Pomimo sankcji do Rosji wjechało ponad 1300 luksusowych samochodów

Co najmniej 1319 luksusowych samochodów o łącznej wartości 229,6 mln dolarów wjechało do Rosji od czasu, gdy Stany Zjednoczone i UE zakazały w marcu 2022 r. sprzedaży do Rosji samochodów z wyższej półki, poinformował we wtorek portal Kyiv Independent.

Od czasu wejścia w życie zakazu tego importu 15 marca 2022 r. do Rosji przybyło 551 Land Roverów, 226 pojazdów Mercedes-Benz, 177 Porsche i innych samochodów luksusowych marek.

Rosja sprowadziła także co najmniej 42 drogie supersamochody, z których najdroższym jest Ferrari 812 Competizione o wartości prawie 534 tys. dolarów.

Chociaż import luksusowych samochodów do Rosji gwałtownie spadł po nałożeniu pierwszych sankcji, dane celne pokazują, że w 2023 r. dostawy ponownie wzrosły.

Z danych wynika, że w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy po wprowadzeniu zakazu do Rosji wjechało zaledwie 378 samochodów z najwyższej półki (o wartości ponad 100 000 dolarów). Natomiast w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku granicę rosyjską przekroczyło co najmniej 941 pojazdów.

Według rosyjskiego portalu Verstki pojazdy sprowadzono za pośrednictwem dilerów z krajów trzecich, przede wszystkim z Kirgistanu, Turcji, Białorusi i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

UE negocjuje obecnie 12. rundę sankcji wobec Rosji. Jednym z jego głównych celów jest uniemożliwienie Rosji uchylania się od sankcji poprzez współpracę z krajami trzecimi.