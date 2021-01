Ponad 10 mln osób w 29 krajach już zaszczepionych przeciwko Covid-19

Przeciwko Covid-19 zostało już zaszczepionych ok. 10 mln osób w 29 krajach, z czego 3 mln tylko w USA - wynika z zestawienia Bloomberga. Kraje zachodnie używają szczepionek Pfizer & BioNTech, Moderny i AstraZeneca; Rosja i Chiny - preparatów własnej produkcji.

Pierwszym krajem w Europie Zachodniej, który rozpoczął regularną kampanię szczepień przeciwko Covid-19 była Wielka Brytania, która 2 grudnia 2020 r. dopuściła do użytku preparat opracowany przez amerykański koncern Pfizer i niemiecką firmę BioNTech. Według badań skuteczność tej szczepionki wynosi 95 proc., podawana jest w dwóch dawkach w odstępie trzech tygodni. Substancja musi być transportowana i przechowywana w temperaturze minus 70 st. C.

Od 8 grudnia, gdy zaszczepiono pierwszą Brytyjkę, szczepionkę w tym kraju przyjęło blisko million osób - poinformowało w czwartek brytyjskie ministerstwo zdrowia.

We wtorek Wielka Brytania stała się również pierwszym krajem, który zatwierdził szczepionkę brytyjskiego koncernu AstraZeneca przygotowaną wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Według mediów, jej podawanie może się rozpocząć 4 stycznia 2021 r.

Preparat AstraZeneca jest tańszy i łatwiejszy w dystrybucji, może być przechowywany w temperaturze 2-8 st. C. przez co najmniej 6 miesięcy. Ta szczepionka jest również aplikowana w dwóch dawkach, władze brytyjskie zalecają, by zachować między nimi co najmniej czterotygodniowy odstęp. Średnia skuteczność substancji wynosi 70 proc.

14 grudnia rozpoczęła się kampania szczepień przeciwko Covid-19 w USA. Początkowo używano tylko preparatu Pfizer & BioNTech, później także szczepionki opracowanej przez amerykańską firmę Moderna, która jest również dopuszczona do użytku w Kanadzie.

Preparaty Moderny oraz Pfizera & BioNTechu są pierwszymi szczepionkami wykorzystującymi nową technologię mRNA i mają podobną skuteczność. Preparat Moderny musi być magazynowany w temperaturze minus 20 st. C., później może być jeszcze przez miesiąc przechowywany w temperaturze od 2-8 st. C.; podaje się go w dwóch dawkach z czterotygodniowym odstępem.

Przed końcem 2020 r. planowano zaszczepić 20 mln Amerykanów, akcja szczepień przebiega jednak wolniej niż zakładano. Według Bloomberga, w USA do końca roku pierwszą dawkę szczepionki przyjęło ponad 3,1 mln, czyli nieco mniej niż jeden procent populacji tego kraju. Stany Zjednoczone, podobnie jak inne państwa zachodnie, zakontraktowały już kilkaset mln dawek szczepionek - wystarczająco dużo, by zaszczepić wszystkich swoich obywateli.

Komisja Europejska opierając się na zaleceniach Europejskiej Agencji Leków (EMA) dopuściła 21 grudnia do użytku na terenie Unii Europejskiej szczepionkę Pfizer & BioNTech. W sobotę 26 grudnia rozpoczęło się podawanie substancji w Niemczech, na Węgrzech i Słowacji, następnego dnia w większości pozostałych państw Unii Europejskiej. Zazwyczaj w pierwszej kolejności są szczepieni pracownicy służby zdrowia, pensjonariusze domów opieki społecznej i osoby z grup ryzyka zdrowotnego. KE zamówiła już 300 mln dawek tej szczepionki.

6 stycznia ma się odbyć posiedzenie ekspertów EMA, na którym może zostać dopuszczona do obrotu szczepionka Moderny. W środę AstraZeneca poinformowała, że przekazała EMA całą dokumentację niezbędną do wydania zaleceń dotyczących wprowadzenia na rynek jej szczepionki. Agencja również na bieżąco ocenia wyniki badań nad szczepionką opracowaną przez farmaceutyczną cześć amerykańskiego koncernu Johnson & Johnson. Na razie nie wiadomo jednak kiedy zapadną decyzję w sprawie preparatów AstraZeneca i Johnson & Johnson. KE zamówiła po kilkaset mln dawek każdej z tych szczepionek.

Szczepionka Pfizer & BioNTech została dopuszczona do obrotu również w Kanadzie, Meksyku, Szwajcarii, Norwegii, Islandii, Izraelu, Chile i Argentynie oraz kilku państwach Zatoki Perskiej. Argentyna jest też drugim państwem na świecie, które zezwoliło na używanie szczepionki AstraZeneca.

Jak dotąd największy odsetek ludności udało się zaszczepić w Izraelu (8,84 proc.), następnie w Bahrajnie (3,86 proc.), Wielkiej Brytanii (1,42 proc.) i USA (0,95 proc.) - informuje Bloomberg.

W Rosji od trzech tygodni trwają regularne szczepienia przeciwko Covid-19 wyprodukowanym w tym kraju preparatem Sputnik V. W kilkunastomilionowej Moskwie poddało się im dotąd ok. 50 tys. osób, a w Petersburgu - 1035. Skuteczność podawanej w dwóch dawkach szczepionki wynosi 91 proc. Substancję dopuszczono także do użytku na Białorusi i w Argentynie. Sputnik V wstępnie zamówiła także m.in. Wenezuela, Indie i Brazylia.

21 grudnia Instytut im. Nikołaja Gamalei, który opracował rosyjską szczepionkę podpisał z AstraZeneca umowę o współpracy przy dalszych badaniach nad szczepionkami przeciwko Covid-19.

W ostatnim dniu 2020 r. władze Chin dopuściły do powszechnego użytku szczepionkę przeciwko Covid-19 wyprodukowaną w tym kraju przez państwową firmę farmaceutyczną Sinopharm. Preparat był już wcześniej stosowany, ale w ograniczonym zakresie, wraz z inną szczepionką opracowaną przez firmę Sinovac i został warunkowo dopuszczony do obrotu jeszcze w lipcu 2020 r. Od tego czasu szczepiony był m.in. personel medyczny. Według Bloomberga, w Chinach do końca 2020 r. zaszczepiono 4,5 mln osób.

Preparat Sinopharmu został również zatwierdzony do obrotu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Bahrajnie. Zamówienia na miliony dawek szczepionki Sinovacu złożyła m.in. Turcja, Indonezja i Brazylia. Według badań, substancja Sinopharmu ma 86 proc. skuteczności.

Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) informuje, że obecnie na całym świecie prowadzone są badania kliniczne nad 60 szczepionkami przeciwko Covid-19; 172 preparaty znajdują się we wcześniejszej fazie eksperymentalnej.