Ponad 200 kubańskich lekarzy przybyło do RPA walczyć z koronawirusem

Zespół ponad 200 lekarzy z Kuby przybył w poniedziałek do Republiki Południowej Afryki, aby pomóc w walce z pandemią koronawirusa. Zostali powitani przez ministra zdrowia i przedstawicieli wojska.

W przybyłym do Johannesburga zespole znaleźli się m.in. specjaliści od chorób zakaźnych i pracownicy zajmujący się nadzorem sanitarnym. Witający ich minister zdrowia Zweli Mkhize podkreślił więzy łączące oba kraje oraz to, że kubańscy lekarze "walczyli na pierwszej linii frontu innych epidemii, cholery w Haiti czy eboli w zachodniej Afryce".

RPA to kraj o największej liczbie oficjalnie potwierdzonych przypadków koronawirusa w całej Afryce. Wirusa wykryto u 4546 osób, z których 87 zmarło.

Republika Południowej Afryki jest 22. krajem, do którego Kuba wysłała misje medyczne podczas pandemii Covid-19. W większości są to kraje afrykańskie, ale kubańscy lekarze przybyli też m.in. do Włoch i Andory.

Jako kraj o największej liczbie lekarzy per capita (82 na 10 tys. mieszkańców), Kuba od dekad prowadzi politykę tzw. medycznego internacjonalizmu jako jednego z elementów polityki zagranicznej i narzędzia soft power. Według brytyjskiego dziennika "Guardian", lekarze z Kuby są obecni w ponad 60 krajach na całym świecie.