudowany elektrolizer o mocy 120 MW. Jednak fundusz nie zamierza ograniczać się tylko do afrykańskiego rynku.

- Obecnie, jako Mahlako, skupiamy się na RPA, ale przyglądamy się różnym szansom, również tym pojawiającym się w Polsce. Mówimy tutaj o największych firmach i zastanawiamy się, w jakie partnerstwo możemy wejść z Polską - podsumowała w rozmowie z WNP.PL Meta Mhlarhi.