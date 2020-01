Pompeo: mimo różnic w sprawie Huawei stosunki Wielka Brytania-USA są mocne

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo próbował w czwartek umniejszać znaczenie różnicy zdań między USA i Wielką Brytanią ws. dopuszczenia przez ten kraj chińskiej firmy Huawei do budowy sieci 5G. Specjalne stosunki obu krajów pozostają niezmienione - podkreślił.

We wtorek brytyjski rząd - wbrew stanowisku USA, które przestrzegają, że sprzęt Huawei może być wykorzystywany do szpiegowania - zdecydował o dopuszczeniu chińskiego koncernu do tworzenia sieci 5G, choć w ograniczonym zakresie, tj. z wyłączeniem tzw. rdzenia, w którym przetwarzane są wrażliwe dane. Jeszcze przed przyjazdem do Londynu Pompeo wzywał Wielką Brytanię, by jeszcze raz przemyślała tę decyzję.

"Kiedy się pozwala, aby informacje o waszych obywatelach lub informacje o bezpieczeństwie narodowym waszych obywateli przechodziły przez sieć, z której Komunistyczna Partia Chin ma prawny mandat do ich pozyskiwania, stwarza to ryzyko" - powiedział Pompeo po spotkaniu z brytyjskim ministrem spraw zagranicznych Dominikiem Raabem.

Zastrzegł: "Jestem pewien, że nasze państwa znajdą sposób, aby wspólnie rozwiązać te różnice". Zapewnił też, że współpraca wywiadowcza między Wielką Brytanią a USA i pozostałymi anglosaskimi sojusznikami pozostaje nienaruszona.

Sekretarz stanu USA przy okazji w niespodziewanie ostry sposób zaatakował KPCh. "Choć nadal musimy być niezwykle czujni wobec terroryzmu, to Komunistyczna Partia Chin stanowi główne zagrożenie naszych czasów" - oświadczył. Jak podkreślił, USA i ich sojusznicy muszą być pewni, że mają militarną i technologiczną siłę do tego, by zapewnić, iż w obecnym stuleciu będą przestrzegane zachodnie wartości.

Raab wyraził z kolei przekonanie, że Londyn i Waszyngton mogą zawrzeć umowę handlową jeszcze przed listopadowymi wyborami prezydenckimi w USA. "Jestem przekonany, że umowa może zostać zawarta. Istnieje ogromna zbieżność, jeśli chodzi o nasze interesy gospodarcze. Choć oczywiście pojawią się trudne kwestie" - mówił szef brytyjskiej dyplomacji.

Do sprawy umowy handlowej z Wielką Brytanią po jej wyjściu z Unii Europejskiej, co nastąpi w piątek, Pompeo odniósł się w wystąpieniu wygłoszonym w londyńskim think tanku Policy Exchange. Zapewnił, że specjalne relacje między USA a Wielką Brytanią są w dobrej kondycji oraz że chce priorytetowo potraktować sprawę umowy handlowej. "Poprzednia administracja przyjęła stanowisko, że jeżeli Wielka Brytania podejmie tę decyzję (o brexicie), to będzie na końcu kolejki - my zamierzamy postawić Wielką Brytanię na jej czele" - mówił.

Jeszcze w czwartek Pompeo ma się spotkać z brytyjskim premierem Borisem Johnsonem, a po zakończeniu wizyty w Londynie uda się na Ukrainę, a następnie na Białoruś, do Kazachstanu i Uzbekistanu.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński