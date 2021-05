Ponad 30 mln zakażonych koronawirusem w Azji Południowej, w Indiach spadki dziennych zakażeń

Od początku pandemii w Azji koronawirusem zakaziło się ponad 30 mln osób, z czego 27,5 mln w Indiach. Na subkontynencie jednak zaczyna spadać liczba dziennych zakażeń - w czwartek odnotowano 186 364, czyli najmniej od połowy kwietnia.

Reuters przekazał, że ostatniej doby w związku z Covid-19 w Indiach zmarło 3660 osób. Maj okazał się dla tego kraju najbardziej tragiczny w skutkach od początku pandemii, na ten miesiąc przypada jedna trzecia z 318 895 wszystkich zgonów spowodowanych koronawirusem.

Władze indyjskie zadecydowały w maju o szczepieniu przeciwko koronawirusowi wszystkich pełnoletnich osób. Nie są jednak w stanie sprostać potrzebom całego narodu. Hindusi otrzymywali szczepionki AstraZeneca (produkowanej na subkontynencie przez Serum Institute of India, SII), Covaxin indyjskiej firmy Bharat Biotech oraz rosyjskiego Sputnika V.

Premier Indii Narendra Modi jest krytykowany za zapewnienie pełnego zaszczepienia przeciwko Covid-19 jedynie 3 proc. populacji kraju. Władze, po protestach, wstrzymały w marcu eksport szczepionek. Wcześniej podarowały łącznie 66 mln dawek m.in. Bangladeszowi, Nepalowi i Sri Lance.

Region Azji Południowej, czyli Indie, Pakistan, Butan, Nepal, Malediwy i Sri Lanka, odpowiada za 18 proc. przypadków zakażeń koronawirusem oraz 10 proc. zgonów w wyniku Covid-19 w skali całego świata. Reuters doniósł, że istnieją jednak podejrzenia, że statystyki są zaniżone. Do piątku - według danych publikacji Our World in Data - w krajach południowej Azji zaszczepiono przeciwko tej chorobie 219,17 mln osób.