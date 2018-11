Ponad 80 polskich firm weźmie udział w China International Import Expo

W organizowanych pierwszy raz w Chinach targach dla zagranicznych firm nasz kraj ma reprezentować 81 przedsiębiorstw. China International Import Expo w Szanghaju to największe targi, zorganizowane przez chiński rząd, dla firm zainteresowanych sprzedażą produktów i usług w Państwie Środka.

China International Import Expo w Szanghaju (CIIE) potrwają od 5 do 10 listopada.

Według MPiT na targach będzie 81 polskich firm z różnych branż.

To jedna z największych delegacji biznesowych uczestniczących w CIIE.

"Od kilkunastu lat nieprzerwalnie rośnie bilans handlowy między Polską a Chinami. Nam zależy, by ta współpraca oparta była na partnerstwie i miała zrównoważony charakter" - powiedział wiceszef resortu przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński, który będzie przebywać z wizytą w Chinach 5-7 listopada i weźmie udział w China International Import Expo.



Według Kościńskiego targi to sygnał, że Chiny nie tylko chcą sprzedawać światu swoje towary, lecz także pozostają otwarte na import z zagranicy. "O wadze, jaką chiński rząd przywiązuje do tego wydarzenia świadczy fakt, że osobistym patronatem objął je prezydent Xi Jinping" - podkreślił wiceszef MPiT.



Dodał, że Państwo Środka to dla Polski i naszych przedsiębiorców rynek trudny, ale kryjący ogromny potencjał. "Polskie firmy muszą zacząć w większym stopniu inwestować i eksportować za granicę, szczególnie na dalsze rynki. Teraz jest na to najlepszy czas" - ocenił wiceminister Kościński.



W targach weźmie też udział polska delegacja rządowa, m.in. szef gabinetu politycznego premiera minister Marek Suski, minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński, prezes PAIH Tomasz Pisula, główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk.



Rodzime firmy będą prezentować się na stoiskach branżowych. Oprócz tego Polska będzie miała swój pawilon narodowy, w którym promowana będzie nasza gospodarka, regiony czy walory turystyczne. Za koncepcję pawilonu odpowiadała Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH).



W Szanghaju, gdzie będą odbywać się CIIE, wiceminister Kościński zwiedzi też centrum B+R Huawei, spotka się z przedstawicielami kierownictwa Ministerstwa Handlu Chin, Chińskiej Agencji Promocji Inwestycji oraz z polskimi inwestorami w Chinach. Weźmie również udział w Forum of Central Enterprise International Cooperation. Natomiast w Hongkongu będzie rozmawiał z miejscowym biznesem i administracją - podało MPiT.



"Polska jest świadoma znaczenia Hongkongu jako jednego z głównych centrów finansowo-handlowych Azji. Szczególnie ważny z naszego punktu widzenia jest fakt, iż jest to region znany z dobrego klimatu dla biznesu i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego" - podkreślił Kościński.

