Ponad 1000 zakażeń koronawirusem w Japonii, ponad 100 w Hongkongu

Liczba zakażeń koronawirusem wykrytych w Japonii w ciągu jednej doby przekroczyła w środę 1000, po raz pierwszy od początku pandemii – podała agencja Kyodo. Na wysokim poziomie utrzymuje się też liczba nowych infekcji w Hongkongu, gdzie zgłoszono ich 118.

Obecna fala zakażeń w Japonii zaczęła się rozszerzać poza Tokio, gdzie zgłoszono w środę 250 nowych przypadków. Rekordowe dzienne przyrosty odnotowano w prefekturach Osaka i Aichi, gdzie wykryto odpowiednio 221 i 167 nowych infekcji - podkreśla Kyodo.

Łączny bilans zakażeń w Japonii zbliża się do 32 tys., z czego prawie 12 tys. stwierdzono w Tokio. Od początku kryzysu w całym kraju zmarło ok. 1000 zakażonych pacjentów.

Hongkong mierzy się obecnie z trzecią falą pandemii, która zaczęła już przeciążać miejscową służbę zdrowia. Od ponad tygodnia w mieście zgłaszanych jest ponad 100 nowych przypadków dziennie. W środę władze potwierdziły wykrycie infekcji u 118 osób, z czego 113 zakaziło się na terytorium regionu.

W Hongkongu zaczęły w środę obowiązywać najsurowsze jak dotąd przepisy epidemiczne, w tym zakaz jedzenia w restauracjach i zgromadzeń z udziałem więcej niż dwóch osób oraz obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych.

Ogólny bilans infekcji wykrytych w Hongkongu wzrósł do prawie 3 tys. W środę w regionie zmarła również kolejna zakażona osoba, co podniosło łączny bilans zgonów od początku pandemii do 24. W lipcu odnotowano już 17 zgonów wśród pacjentów z Covid-19.

Z Kantonu Andrzej Borowiak