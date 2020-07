Ponad 60 nowych zakażeń koronawirusem w Chinach, poniżej 30 w Korei Płd.

68 nowych przypadków Covid-19 zgłosiły we wtorek władze Chin kontynentalnych, gdzie liczby wykrywanych zakażeń rosną od czterech dni. W Korei Płd. po raz drugi z rzędu dobowy bilans nie przekracza 30, a tylko pięć nowych przypadków to infekcje lokalne.

Wzrost liczby zakażeń wykrywanych w ostatnich dniach w Chinach związany jest głównie z ogniskiem w regionie Sinciang na zachodzie kraju. 57 spośród 64 lokalnych przypadków potwierdzonych poprzedniej doby zgłoszono w Sinciangu - wynika z wtorkowego sprawozdania państwowej komisji zdrowia.

W Pekinie wykryto jedną nową infekcję lokalną i jedno zakażenie przywleczone z zagranicy - podała komisja.

Władze Tokio potwierdziły tymczasem we wtorek 266 nowych zakażeń, co podniosło łączny bilans w stolicy Japonii do ponad 11,6 tys. przypadków - podała publiczna japońska stacja NHK, powołując się na miejskich urzędników.

Liczba zakażeń w Tokio i kilku innych metropoliach Japonii zaczęła gwałtowanie rosnąć po zniesieniu pod koniec maja stanu wyjątkowego w całym kraju. Od 20 dni w stolicy Japonii potwierdzanych jest ponad 100 nowych infekcji dziennie.

Władze Hongkongu zgłoszą we wtorek 100-110 nowych infekcji, czyli nieco mniej niż poprzedniego dnia - podał dziennik "South China Morning Post", cytując anonimowe źródła. Hongkong mierzy się obecnie z trzecią falą pandemii, która zaczęła już przeciążać lokalną służbę zdrowia.

Od środy w regionie będą obowiązywać zaostrzone przepisy dystansowania społecznego, w tym nakaz noszenia maseczek w miejscach publicznych i zakaz spożywania posiłków w restauracjach. Hongkońska sekretarz ds. zdrowia Sophia Chan oceniła, że dzięki tym restrykcjom liczba nowych infekcji będzie stopniowo spadać przez najbliższy tydzień lub dwa.

Służby medyczne Korei Płd. zgłosiły we wtorek 28 nowych zakażeń, z czego 23 wykryto u osób powracających lub przybywających z zagranicy. Południowokoreańska agencja prasowa Yonhap podkreśla, że najnowszy spadek dotyczy zarówno infekcji lokalnych, jak i przywleczonych z zagranicy.

W Korei Płd. udało się opanować lawinowy wzrost zachorowań z przełomu lutego i marca, ale odkąd w maju złagodzono środki dystansowania społecznego, kraj boryka się z wykrywanymi sporadycznie ogniskami infekcji, pojawiającymi się szczególnie na gęsto zaludnionym obszarze metropolitarnym Seulu.

Z Kantonu Andrzej Borowiak