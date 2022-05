Pomnik Trzy Siostry na styku granic Ukrainy, Rosji i Białorusi zostanie zdemontowany

Pomnik Trzy Siostry, znajdujący się w miejscowości Seńkiwka w obwodzie czernihowskim, na styku granic Ukrainy, Rosji i Białorusi, zostanie w najbliższym czasie wykreślony z rejestru zabytków, a następnie zdemontowany - poinformowano w czwartek na stronie internetowej władz obwodu czernihowskiego.

Monument wzniesiono w 1975 roku, w czasach sowieckich, na styku granic ówczesnych republik związkowych.

25 kwietnia sekretarz kijowskiej rady miejskiej Wołodymyr Bondarenko oświadczył, że w stolicy Ukrainy dojdzie do zmiany nazw blisko 300 ulic oraz demontażu 60 obiektów (pomników, tablic pamiątkowych etc.) związanych z ZSRR, Rosją i Białorusią. "Mamy teraz wyjątkową możliwość, żeby raz na zawsze rozwiązać tę sprawę. Nikt nie będzie zabierał książek rosyjskich klasyków z bibliotek ani nie zabraniał słuchania koncertów Rachmaninowa. Kwestię ulic i pomników trzeba jednak doprowadzić do końca" - zadeklarował Bondarenko.

We wtorek władze Charkowa podjęły decyzję o zakończeniu "partnerskiej" współpracy z miastami w Rosji - Moskwą, Petersburgiem, Biełgorodem, Niżnym Nowogrodem i Nowosybirskiem.