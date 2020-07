Ponad 1,7 tys. nowych zakażeń w Indonezji; ponad 1,6 tys. na Filipinach

W ciągu ostatniej doby w Indonezji wykryto 1748 nowych zakażeń koronawirusem, a na Covid-19 zmarło 63 chorych - poinformowało we wtorek ministerstwo zdrowia. Na Filipinach bilans epidemii powiększył się o 1678 infekcji i cztery zgony - przekazał resort zdrowia.

W Indonezji, w której liczba zdiagnozowanych zakażeń w poniedziałek przekroczyła 100 tys., odnotowano łącznie 102 051 infekcji. W tym najbardziej dotkniętym pandemią koronawirusa kraju Azji Południowo-Wschodniej na Covid-19 zmarło 4901 osób. Władze podają, że 60 539 pacjentów wyzdrowiało.

Prezydent tego kraju Joko Widodo wezwał w poniedziałek do kontynuowania walki z koronawirusem do czasu wynalezienia szczepionki. Szacuje on, że szczyt zakażeń w Indonezji nastąpi w sierpniu lub we wrześniu. Szef krajowej grupy kryzysowej ds. Covid-19 Doni Monardo twierdzi, że dalszy rozwój epidemii jest trudny do przewidzenia.

Na Filipinach, które są drugim najciężej dotkniętym pandemią krajem regionu tego regionu Azji, koronawirusem zakaziły się 83 673 osoby, z których 1947 zmarło, a 26 617 wyzdrowiało - zakomunikowało we wtorek ministerstwo zdrowia. Od dwóch tygodni na Filipinach codziennie wykrywa się ponad tysiąc nowych infekcji dziennie - zauważa agencja Reutera.