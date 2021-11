Ponad 4,4 mln Nikaraguańczyków wezwanych do wzięcia udziału w wyborach

Najwyższa Rada Wyborcza Nikaragui wezwała w sobotę 4,4 mln uprawnionych do głosowania obywateli do wzięcia udziału w niedzielnych wyborach. Wydarzenie budzi kontrowersje na całym świecie, ponieważ uważa się, że urzędujący prezydent kraju Daniel Ortega odniesie w nich zwycięstwo w niedemokratyczny sposób.

75-letni Ortega ubiega się o czwartą z rzędu kadencję. Były rewolucjonista nie będzie się mierzył z poważnymi przeciwnikami, ponieważ dotychczas w więzieniach zamknięto siedmiu jego kontrkandydatów, których oskarżono m.in. o pranie pieniędzy czy zdradę stanu.

Grupy dysydentów przebywające w Kostaryce podpisały w piątek deklarację wzywającą do bojkotu wyborów. "Chcemy, by w niedzielę ulice Nikaragui świeciły pustkami. Determinacją i odwagą, jakie towarzyszyły nam podczas protestów z roku 2018, powinniśmy wykazać się teraz, zostając w domach, by pokazać sprzeciw wobec panującej dyktatury" - zaapelowano.

Organizacja Państw Amerykańskich (OPA) potępiła w środę proces wyborczy w Nikaragui, mówiąc, że Ortega "podeptał wszelkie zasady demokracji". Międzyamerykańska Komisja Praw Człowieka, organ OPA, stwierdziła w październiku, że Nikaragua stała się "państwem policyjnym", w którym Ortega po dojściu do władzy w 2007 roku "ustanowił rządy terroru, zawiesił podstawowe prawa obywatelskie i prowadzi systematyczny atak na prawa obywatelskie".

Szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell nazwał we wtorek prezydenta Nikaragui "dyktatorem", Antony Blinken, Sekretarz Stanu USA, określił z kolei nadchodzące wybory "pozbawionym wiarygodności oszustwem". Zarówno UE, jak i USA nałożyły sankcje i wizowe restrykcje na urzędników państwowej administracji Nikaragui.

Daniel Ortega sprawuje najwyższych urząd w Nikaragui już prawie 20 lat (1985-1990 oraz 2007-2021) nie licząc dziesięciu lat faktycznej władzy bezpośrednio po zwycięstwie powstania sandinistów przeciwko dyktaturze Somozy w 1979 r.